Стало известно о планах Маска сократить расходы США на 2 трлн долларов

  • Новость часаЗаслуженный пилот России объяснил маневры самолета Embraer 190 перед катастрофой в Актау
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    США и Европа схлестнулись в битве вокруг польских АЭС
    Авиаэксперт объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли
    Скачко сказал, зачем Кулеба пугает Запад реваншизмом Украины
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    В авиакатастрофе в Казахстане выжили 32 человека
    Российские войска освободили Новый Труд в ДНР
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
    Взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
    Путин спрогнозировал рост ВВП стран СНГ выше мирового уровня
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Разрушит ли Трамп англосаксонский мир

    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

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    25 декабря 2024, 14:27 • Новости дня

    Стало известно о планах Маска сократить расходы США на 2 трлн долларов

    Трамп и Маск захотели сократить расходы США на 2 трлн долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск намерены сократить федеральные расходы страны на 2 трлн долларов, планируя уменьшить число правительственных агентств, однако эксперты выражают сомнения в реализации этой идеи, пишет газета The New York Times (NYT).

    Газета сообщила о планах Илона Маска вместе с Вивеком Рамасвами уменьшить федеральные расходы США на два трлн долларов. Эти действия предполагают сокращение числа правительственных агентств, что, по их мнению, повысит эффективность правительства. Однако эксперты, опрошенные изданием, выражают сомнения в успешности этой инициативы из-за растущих расходов на социальные программы, сообщает ТАСС.

    Вивек Рамасвами и Илон Маск будут руководить новым ведомством, цель которого – повышение эффективности работы правительства. Они считают, что предложение позволит значительно сократить бюджетные траты, но эксперты предупреждают о сложности реализации таких мер в условиях нарастающих обязательств правительства.

    На фоне этих планов стоит отметить, что президент Джо Байден недавно подписал законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства до 14 марта следующего года. Это было сделано с целью избежать приостановки работы государственных учреждений из-за нехватки бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 14 марта. Позднее федеральное правительство США приостановило свою работу на фоне временного шатдауна, вызванного отсутствием принятого бюджета в Сенате. Илон Маск заявил, что США необходимы шаги по сокращению дефицита бюджета, иначе страна столкнется с серьезными проблемами.

    24 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Депутат указал на подозрительные детали при крушении судна Ursa Major в Средиземном море

    Депутат Колесник: Подозрительно, что сухогруз Ursa Major затонул так быстро

    Депутат указал на подозрительные детали при крушении судна Ursa Major в Средиземном море
    @ Social media/REUTERS

    Tекст: Роман Крецул

    Взрыв главной энергетической установки и теракт – наиболее вероятные версии крушения судна Ursa Major, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник. Ранее посольство России в Испании официально подтвердило гибель судна.

    «Возможно, произошел теракт. В машинном отделении нет водонепроницаемых переборок. И то, что взрыв, судя по имеющейся информации, произошел именно там, случилось «как нельзя кстати». Слишком много странных совпадений. Большая глубина. Отдаленность от берега. Взрыв именно в машинном отделении», – сказал Андрей Колесник, депутат Госдумы, бывший морской офицер.

    По словам парламентария, подозрительно и то, что такое крупное судно так быстро затонуло. Он не исключил и еще одну версию: произошел взрыв главной энергетической установки. Однако при таком взрыве судно, скорее всего, осталось бы на плаву, пояснил Колесник.

    «Если бы это была главная энергетическая установка, корабль так быстро бы не затонул», – отметил он. По словам депутата, в то же время не исключается и теракт. «Окончательные выводы можно сделать при осмотре сухогруза. В России есть глубоководные аппараты, которые могут провести такое исследование», – сказал он.

    Также была информация о том, что сухогруз перевозил портальные краны грузоподъемностью 350 тонн. «Это уникальные тяжелые краны, которые не производятся серийно, а строятся под заказ. Они используются для очень тяжелых грузов, могут работать с негабаритными грузами. Например, с частями кораблей. Если они действительно были на сухогрузе и затонули, это станет серьезной потерей. На Дальнем Востоке, куда шло судно, имеется потребность в именно таких кранах в связи с возросшим грузооборотом со странами Юго-Восточной Азии», – заключил Колесник.

    Ранее в международных водах между Испанией и Алжиром российское судно Ursa Major потерпело крушение после взрыва в машинном отделении. Были спасены 14 членов экипажа, двое числятся пропавшими без вести. Судно под российским флагом вышло из Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января.

    Посольство России в Испании сообщило, что выясняет обстоятельства крушения в 110 км от испанского берега (в нейтральных водах) российского грузового судна Ursa Major. «Находимся в постоянном контакте с испанскими властями по данному вопросу», – рассказали в диппредставительстве.

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    24 декабря 2024, 20:11 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии назвала причастные к подрывам «Северных потоков» страны

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль считает, что Британия, Норвегия, Украина и Польша могут быть причастными к подрывам «Северных потоков»

    Экс-глава МИД Австрии назвала причастные к подрывам «Северных потоков» страны
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает Великобританию, Норвегию, Украину и Польшу основными подозреваемыми в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Бывшая глава МИД Австрии и руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России Карин Кнайсль предположила, что Великобритания, Норвегия, Украина и Польша могут быть причастны к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    Кнайсль выразила сомнения в том, будет ли когда-либо установлено, кто именно несет ответственность за инцидент, аналогично тому, как в детективах Агаты Кристи не всегда удается быстро найти виновного. Она отметила, что рассматривает Великобританию, Норвегию, Украину и Польшу как основных «подозреваемых» и не исключает возможности участия и других стран.

    Инцидент, о котором идет речь, произошел 26 сентября 2022 года, когда были зафиксированы разрушения на трех нитках газопроводов. Россия уверена, что нападение было поддержано Соединенными Штатами, и министр иностранных дел Сергей Лавров отметил отсутствие сомнений в этом. В связи с происшествием Генеральная прокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии не поддерживают контактов с российской стороной по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», а в Вашингтоне считают, что рост поставок сжиженного газа в ЕС может отрицательно сказаться на экономике США.

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    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    24 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Медведев назвал число добровольцев, заключивших контракт с Минобороны в 2024 году

    Медведев: В этом году подписано почти 440 тыс. контрактов с Минобороны

    Медведев назвал число добровольцев, заключивших контракт с Минобороны в 2024 году
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В этом году около 440 тыс. человек заключили контракт на военную службу с Министерством обороны России, сообщил Дмитрий Медведев во время визита в Башкирию.

    Он подчеркнул, что это достижение стало результатом усилий всех регионов страны, сообщает ТАСС.

    В ходе визита Медведев обсудил вопросы отбора граждан на военную службу. Он отметил: «Результаты работы за этот год – их уже можно оценивать».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил об увеличивающемся количестве добровольцев, заключающих контракты на службу в армии, и отметил, что ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту, а также заявил о значительной поддержке армии и флота со стороны общества.

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    25 декабря 2024, 12:12 • Новости дня
    Авиаэксперт объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли

    Авиаэксперт Горбачев: У разбившегося в Актау пассажирского самолета перед посадкой не тянули двигатели

    Авиаэксперт объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пилоты самолета рейса Баку – Грозный сделали две петли перед приземлением, чтобы выработать оставшееся топливо. Они предвидели катастрофу и хотели минимизировать силу возможного взрыва, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Виктор Горбачев. Ранее недалеко от казахстанского Актау разбился самолет Embraer 190.

    «Оценивать ситуацию пока можно только на основании видео в Сети. Обращает на себя внимание слишком резкое снижение самолета. Нос завалился довольно низко, на посадку обычно заходят под другим углом. Если бы угол был иным, они могли бы сесть на брюхо и избежать катастрофических последствий», – пояснил Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации.

    «Все вышесказанное говорит о том, что у самолета, вероятно, не тянули двигатели. Скорость посадки идет в пределах 280-300 км/ч, а в этом случае скорость, судя по всему, была уже меньше. В итоге пилоты не смогли при помощи рулевого управления вытянуть машину. Тут могут быть как технический, так и человеческий факторы, или оба в совокупности. Пока однозначно говорить рано», – детализировал эксперт.

    «Также сообщается, что самолет сделал две петли. Очевидно, пилоты предвидели, что посадка может привести к трагическим последствиям и максимально вырабатывали топливо, чтобы минимизировать силу взрыва. Они оставили топливо только для посадки. Не исключено, что это и спасло тех, кто выжил – взрыв был куда меньше того, который мог быть», – подчеркнул спикер.

    «Также у самолета мог при контакте с землей отвалиться двигатель, и благодаря этому взрыв не полностью затронул фюзеляж. А о причинах говорить рано – в двигатель могли попасть птицы, мог быть технический сбой, ошибка пилотирования», – резюмировал Горбачев.

    В среду утром недалеко от казахстанского Актау разбился самолет Embraer 190. Лайнер принадлежит Azerbaijan Airlines. Он летел из Баку в Грозный. По предварительным данным, на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди них, как уточнил Минтранс Казахстана, 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев. По информации МЧС республики, 25 пострадавших в результате крушения самолета госпитализированы в Мангистаускую областную больницу.

    Представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил, что авиакатастрофа произошла, предположительно, после столкновения с птицами. «Предварительно, после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром – им был выбран Актау», – сказано в сообщении. «Росавиация» находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана.

    По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, передает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте. «В настоящее время сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», – говорится в сообщении.

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    24 декабря 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина получила один миллиард долларов от замороженных активов России
    Украина получила один миллиард долларов от замороженных активов России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина впервые получила один миллиард долларов от США благодаря замороженным российским активам, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль уточнил, что 1 млрд долларов является первым траншем из общей суммы в 20 млрд долларов, которые готовы выделить США в рамках инициативы G7, сообщает ТАСС.

    «Украина получила от США 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые США готовы выделить за счет использования российских активов в рамках инициативы G7», – заявил Шмыгаль.

    Премьер-министр не уточнил, когда именно Киев получит оставшиеся средства из заявленных 20 млрд долларов. Вопрос о сроках получения других траншей остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность отказаться от судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

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    25 декабря 2024, 10:52 • Новости дня
    «Молодежная фашистская группировка» совершила нападение в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Шестнадцатилетний подросток получил тяжелые ножевые ранения в Тбилиси в результате нападений «молодежной фашистской группировки», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпания «Имеди».

    Подросток госпитализирован, его состояние тяжелое, отметила телекомпания.

    По ее данным, «молодежные фашистские группировки, члены которых скрывают лица, начали охоту за противниками на улицах города».

    Как отмечает телекомпания «Имеди», предположительно, что ножевые ранения были нанесены 14-летним подростком.

    Власти Грузии заявили, что не допустят распространения в стране либерального фашизма.

    Накануне мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе пообещал не допустить разделения общества на «правильных» и «русских».

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    25 декабря 2024, 11:22 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Кулебы о реваншизме Украины

    Политолог Скачко: Ради членства в НАТО Киев пугает Запад реваншизмом Украины

    Эксперт объяснил слова Кулебы о реваншизме Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Пособники нынешних украинских властей и сам Владимир Зеленский пытаются любыми способами затащить Украину в НАТО. И смена риторики на 180 градусов призвана им в этом помочь, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину нужно принять в НАТО, чтоб она спустя годы не напала на Россию.

    «Причина таких заявлений Кулебы объясняется просто: нынешние украинские власти и все ее бывшие соработники хотят не мытьем, так катаньем затащить Украину в НАТО, чтобы самим попытаться попасть на должности в евроструктуры. Так они намерены обезопасить себя от будущих судов за преступления, совершенные с 2014 по 2024 год», – объяснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру» .

    «Так что здесь Кулеба работает не только на себя, но и на будущее Зеленского и всей его братии. Это заявление стоит в одном ряду с попытками евроинтеграции Украины. Надежды эти, конечно, призрачные, но запасные аэродромы им жизненно необходимы», – подчеркнул он.

    «Причем заметьте, риторику Кулеба поменял на 180 градусов без промежуточных стадий. Сразу перешел от «Россия нападет на Украину и на всю Европу» к тезису о том, что Украина сама нападет на Россию. Это очевидный показатель паники в руководстве Украины. Киев таким образом закидывает тезис в общественное пространство. Я думаю, они будут его раскручивать», – спрогнозировал эксперт.

    «И это дело может увенчаться каким-то условным успехом, поскольку украинские и западные медиа довольно активно разгоняют миф о мощи украинской армии и о том, что она побеждает Россию. Соответственно, европейской общественности нынешний тезис от Кулебы вполне может зайти. А вот понравится ли он европейским политикам – не уверен. Но трансформация кейсов от Украины-попрошайки до Украины-защитницы их зацепит», – констатировал аналитик.

    Ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Kyiv Independent заявил, что прекращение конфликта с Россией на плохих для обеих сторон условиях приведет к реваншистским настроениям. «Если и Россия, и Украина выйдут из комнаты переговоров недовольными, это снова будет приглашением к реваншизму для обеих сторон. Потенциальную украинскую реваншистскую политику в отношении России в среднесрочной перспективе не следует недооценивать и списывать», – заверил он.

    По мнению Кулебы, следующее поколение украинских политиков будет полностью сосредоточено на послевоенном восстановлении страны, однако после них к власти придут люди с реваншистскими лозунгами. «Отвоевать территории, заставить Россию заплатить. Когда мы поднимемся с колен экономически, вы увидите, как эти аргументы будут разыгрываться во внутренней политике», – добавил он.

    По его словам, примерно через 10 лет он ожидает появления на Украине политиков и политических сил, движимых местью. «Это может показаться нелогичным, но единственный способ сдержать Украину от развязывания войны с Россией – сделать ее членом НАТО. Чтобы связать ее юридическими обязательствами не подвергать своих союзников риску войны с Россией», – заявил экс-министр.

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    24 декабря 2024, 17:15 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по израильскому объекту гиперзвуковой ракетой

    Хуситы сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому объекту в Яффо

    Хуситы заявили об ударе по израильскому объекту гиперзвуковой ракетой
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по израильскому военному объекту в Тель-Авиве, используя баллистическую ракету «Палестина-2».

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ракетного удара по военному объекту в Израиле. Как сообщает ТАСС, представитель повстанческих вооруженных сил Яхья Сариа подтвердил успешную атаку на израильскую военную цель в районе Тель-Авива.

    Согласно его заявлению, удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2». «Ракетные войска йеменских вооруженных сил нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2» по военной цели израильского противника в оккупированном районе Яффо», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Яхья Сариа подчеркнул, что операция достигла своих целей, однако более подробные детали атаки и ее последствия остаются неопубликованными. Данные об ущербе или жертвах с израильской стороны пока не поступали.

    Накануне сторонники движения «Ансар Аллах» (хуситы) использовали дроны для атак на военные объекты Израиля в районах Тель-Авива и Ашкелона, сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.


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    25 декабря 2024, 11:09 • Новости дня
    Названо число россиян на борту разбившегося в Казахстане самолета

    На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян

    Названо число россиян на борту разбившегося в Казахстане самолета
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате авиакатастрофы в Казахстане среди пассажиров самолета числились 16 граждан России, а также граждане Азербайджана, Киргизии и Казахстана, сообщил Минтранс Казахстана.

    Как указали в ведомстве, на борту разбившегося самолета находились 16 граждан России, также среди пассажиров числились 37 граждан Азербайджана, шесть казахстанцев и три гражданина Киргизии, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане под Актау, где произошло крушение пассажирского самолета, спасатели эвакуировали 12 человек. Пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане, предположительно столкнувшись со стаей птиц. На борту упавшего в Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» находились 105 пассажиров и пять членов экипажа. В АТОР ранее сообщали, что клиентов российских туроператоров на борту самолета не было.

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    25 декабря 2024, 09:29 • Новости дня
    Удары нанесены по Славянской и Бурштынской ТЭС в подконтрольных Киеву районах
    Удары нанесены по Славянской и Бурштынской ТЭС в подконтрольных Киеву районах
    @ wikipedia.org

    Tекст: Мария Иванова

    Удар по Славянской ТЭС в Краматорском районе ДНР вызвал сильную детонацию, местные жители утверждают, что взрыв был мощным, распахнулись двери, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар по Славянской ТЭС в Краматорском районе Донецкой народной республики произошел на подконтрольной Киеву территории, сообщает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, взрыв произошел рядом с населенным пунктом Николаевка. Местные жители отмечают, что при взрыве двери распахнулись, произошла мощная детонация. «Пишут, что прилет был в Славянскую ТЭС», – добавил Лебедев.

    В тот же день другой удар был нанесен по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины. Лебедев также сообщил, что «Бурштын, прилет в ТЭС». Об этом также писали украинские СМИ, которые ранее сообщали о серии взрывов на территории Украины в таких городах, как Харьков, Кременчуг, Кривой Рог и Днепропетровск.

    Украинское издание «Страна.ua» подтверждало информацию о взрывах в Бурштыне, где расположена Бурштынская ТЭС. Украинский телеканал «Эспресо» сообщал, что в результате взрывов в городе Ивано-Франковске произошло отключение света.

    Напомним, после ряда взрывов в Харькове на Украине наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением.

    Объекты энергетики на Украине получили повреждения, министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил о необходимости введения мер по ограничению потребления.

    Ранее в Днепропетровске и Кременчуге раздались новые взрывы, совпавшие с объявленной воздушной тревогой.

    В нескольких регионах Украины действует воздушная тревога, в Киеве рано утром также произошли взрывы.

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    25 декабря 2024, 02:29 • Новости дня
    New York Post заявила о серьезности намерений Трампа купить Гренландию

    New York Post подчеркнула серьезность намерений Трампа купить Гренландию и вернуть США контроль над Панамским каналом

    New York Post заявила о серьезности намерений Трампа купить Гренландию
    @ Brandon Bell/POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Близкие к избранному президенту США Дональду Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом, пишет New York Post.

    «Президент серьезен на 100%», – заявил один из источников New York Post.

    По словам источников, чиновники Белого дома и минфина в прошлой администрации Трампа обдумывали, как вести переговоры и финансировать проект, был разработан практический план переговоров с целью привлечь на свою сторону 56 тыс. жителей Гренландии, в основном инуитов.

    Экс-сотрудник минфина сообщил, что в США «пытались найти трехстороннюю беспроигрышную сделку» и «быстро продвигались по этим вопросам вплоть до последних дней». Указывается, что речь может идти о свободной ассоциации, аналогичной отношениям США с номинально независимыми тихоокеанскими островными государствами Палау, Маршалловыми островами и Микронезией.

    Другие источники подчеркнули, что не нужно считать заявления Трампа «троллингом» или чем-то «диким». Чиновник, работавший с Трампом в первый президентский срок, отметил, что США «купили Аляску». Он заявил, что «все продается по правильной цене».

    А один из сотрудников Госдепа времен первого срока Трампа назвал заявления по поводу Панамского канала «видением того, как проецировать лидерство США, чтобы начать новую эру американского величия, безопасности и процветания в полушарии».

    Как заявил источник, Трамп полагавет, что «империи, которые не растут, терпят крах». Он «отдает предпочтение прошлым президентам, которые проводили экспансию». Источник заявил: «Он знает, что это наследие, которое не может быть искажено или отнято политической оппозицией», – передает РИА «Новости».

    Несмотря на серьезность намерений Трампа, эксперты не исключают, что предложения могут стать частью дипломатической игры, направленной на снижение пошлин или усиление военного присутствия США.

    Возможное присоединение Гренландии к США может стать самым крупным приобретением в истории страны, сообщает New York Post. Так, в результате «Луизианской покупки», которая состоялась более 200 лет назад, Франция передала США площадь примерно в 2,14 млн кв. км. Территория Гренландии составляет 2,16 млн кв. км. Подобная сделка обеспечит Вашингтону новые земли, площадь которых более чем вдвое превысит территорию Техаса, аннексированного у Мексики в 1845 году. Также по площади она превзойдет Аляску, купленную у Российской империи в 1867 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом, пригрозил вернуть Панамский канал США и заявил о необходимости контроля США над Гренландией. Следует отметить, что США фактически создали не только канал, но и саму Панаму, а также более века претендовали на Гренландию, а после начала Второй мировой войны расширили на нее действие «доктрины Монро», в которой любое вмешательство европейцев в американские дела (в континентальном смысле) обозначалось как неприемлемое. В ходе первого президентского срока в 2019 году Трамп уже ставил перед Данией вопрос о продаже Гренландии.

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    24 декабря 2024, 23:22 • Новости дня
    Запущен первый «военный маркетплейс» для дронов в России

    Первый «военный маркетплейс» для покупки дронов и комплектующих запустили в пилотном режиме в России

    Запущен первый «военный маркетплейс» для дронов в России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В России запустили пилотный проект «военного маркетплейса», который позволит военным приобретать дроны и комплектующие через удобную онлайн-платформу без раскрытия данных военных, сообщили в Центре беспилотных систем и технологий.

    Проект запустили партия «Единая Россия», Промсвязьбанк и ЦБСТ, передает ТАСС.

    Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил: «Мы сделали «военный маркетплейс», в нем достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и положить в корзину необходимые комплектующие».

    «Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть все, что необходимо – как для конструктора, чтобы собрать аппарат», – сказал он.

    Новая система была протестирована и уже функционирует. Особое внимание уделено безопасности данных: вся информация об участниках обезличена, и никакие данные военных не раскрываются. Доступ к маркетплейсу ограничен, «сторонний человек» не сможет пользоваться его функционалом.

    Финансовые операции интегрированы с финансовой системой Министерства обороны России.

    Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков указал, что эффективные инновационные изделия могут собирать вблизи от фронта. По его словам, военные просят «не только готовые изделия, но и комплектующие». Теперь их будут доставлять «на линию боевого соприкосновения», а «непосредственно в поле» военные станут превращать их «в грозное оружие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность вклада «народного ОПК» в успехи российской армии, акцентируя внимание на инженерной подготовке бойцов, создающих нужную технику прямо на фронте. Путин на совещании с руководством предприятий ОПК призвал активнее задействовать ресурсы «народного ОПК», а наиболее эффективные образцы поставлять на вооружение в ускоренном формате.

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    25 декабря 2024, 06:11 • Новости дня
    Пашинян сообщил об отказе от участия в саммите СНГ в России из-за COVID
    Пашинян сообщил об отказе от участия в саммите СНГ в России из-за COVID
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участия в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Он заявил, что сдал положительный тест на коронавирус.

    Пашинян заявил, что в понедельник получил «положительный результат анализа» на коронавирус. Два дня он провел в режиме самоизоляции, оставаясь в резиденции. В среду, как заявил Пашинян, «диагноз уже был отрицательным», передает РИА «Новости».

    Он сказал, что «вернулся к своей обычной работе», но «посоветовавшись с коллегами», решил не принимать участия в саммите лидеров стран СНГ. «До конца дня я приму решение, участвовать или нет завтра в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС», – заявил премьер.

    Напомним, лидеры стран СНГ 25 декабря проведут в Ленинградской области неформальную встречу, а 26 декабря состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

    В графике президента России Владимира Путина на неформальный саммит СНГ в Петербурге не было отдельной встречи с премьер-министром Армении.

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    24 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Мечта школьницы из Шебекино осуществилась благодаря «Елке желаний» и Владимиру Путину

    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Десятилетняя Маргарита Руцинская из Шебекино осуществила свою мечту благодаря президенту России Владимиру Путину и совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100» в Москве.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин поговорил по телефону с десятилетней Маргаритой Руцинской из Шебекино Белгородской области, которая участвовала в благотворительной акции «Елка желаний». В рамках акции глава государства исполнил мечту девочки.

    Маргарита совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100». Впервые приехав в Москву, она посетила Национальный центр «Россия» и посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

    Также для девочки была организована вертолетная экскурсия по Подмосковью. В декабре президент вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три новогодних желания детей, включая открытку Маргариты.

    Всероссийская акция «Елка желаний», организованная Российским движением детей и молодежи «Движение первых», продлится с 5 декабря до 28 февраля 2025 года. Желающие могут подать заявку на участие до 20 декабря через официальный сайт акции. Участвовать могут дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей и из регионов, затронутых конфликтами.

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    24 декабря 2024, 21:48 • Новости дня
    ВМС США: Американский крейсер чуть не сбил второй F/A-18 над Красным морем

    Крейсер USS Gettysburg едва не сбил второй F/A-18 после инцидента с первым истребителем

    Tекст: Евгения Караваева

    ВМС США сообщили, что корабль USS Gettysburg после сбитого F/A-18 атаковал второй американский истребитель.

    Крейсер ВМС США USS Gettysburg, совершивший ошибочный запуск ракеты по американскому истребителю F/A-18, едва не сбил второй самолет той же модели в районе Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По данным источников, второй истребитель летел в нескольких километрах позади сбитого самолета, когда с крейсера была выпущена ракета, нацеленная на него. Экипажу удалось избежать попадания, совершив маневры уклонения.

    Телеканал Fox News передает слова источника, что крейсер почти сбил два самолета дружественным огнем, что вызывает возмущение среди пилотов ВМС США. Они выражают недовольство низким уровнем подготовки экипажа USS Gettysburg.

    Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Согласно данным Центрального командования Вооруженных сил США, крейсер USS Gettysburg, входящий в авианосную ударную группу USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь по F/A-18, который взлетал с палубы авианосца. Оба пилота спасены; один из них получил незначительные травмы.

    Хуситы в свою очередь заявили, что истребитель был сбит в результате их атаки на авианосную группу. Это заявление идет вразрез с утверждениями США, что истребитель был сбит дружественным огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крейсер USS Gettysburg сбил истребитель F/A-18 ВМС США над Красным морем. Позже в этот день, 22 декабря, представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что хуситы отразили воздушное нападение США и Британии, атаковав авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море и сбив истребитель F/A-18.

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