Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.6 комментариев
Лавров назвал издевательством отзыв визы Захаровой перед заседанием ОБСЕ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал аннулирование Мальтой визы официального представителя ведомства Марии Захаровой перед заседанием ОБСЕ.
Лавров, выступая на Совете министров иностранных дел ОБСЕ, отметил, что такие действия являются надругательством над функциями председателя ОБСЕ и возмутительным издевательством над универсально согласованными правилами процедуры, передает ТАСС.
Как пишет Times of Malta, решение об отмене визы Захаровой было принято из-за возражений со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, которые являются членами Евросоюза. Представитель МИД Мальты подтвердил, что виза была отозвана из-за возражений трех страх ЕС.
Напомним, накануне заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет на Мальте, официальному представителю МИД России Марии Захаровой была аннулирована ранее выданная виза.