Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».0 комментариев
Стало известно о планах Маска сократить расходы США на 2 трлн долларов
Трамп и Маск захотели сократить расходы США на 2 трлн долларов
Избранный президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск намерены сократить федеральные расходы страны на 2 трлн долларов, планируя уменьшить число правительственных агентств, однако эксперты выражают сомнения в реализации этой идеи, пишет газета The New York Times (NYT).
Газета сообщила о планах Илона Маска вместе с Вивеком Рамасвами уменьшить федеральные расходы США на два трлн долларов. Эти действия предполагают сокращение числа правительственных агентств, что, по их мнению, повысит эффективность правительства. Однако эксперты, опрошенные изданием, выражают сомнения в успешности этой инициативы из-за растущих расходов на социальные программы, сообщает ТАСС.
Вивек Рамасвами и Илон Маск будут руководить новым ведомством, цель которого – повышение эффективности работы правительства. Они считают, что предложение позволит значительно сократить бюджетные траты, но эксперты предупреждают о сложности реализации таких мер в условиях нарастающих обязательств правительства.
На фоне этих планов стоит отметить, что президент Джо Байден недавно подписал законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства до 14 марта следующего года. Это было сделано с целью избежать приостановки работы государственных учреждений из-за нехватки бюджета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 14 марта. Позднее федеральное правительство США приостановило свою работу на фоне временного шатдауна, вызванного отсутствием принятого бюджета в Сенате. Илон Маск заявил, что США необходимы шаги по сокращению дефицита бюджета, иначе страна столкнется с серьезными проблемами.