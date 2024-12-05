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    Просчет Макрона привел Францию к политическому потрясению
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    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение
    Вассерман назвал три причины непригодности ИИ для работы в Госдуме
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
    Украинский дрон атаковал место запуска ракеты «Орешник»
    Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны
    Китай ввел санкции против 13 американских производителей оружия
    Названа дата выхода интервью Карлсона с Лавровым
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Франция становится для России бесполезной

    Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.

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    5 декабря 2024, 14:14 • Новости дня

    Лавров назвал издевательством отзыв визы Захаровой перед заседанием ОБСЕ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал аннулирование Мальтой визы официального представителя ведомства Марии Захаровой перед заседанием ОБСЕ.

    Лавров, выступая на Совете министров иностранных дел ОБСЕ, отметил, что такие действия являются надругательством над функциями председателя ОБСЕ и возмутительным издевательством над универсально согласованными правилами процедуры, передает ТАСС.

    Как пишет Times of Malta, решение об отмене визы Захаровой было принято из-за возражений со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, которые являются членами Евросоюза. Представитель МИД Мальты подтвердил, что виза была отозвана из-за возражений трех страх ЕС.

    Напомним, накануне заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет на Мальте, официальному представителю МИД России Марии Захаровой была аннулирована ранее выданная виза.

    4 декабря 2024, 18:03 • Новости дня
    Мальта аннулировала визу Захаровой перед заседанием ОБСЕ
    Мальта аннулировала визу Захаровой перед заседанием ОБСЕ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Накануне заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет на Мальте, официальному представителю МИД России Марии Захаровой была аннулирована ранее выданная виза.

    Российское дипведомство подчеркнуло, что это решение стало «беспрецедентным случаем», передает ТАСС.

    Причина аннулирования визы озвучена мальтийским председательством как «в силу не зависящих от них обстоятельств», сообщили в МИД России.

    Ранее Мальта, председательствующая в ОБСЕ, направила приглашения всем странам-членам на заседание СМИД, включая Россию.

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    5 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал место запуска ракеты «Орешник»

    СМИ: Украинский дрон атаковал полигон Капустин Яр, откуда была запущена ракета «Орешник»

    Украинский дрон атаковал место запуска ракеты «Орешник»
    @ Евгений Кармаев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда была запущена новейшая баллистическая ракета «Орешник».

    Украинский дрон попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Средства ПВО успешно сбили беспилотник всего за несколько метров до въезда на эту стратегически важную территорию. В результате взрывной волны были повреждены ворота объекта.

    Эксперты предполагают, что выбор цели был неслучаен. С полигона Капустин Яр ранее была запущена ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, что стало ответом на атаки по территории России с использованием ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в разговоре с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльзом Брауном подчеркнул, что запуск ракеты «Орешник» был запланирован задолго до разрешения США на использование Украиной ракет ATACMS.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о способности системы «Орешник» разлагать цель на элементарные частицы. Также он отметил, что российская сторона обладает несколькими системами гиперзвуковых ударных ракет, схожих с «Орешником».

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    4 декабря 2024, 21:29 • Новости дня
    Стали известны подробности атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой

    Tекст: Валерия Городецкая

    На видео атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой, разошедшемся по интернету, разведчик двигался на мотоцикле, а не на велосипеде, как сообщалось ранее. Поле противник не заминировал, но оно было усеяно неразорвавшимися боеприпасами. Поэтому в качестве проводника для бронемашины и было решено задействовать спортивный байк.

    Подробности атаки сообщил Telegram-канал «Два майора». По его данным, утреннее нападение 20 ноября в районе Великой Новоселки ожидалось как отвлекающий маневр, но неожиданно стало основной атакой. По плану, бронетехника должна была отвлечь врага, но одна из БМП подорвалась, а другая заглохла, что вынудило разведчиков действовать на передовой.

    Один из них – увлекался мотогонками, а в отряде есть спортивный «байк», полученный в рамках гуманитарной помощи. Его и было решено использовать для продвижения по полю, на котором было много неразорвашихся снарядов. Первым ехал мотоцикл, а за ним четко по следу одной гусеницей – БМП.

    «На широко разошедшемся по сетям видео наблюдатели решили, что разведчик двигается на велосипеде. Нет – это мотоцикл, который идет на малой скорости. Земля влажная, потому пылевого шлейфа за «байком» нет», – говорится в публикации.

    Противник не ждал прорыва по этому направлению, что кто-то решится идти там, где все простреливается насквозь. «ВСУ старались угадать место основного удара батальона, лесополоса оказалась без прикрытия. Получается, что предыдущими атаками наш батальон раздергал чужую оборону, создал иллюзию штурма в ином месте. Случай вывел группу к какой-то болевой точке вражеской обороны», – отмечается в сообщении.

    Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля.

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    5 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что Россия должна «потерпеть поражение»

    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что Украина должна «восстановить территориальную целостность», а Россия должна «потерпеть поражение» в войне.

    Мерц заявил о важности «победы Украины» и «поражения России» в текущем конфликте, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    На выступлении в Федеральной академии политики безопасности он подчеркнул, что победа Украины возможна при восстановлении ее территориальной целостности и демократически легитимированном правительстве. По мнению Мерца, поражение России наступит, когда она утратит возможность продолжать войну.

    Мерц отметил, что обладание ядерным оружием не гарантирует победы, приведя в пример Советский Союз и Америку, которые проиграли войны в Афганистане и Вьетнаме соответственно.

    Он подчеркнул, что для достижения победы Украине необходимо усилить свою военную мощь, чтобы эффективно отражать атаки России. Политик призвал увеличить поставки вооружений Киеву, чтобы лишить Россию возможности продолжать конфликт.

    Лидер немецкой парламентской оппозиции также акцентировал внимание на важности демонстрации силы.

    По его словам, сила отпугивает агрессию, а слабость – приглашение к ней. Мерц предложил увеличить бюджетные расходы на оборону и вернуться ко всеобщей воинской повинности в Германии, считая, что способность защищаться должна быть приоритетом.

    Напомним, в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину. Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

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    4 декабря 2024, 17:21 • Новости дня
    Путин заявил о политических мотивах ухода Volkswagen из России
    Путин заявил о политических мотивах ухода Volkswagen из России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уход компании Volkswagen из России произошел из-за политических мотивов, а не из-за нерыночных мер со стороны Москвы, заявил президент России Владимир Путин.

    Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», Путин подчеркнул, что компания  Volkswagen покинула Россию по политическим причинам, передает RT. Он отметил, что Москва не принимала никаких мер, не связанных с рыночной экономикой, чтобы повлиять на решение компании.

    Путин выразил обеспокоенность тем, что сотрудники, оставшиеся без работы из-за закрытия предприятий, сталкиваются с экономическими трудностями. «Чтобы этого не было, не надо принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам», – добавил президент.

    Ранее сообщалось, что автоконцерн Volkswagen впервые в своей почти 90-летней истории планирует закрыть заводы в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников.

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    4 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин заявил о ненадежности Запада как экономического партнера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны показали себя как ненадежные партнеры, разрушив многие логистические цепочки и операционные связи, на создание которых ушли десятилетия, заявил президент России Владимир Путин.

    Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», глава государства отметил, что в 2022 году российские предприниматели и компании столкнулись с серьезными вызовами из-за действий западных стран, передает ТАСС.

    По его словам, действия некоторых стран, а точнее, их руководящих элит, привели к тому, что многие логистические цепочки и операционные связи, создававшиеся десятилетиями, оказались разрушены.

    «Вы знаете, что в 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем аккуратно, некоторых стран. Или, точнее, их руководящих элит. Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры: были поставлены под удар или даже разрушены многие логистические цепочки, операционные связи, которые нарабатывались десятилетиями», – сказал Путин.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала испытание «Орешника» подтверждением недоверия к Западу.

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    5 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Чепа: Ермак получил инструкции о завершении конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт на Украине завершается, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    По его словам, конфликт на Украине, который был инициирован Западом, подходит к завершению, передает «Лента.ру».

    Чепа подчеркнул, что Россия будет настаивать на позиции, озвученной президентом Владимиром Путиным, и будет защищать свои интересы и безопасность.

    Предполагается, что команда Зеленского получила определенные указания, касающиеся дальнейших действий в конфликте.

    По данным депутата, в ходе встречи команда Трампа указала Ермаку, что не будет препятствовать поставкам оружия, обещанным действующим президентом США Джо Байденом.

    Однако вопрос о вступлении Украины в НАТО и других желаниях Киева будет обсуждаться позже.

    «Им дали понять, что ни НАТО, ни другие их планы, о которых мечтал Зеленский, не будут реализованы», – отметил Чепа.

    Ранее The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с будущими представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа. Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

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    4 декабря 2024, 20:32 • Новости дня
    В Селидово собирают факты охоты ВСУ на мирных жителей

    Жительница Селидово рассказала о расстреле ВСУ жителей многоквартирного дома

    В Селидово собирают факты охоты ВСУ на мирных жителей
    @ t.me/maximgrigoryev

    В Селидово ВСУ буквально охотились на мирных жителей. Люди прятались в домах, и если украинские военные могли открыть двери, то убивали всех, кого находили, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев со ссылкой на свидетельства очевидцев.

    «Мы продолжаем фиксировать подробности резни, организованной ВСУ в Селидово», – сообщил Григорьев. По его словам, по адресу Кузнецова, 23 ВСУ расстреляли супругов 1974 и 1973 года рождения. У женщины – четыре огнестрельных ранения. Женщина лежала практически раздетая, вероятно, сначала ее изнасиловали, а потом убили. У мужчины – смертельные ранения в область головы. «Соседи нам рассказали, что как раз поблизости был дом, где жили украинские военные, которые и убили мирных жителей», – отметил собеседник.

    Председатель Международного общественного трибунала привел свидетельства очевидицы преступлений ВСУ в Селидово. Жительница Валентина В. рассказала, как украинские военные пытались выманить жителей из подъездов домов, чтобы убить. Так погибли жители соседнего с ней дома: «Закрыли подъезд. ВСУ говорят:

    «Открывайте, открывайте, вам ничего не будет». Тетя Валя открыла, и их, четырех человек, застрелили. Они ничего не сделали. Лена просто сидела на диване. Они ее застрелили. Застрелили сына, спрашивали, что это он не воюет? Сашу застрелили. Тетя Валя начала кричать, и ее застрелили. Лена говорит, что же вы делаете? А один ВСУшник говорит: «А що з нею робыть?» А второй говорит: «Да пристрели ее». И они ее пристрелили.
    Мальчик Коля забежал. Он рядом здесь жил, он слышал, что стреляют. Он побежал, и его тоже убили. Потом в этой квартире они сидели, их человек 12 было. Напротив парень жил, он это все видел в окно. Они ему окна прострелили…
    ВСУ отходили, а мы стояли возле подъезда. Они начали стрелять. Мы слышим украинский говор: «Иди сюда, иди сюда». Мы бегом разбежались по подъездам. Мне прострелили дверь входную. Я забежала быстренько, а украинский военный кричит: «Она вон туда побежала». И они прострелили мне дверь, у меня вон до сих пор дырка…»

    «Ждуны, ждуны, ждуны. Вот это только слышно было от них… Мне которые повыехали из города пишут: не может быть, что это Украина. Но я-то здесь осталась, я-то знаю, что это Украина убивала», – говорит жительница Селидово.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что Международный общественный трибунал по преступлениям киевского режима сообщил об убийстве не менее 100 жителей Селидово украинскими военными при отступлении. Боевики расстреливали мирных граждан в домах, во дворах и на улицах города.

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    4 декабря 2024, 16:44 • Новости дня
    Путин предложил инвесторам из дружественных стран вложиться в российский рынок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал иностранных инвесторов из дружественных стран вложиться в российский фондовый рынок, подчеркнув его интеграцию в глобальную экономику.

    На форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин выразил надежду, что инвесторы из дружественных стран проявят интерес к российскому фондовому рынку. Он отметил, что Россия является частью глобальной экономики и открыта к встречным потокам капитала.

    «Мы приглашаем инвесторов и из дружественных стран на наш фондовый рынок. Как уже не раз говорил, Россия – часть глобальной экономики и приветствует встречные потоки капитала», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Президент подчеркнул важность развития внутренних источников финансирования. «Россия делает акцент на том, чтобы наши граждане, розничные инвесторы имели возможность вложить свои средства и заработать внутри страны», – отметил Путин. Он добавил, что такие инвестиции должны быть не менее привлекательными по доходности, чем банковские депозиты.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что антироссийские санкции дали России возможность поставить с головы на ноги важнейший инструмент суверенитета – фондовый и финансовый рынки.

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    4 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин заявил о рекордно низкой молодежной безработице в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи в России до менее чем 9%, подчеркнув, что эта проблема перестала существовать.

    На форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин заявил, что проблема безработицы среди молодежи в стране перестала существовать, передает ТАСС. «Молодежная безработица – это проблема в очень многих странах мира. У нас тоже такая проблема существует или, точнее сказать, уже существовала. Здесь уровень безработицы ниже 9%», – сказал он.

    Президент также отметил, что в прошлом в некоторых регионах России уровень безработицы среди молодежи достигал 20–25%.

    Путин добавил, что общий уровень безработицы в России сейчас составляет 2,3%, что является рекордно низким показателем для страны. «В целом в России рекордно низкий уровень безработицы – всего 2,3%», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин отмечал, что безработица в России составляет примерно 2,7%, что фактически свидетельствует о ее отсутствии, однако страна сталкивается с проблемой нехватки рабочей силы.

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    4 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Анонсировано заседание Совета по нацпроектам под руководством Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета при главе государства по стратегическому развитию и национальным проектам.

    По информации Telegram-канала Кремля, заседание состоится в четверг в Кремле. «5 декабря в Кремле Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам», – говорится в сообщении.

    Главной темой встречи станет обсуждение повестки национального развития России на период 2025–2030 годов. На заседании с основным докладом выступит председатель правительства Михаил Мишустин. Также будут намечены конкретные задачи на следующий год.

    Ранее вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что правительство завершило формирование восьми национальных проектов, на которые будет выделено 3 трлн рублей до 2030 года, с акцентом на технологическое лидерство.

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    5 декабря 2024, 07:21 • Новости дня
    В Москве арестовали шестерых за пособничество запрещенной РДК

    Замоскворецкий суд Москвы арестовал шестерых за связь с запрещенной РДК

    Tекст: Александра Юдина

    Замоскворецкий суд Москвы арестовал шестерых молодых людей, включая несовершеннолетнего, по делу о содействии запрещенной организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

    Отмечается, что арестованы шестеро человек, среди которых один несовершеннолетний, по обвинению в участии в террористической организации и призывах к терроризму, передает ТАСС.

    Уголовное дело было возбуждено 9 октября 2024 года ГСУ СК РФ по Москве. Все обвиняемые арестованы по ходатайству следствия. Им продлен срок содержания под стражей до 9 апреля 2025 года. Следствие указывает, что арестованные содействовали и участвовали в деятельности запрещенной организации.

    Правоохранительные органы предоставили информацию о ходе следствия, не уточнив деталей участия обвиняемых в деятельности РДК.

    Ранее против 27-летнего сторонника РДК в Москве возбудили новое дело о попытке финансирования вооруженной группы, после того как он пытался перевести деньги членам организации. Другой сторонник запрещенной в России террористической организации РДК, против которого в Москве расследуется уголовное дело о подготовке теракта, признал вину. Также в Москве задержали подозреваемых в создании преступной группы для насильственных акций, являющихся сторонниками РДК.

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    5 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    Договор о стратегическом партнерстве России и Северной Кореи вступил в силу

    Tекст: Александра Юдина

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР начал действовать с 4 декабря после обмена ратификационными грамотами в Москве, что может усилить двустороннее взаимодействие, сообщает МИД.

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу 4 декабря, передает РИА «Новости».

    В этот день в Москве состоялся обмен ратификационными грамотами между заместителями министров иностранных дел двух стран. Российскую сторону представлял Андрей Руденко, а КНДР – Ким Чжон Гю.

    Представители МИД подчеркнули, что вступление в силу данного соглашения будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений и внесет вклад в систему безопасности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    В сообщении также уточняется, что договор направлен на многоплановое взаимодействие Москвы и Пхеньяна, обуславливая стабилизирующий эффект на региональную безопасность.

    Ранее КНДР указала на вступление в силу договора с Россией. До этого президент России Владимир Путин утвердил ратификацию  договора, Северная Корея также ратифицировала договор. Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что договор с КНДР не включает положений о создании военного союза.

    Напомним, договоренности между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, заключенные в Пхеньяне, начали реализовываться и направлены на укрепление стабильности в Северо-Восточной Азии и на Евразийском континенте.

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    5 декабря 2024, 14:15 • Новости дня
    Ермак выразил оптимизм по вопросу переговоров с Россией

    Глава офиса президента Украины Ермак выразил оптимизм по вопросу переговоров с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о своем оптимизме в отношении возможных переговоров с Россией по урегулированию текущего конфликта.

    В интервью газете Telegraph Ермак поделился своим взглядом на перспективы переговоров с Россией, подчеркнув, что он не относится пессимистично к возможности диалога, передает РИА «Новости».

    Он выразил уверенность в том, что конструктивный диалог с Россией возможен, хотя и требует определенных усилий и готовности к компромиссам с обеих сторон.

    Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что глава офиса президента Украины получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа касательно завершения конфликта на Украине.

    The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

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    5 декабря 2024, 07:55 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 16 украинских дронов над регионами России

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 16 украинских дронов над Брянской, Белгородской, Курской областями

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь российские ПВО уничтожили 16 украинских дронов, пресекли атаку на Брянскую, Белгородскую и Курскую области, сообщили в министерстве обороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь на четверг силы ПВО успешно противодействовали попытке атаки украинских беспилотников на территории России.

    Согласно заявлению ведомства, было перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Большинство из них, а именно 14 беспилотников, были сбиты над Брянской областью, а по одному – над Белгородской и Курской областями.

    В ночь на среду российская ПВО перехватила и уничтожила 24 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать российские территории.

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    То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности

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    Армия России выдавливает в Донбассе ВСУ в степь

    Российские войска вбили очередной клин в оборону ВСУ. На этот раз подразделения группировки «Восток» освободили Новодаровку на стыке Запорожской области и ДНР, тем самым создавая предпосылки для выхода на границы Приднепровья. По мнению экспертов, такой шаг может свидетельствовать об изменении тактики ВС России в Донбассе, которая упростит освобождение региона. Подробности

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    Просчет Макрона привел Францию к политическому потрясению

    Во Франции случилось политическое землетрясение. Впервые за шестьдесят с лишним лет Национальное собрание Франции объявило действующему правительству вотум недоверия, что автоматически означает отставку премьер-министра Мишеля Барнье и его подчиненных. Но это еще не все: судя по всему, депутаты вознамерились всерьез взяться за главу республики, президента Эммануэля Макрона. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

    • Что случилось в Южной Корее

      Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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