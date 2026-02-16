Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Alibaba Group представила новое поколение языковой модели Qwen35-Plus
Китайская Alibaba Group представила новое поколение языковой модели Qwen3.5-Plus
Alibaba Group представила усовершенствованную языковую модель Qwen3.5-Plus, способную автоматически анализировать видео и документы благодаря обучению на визуально-текстовых данных.
Китайская компания Alibaba Group представила новое поколение языковой модели Qwen3.5-Plus, передает РИА «Новости».
Официальное объявление появилось в аккаунте Qwen в соцсети Wechat. Представители компании заявили: «Только что компания Alibaba официально представила новое поколение крупной языковой модели – Qwen3.5-Plus».
Разработчики отмечают, что Qwen3.5-Plus обучалась на смешанных визуально-текстовых данных и теперь способна выполнять задачи с использованием зрительного восприятия. Модель умеет анализировать видео, распознавать текст на фото и обрабатывать документы. Существенно расширены языковые корпуса, в том числе на китайском, английском и других языках.
Модель уже доступна для пользователей в мобильном приложении и на ПК-версии сервиса. Благодаря новым возможностям Qwen3.5-Plus способна автономно управлять устройствами для выполнения повседневных задач, выступая в роли агента искусственного интеллекта.
Ранее газета South China Morning Post сообщала, что китайский аэрокосмический стартап Adaspace Technology впервые применил модель искусственного интеллекта Qwen-3 от Alibaba Group в космическом вычислительном центре на орбите. Это стало первым в мире подобным использованием ИИ в космосе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Qwen от Alibaba Cloud в январое стала самой скачиваемой в мире ИИ-системой.
Ранее сообщалось, что в Китае создали первую ИИ-модель для оптических исследований.