Колокольцев: Каждый второй опытный участковый уволился в прошлом году в России

Tекст: Ольга Иванова

Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии ведомства заявил о массовых увольнениях среди участковых полиции. По его словам, за минувший год из МВД уволился каждый второй опытный участковый, проработавший более десяти лет, передает ТАСС.

Колокольцев подчеркнул, что за последние пять лет количество выездных нарядов сократилось на четверть, что также связано с обновлением кадров. Он отметил, что практически весь состав участковых уполномоченных обновился за шесть лет, что может повлиять на качество работы полиции.

Министр добавил, что сокращение численности опытных сотрудников требует пересмотра кадровой политики в министерстве. «За минувший год уволился каждый второй опытный сотрудник с выслугой в этом подразделении от 10 лет и более», – отметил он в своем выступлении.

Ранее Колокольцев сообщил, что МВД успешно раскрывает старые преступления, включая дела почти полувековой давности, применяя современные криминалистические методы.