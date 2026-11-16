  • Новость часаПутин пообещал Чо Ён Вону открыть в Курске памятник подвигу воинов России и КНДР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюз начал повторяться в антироссийских санкциях
    Эксперт: Путин отводит транспорту стратегическую роль в развитии страны
    Ле Пен отказалась помогать Киеву в случае избрания президентом Франции
    Ушаков назвал место проведения встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР
    Ушаков: Решение об участии Путина в саммите G20 примут после встреч на АТЭС
    Хуснуллин оценил состояние Крымского моста после атаки
    Украинская полиция предъявила обвинения 15 протестовавшим у тайной тюрьмы
    Лавров: Европа многократно упускала шансы стать посредником по Украине
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    16 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 22:13 • Новости дня

    Композитор объяснил, за что ИИ-песням ставят дизлайки даже далекие от музыки люди

    Музыкант Кучер назвал причины нелюбви слушателей к ИИ-песням

    Композитор объяснил, за что ИИ-песням ставят дизлайки даже далекие от музыки люди
    @ Long Wei/VCG/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Песни, созданные нейросетями, нередко отдают «синтетикой и пластмассой», и слушатели, уловив это на слух, ставят трекам дизлайки, сказал газете ВЗГЛЯД саундпродюсер, композитор, диджей (dj Polimar Kucher) и автор проекта «Вова Кучер» Владимир Кучер. По его словам, проблема настолько заметна, что в индустрии даже появилась новая специальность – специалисты дорабатывают сгенерированные композиции, чтобы скрыть в готовой записи признаки ИИ-генерации.

    «Поначалу, когда тема с распространением ИИ-музыки начала активно продвигаться, у меня была некоторая тревожность. Сейчас я со скрипом признаю, что искусственный интеллект для создания музыки уже не уйдет с радаров. Музыкальные нейросети становятся умнее, шустрее и качественнее. Со скрипом потому, что для меня как композитора важен сам процесс поэтапного написания музыки, а эти технологии сразу дают конечный результат. Любитель без знания нотной грамоты описывает простыми словами, что хочет получить, нажимает кнопку, и через полминуты трек готов. Это и открыло ящик Пандоры», – говорит Кучер.

    По его словам, песни, созданные с помощью ИИ, уже наводнили стриминговые сервисы. Еще пару лет назад крупнейшие мировые лейблы удаляли из своих каталогов треки, которые алгоритмы распознавали как сгенерированные нейросетями. Теперь под давлением рынка лейблы принимают такие записи с соответствующей маркировкой, хотя и делают это неохотно.

    Одно из приложений для генерации музыки входило в тройку самых популярных в магазине приложений, а с помощью нейросетей уже пишут музыку для фильмов и сериалов. По оценке эксперта, решающими оказались скорость и стоимость работы: нейросети позволяют создавать музыку быстрее и дешевле. В результате многие аранжировщики лишились работы.

    «Главный недостаток генеративной музыки в ее схожем почерке на выходе. Это слышно даже непрофессионалам. Большую гениальную музыку искусственный интеллект создавать пока не способен. Среди всего, что я слышал к концу 2026 года, таких произведений нет. Перегретый рынок вращается вокруг популярной музыки и на корону мировой классики не претендует», – поясняет саундпродюсер.

    По словам собеседника, слушатели быстро распознают такие треки и ставят им дизлайки. Низкое качество ИИ-музыки он связывает с тем, что ее «авторы» не умеют писать грамотные промпты и хотят быстрого результата. В итоге получается композиция, которая отдает «синтетикой и пластмассой», особенно если она написана с помощью дешевых или вовсе бесплатных сервисов. Однако это уже вызвало появление новых субпрофессий – специалисты обрабатывают сгенерированные дорожки, чтобы скрыть след ИИ.

    «Сам я не делю музыку на искусственную и натуральную. Бывает, что в одном треке генеративными могут быть лишь отдельные элементы, а все остальное ты пишешь сам на гитаре. Однажды мне понадобился элемент этнической музыки с голосом Шамана (Ярослава Дронова). Было дешевле купить подписку на популярное приложение для генерации музыки и сгенерировать все необходимое, чем искать по Москве живого Шамана и записывать его. А бывает, хочешь переделать песню, которую давно положил в стол. Закидываешь ее в ИИ, просишь переиграть в другом темпе, слушаешь, и появляются новые идеи», – делится композитор.

    Тем не менее, по его мнению, искусственный интеллект уже стал частью музыкальной индустрии. При этом сам он использует нейросети, чтобы ускорить работу над аранжировкой, а не в качестве источника вдохновения и креатива. Затем все равно полностью перезаписывает полученный материал, чтобы в готовом произведении не осталось признаков использования ИИ.

    По оценке Кучера, российские стриминговые площадки разделились примерно поровну. Одни отказываются размещать музыку, созданную с помощью ИИ, другие допускают ее с ограничениями или требуют маркировки. Но, по его словам, у всех сервисов «художественной модерации на входе практически нет».

    Поэтому, полагает он, настоящая музыка и живое исполнение могут снова стать трендом. «Когда синтетический пузырь цифрового мира утомит нашего внутреннего слушателя, человек вернется в консерваторию, и всемирная история замкнется. Музыка – очень сложная материя, многие ученые называют ее «математикой Бога». Ты берешь ничего и создаешь из этого все, словно в тебе проекция Верховного Творца. Искусственный интеллект так не умеет, им все равно нужно командовать, а обучался он на наших – человеческих – песнях. Вот тогда большая музыка вновь проснется», – заключил Кучер.

    Ранее Госдума приняла закон об обязательной маркировке контента, созданного нейросетями.

    14 ноября 2026, 12:56 • Новости дня
    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США

    CNN: Рубио подготовил секретную записку о предполагаемом романе главы Nvidia

    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США
    @ Thomas Koehler/imago-images/Global Look Press

    Госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио подготовил секретную записку о предполагаемых отношениях Дженсена Хуанга, на тот момент возглавлявшего Nvidia, с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Основанием стали перехваченные разведкой сообщения.

    Как сообщает CNN, американские спецслужбы весной перехватили переписку, указывавшую на роман представительницы Megaspeed с гражданином США. Его имя первоначально скрыли в разведывательных материалах в рамках стандартной процедуры защиты персональных данных американцев. Позднее по запросу должностных лиц личность раскрыли – речь шла о Дженсене Хуанге.

    Подготовленную Рубио записку направили узкому кругу высокопоставленных чиновников, в том числе в Белом доме – советник по нацбезопасности хотел, чтобы представители администрации учитывали эти сведения при взаимодействии с руководителем Nvidia.

    Документ не предназначался специально для президента Дональда Трампа, однако о ситуации ему докладывали неоднократно. В частности, по информации телеканала, в мае Рубио обсуждал с ним разведданные на борту президентского самолета.

    Элис Хуанг к весне уже несколько месяцев находилась в поле зрения Агентства национальной безопасности США. Как ранее сообщал CNN, министерства юстиции и торговли в 2024 году начали расследование в отношении Megaspeed. Оно стало частью более широкой проверки иностранных подставных компаний, подозреваемых в перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими властями.

    При этом возможные связи Элис Хуанг с китайскими властями остаются предметом изучения. По сведениям CNN, среди американских чиновников нет единого мнения о том, насколько убедительны доказательства ее предполагаемой вербовки Министерством государственной безопасности КНР. Трамп также отметил, что вопрос о том, была ли Элис Хуанг китайской шпионкой, остается открытым. Генпрокурор США Тодд Бланш заявил в четверг, что ни Минюст, ни он сам, ни директор ФБР Кэш Патель пока не пришли к выводам относительно ее статуса.

    Часть чиновников считает, что доступ Элис Хуанг к руководителю Nvidia и через него к Трампу сам по себе создавал контрразведывательные риски. Их беспокоила возможность влияния личных отношений на решения по сделкам, затрагивающим национальную безопасность США. Другие собеседники телеканала полагают, что внимание к предполагаемым связям женщины с Пекином заслонило более широкий вопрос – неспособность американских властей пресечь перенаправление передовых технологий в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой. В четверг Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с Элис Хуанг и служебного романа с подчиненной. В понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал заявления о китайском шпионаже в деле Дженсена Хуанга совершенно беспочвенными.

    Комментарии (4)
    15 ноября 2026, 09:59 • Новости дня
    МВД предупредило о фишинговых ссылках на Zoom

    МВД посоветовало не вводить логин и пароль по чужим ссылкам на Zoom

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция Москвы рекомендовала не переходить по сомнительным ссылкам на Zoom и Google Meet из-за угрозы фишинга.

    Мошенники могут распространять поддельные ссылки на популярные сервисы для видеосвязи, поэтому не стоит вводить свои данные при переходе по ним, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает ТАСС.

    «Самостоятельно защититься от дистанционных мошенничеств возможно путем соблюдения базовых правил цифровой гигиены. Никогда не вводить логин/пароль по «чужим» ссылкам», – сказали в ведомстве.

    В случае сомнений в надежности отправителя полиция советует изучить саму ссылку и содержимое сайта. Лишние символы или странные домены могут свидетельствовать о мошенничестве. Если данные уже введены на сомнительной странице, необходимо срочно сменить пароль на почте и выйти из аккаунтов на всех устройствах.

    Ранее в МВД рассказывали о схеме, при которой аферисты под видом учеников связываются с репетиторами. Под предлогом технических проблем мошенники присылают ссылку на фишинговый сайт, имитирующий Zoom. Введенные данные для авторизации попадают к злоумышленникам, открывая им доступ к почте жертвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в МВД России сообщили о схеме дистанционных аферистов со взломом профилей детей в мессенджерах для выманивания денег у родителей.

    В четверг ведомство предупредило о рассылке сообщений от имени ФНС с фишинговыми ссылками для кражи аккаунтов на «Госуслугах».

    В среду в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД рассказали о создании фишинговых сайтов, имитирующих популярные маркетплейсы.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2026, 08:14 • Новости дня
    МВД раскрыло признаки поддельных объявлений в Сети

    МВД назвало признаки мошеннических объявлений в интернете

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отличить реальные объявления от мошеннических можно по завышенным обещаниям и навязыванию предоплаты, сообщили в пресс-центре МВД.

    Поддельные объявления можно отличить от мошеннических по ряду признаков, в том числе по нереалистичным обещаниям и навязыванию предоплаты, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

    «Слишком выгодные условия, которые не соответствуют реальности», – пояснили в ведомстве.

    Кроме того, признаком подделки может быть отсутствие точного адреса, организации, ИНН или официальных реквизитов, а также общение только через мессенджеры или анонимные номера без городской линии.

    Навязывание предоплаты – требование перевести деньги для брони, страховки, гарантии – в пресс-центре также назвали признаком мошеннического объявления.

    В МВД советуют обращать внимание на оформление текста: орфографические ошибки и странные формулировки являются верным признаком подделки. Также стоит проверять фотографии, которые не должны совпадать с изображениями, доступными для бесплатного скачивания в интернете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МВД предупредило о хищении денег и персональных данных россиян через поддельные сайты магазинов шин и фейковые объявления.

    Также МВД назвало заниженные цены и отсутствие контактных данных признаками мошеннических интернет-магазинов.

    Кроме того, полиция сообщила о создании аферистами сайтов-двойников популярных маркетплейсов для кражи денег во время онлайн-покупок.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 14:30 • Новости дня
    Минпросвещения и Сбербанк решили создать искусственный интеллект для образования

    Минпросвещения и «Сбер» подписали соглашение о создании ИИ для образования

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о создании модели искусственного интеллекта для системы общего образования.

    Документ был подписан на стратегической сессии «Искусственный интеллект в образовании: единый учебный контур», передает ТАСС.

    Мероприятие прошло на площадке школы цифровых технологий «Школа 21» в Москве и объединило 100 участников из 20 регионов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Сбербанка Герман Греф сообщил о начале разработки первой суверенной нейросети для школьного образования на базе модели GigaChat.

    В начале месяца президент Владимир Путин назвал Сбербанк одним из лидеров в развитии суверенных платформ искусственного интеллекта в России.

    В прошлом месяце Минпросвещения России сообщило о введении обязательного курса по ИИ для учащихся средних и старших классов.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    Минобороны Японии анонсировало новую концепцию применения ИИ

    Минобороны Японии представит новую концепцию использования ИИ в обороне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Японии разработает и представит в конце ноября новую концепцию применения искусственного интеллекта в сфере безопасности, сообщил глава ведомства Синдзиро Коидзуми.

    «Мы разработаем и представим новую концепцию, которая определит будущий облик использования ИИ в Минобороны и Силах самообороны», – заявил министр, передает ТАСС со ссылкой на TBS. Концепция получила название Defense AI Vision.

    Ранее Коидзуми заявлял о намерении пересмотреть базовую политику по продвижению использования ИИ с учетом пересмотра основных документов в сфере нацбезопасности.

    Новая стратегия нацбезопасности Японии, утвержденная в 2022 году, включает право наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Премьер-министр Санаэ Такаити распорядилась начать очередной пересмотр стратегии, который должен завершиться до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о формировании специальных органов для усиления противодействия иностранному вмешательству.

    Также министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о необходимости укрепления обороноспособности острова Хоккайдо.

     Синдзиро Коидзуми призвал ускорить внедрение дронов.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 23:30 • Новости дня
    Индустриальные компании потеряли 4,2 трлн долларов из-за спада ИИ-бума

    FT: Индустриальные компании потеряли 4,2 трлн долларов из-за спада бума на ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    С июня производители оборудования и строители дата-центров по всему миру лишились 4,2 трлн долларов капитализации на фоне снижения интереса инвесторов к индустрии искусственного интеллекта.

    Существеннее всего в результате распродажи акций пострадали предприятия, связанные со строительством дата-центров, пишет Financial Times.

    Потери уничтожили почти половину из 9,4 трлн долларов, заработанных этими же фирмами за предыдущие 12 месяцев. Инвесторы активно вкладывали средства в производителей различного оборудования: от адаптированных газовых генераторов и оптоволокна до систем охлаждения серверов.

    Капитализация ведущего поставщика генераторов для дата-центров Caterpillar упала на 214 млрд долларов, или на 44%, по сравнению с историческим максимумом в конце июня.

    Ядерная энергетическая компания Oklo рухнула на 49%. Производитель систем вентиляции Comfort Systems и создатель оптоволокна Corning потеряли около половины своей стоимости.

    Венчурный инвестор и научный сотрудник Массачусетского технологического института Пол Кедроски назвал ошибкой отношение к традиционным промышленным фирмам как к технологическим стартапам. «В дискуссиях с хедж-фондами и семейными офисами идея о том, что теперь все является акциями роста, стала бесконечной, что, конечно, смешно», – заявил Кедроски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американский фондовый рынок начал восстанавливаться после массового падения стоимости акций разработчиков ИИ.

    Неделей ранее рынки США отреагировали резким падением котировок техкомпаний на фоне победы Демократической партии на выборах.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому выгодно разорение ИИ-корпораций.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 20:03 • Новости дня
    Михалков назвал искусственный интеллект дьявольским из-за неуправляемости

    Tекст: Ольга Иванова

    Режиссер Никита Михалков раскритиковал недостаточную оценку рисков применения искусственного интеллекта и назвал технологию дьявольской из-за ее малоуправляемости.

    На творческой встрече с жителями Екатеринбурга режиссер высказал опасения по поводу неконтролируемого развития новых технологий, передает ТАСС.

    «Мы имеем дело не просто с военным конфликтом, это реальная борьба с дьяволом. И на сегодняшний день частью этого дьявола является ИИ», – заявил Михалков.

    В качестве примера он привел недавний сбой в США, из-за которого были приостановлены авиаперелеты по всей стране. По словам режиссера, существует предположение, что причиной коллапса стал вышедший из-под контроля развивающийся искусственный интеллект.

    Кроме того, Михалков назвал неправильными ситуации, когда голосовые помощники отказываются включать ребенку военные песни под предлогом того, что они не предназначены для детей. Режиссер добавил, что нейросети способны помогать врачам, однако их неуправляемость вызывает серьезные вопросы к тому, кто кем будет руководить в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии связи между всеобщей приостановкой вылетов в американских аэропортах и действиями искусственного интеллекта.

    Михалков предупредил о потере смысла искусства в случае замены человека нейросетями.

    Режиссер назвал недопустимым применение искусственного интеллекта для оживления на экране умерших актеров.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2026, 15:43 • Новости дня
    Акционеры подали иск к Intel после обвала акций на 29%

    WSJ: Инвесторы подали коллективный иск к Intel из-за падения акций на 29%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группа акционеров американской компании Intel подала коллективный судебный иск к производителю чипов, обвинив руководство в сокрытии реальных масштабов падения продаж персональных компьютеров.

    Судебное разбирательство инициировано инвесторами, которые заявляют, что корпорация не раскрыла данные о резком спаде на рынке ПК. Сокрытие этой информации привело к обвалу стоимости акций Intel почти на 29% за один день в прошлом месяце, пишет The Wall Street Journal.

    Соответствующее заявление было подано в пятницу американской юридической фирмой Robbins Geller Rudman & Dowd, специализирующейся на защите прав акционеров. В документе указывается, что производитель чипов скрыл негативное влияние замедления продаж компьютеров и переизбытка запасов на свою выручку и прибыльность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье трое топ-менеджеров технологической компании Nvidia лишились статуса миллиардеров из-за падения акций.

    Производители оборудования и строители дата-центров по всему миру потеряли 4,2 трлн долларов капитализации на фоне снижения интереса инвесторов.

    На прошлой неделе американские фондовые рынки отреагировали резким падением котировок технологических компаний из-за страха перед новыми ограничениями.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 08:26 • Новости дня
    МВД предупредило об использовании ИИ мошенниками для подделки голоса и видео

    МВД: Мошенники используют ИИ для подделки голоса и видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мошенники используют искусственный интеллект для создания дипфейков, имитации голоса и подмены видеоизображений, чтобы вводить граждан в заблуждение и обманывать доверенных лиц.

    Злоумышленники активно применяют искусственный интеллект для создания реалистичных дипфейков, подмены видеоизображений и имитации чужого голоса. С помощью этих инструментов они обманывают граждан, выдавая себя за других людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

    В ведомстве подчеркнули, что наибольшую угрозу такие технологии представляют при попытках мошенников обойти системы идентификации и биометрической аутентификации. Преступники способны генерировать ролики, изображения и голосовые сообщения, правдоподобно копируя общение с родственником жертвы, ее руководителем или представителем официальной структуры.

    Правоохранители обратили внимание на то, что в цифровой среде голос и видео больше не могут служить безусловным доказательством личности. В связи с этим полиция советует самостоятельно перепроверять собеседника по альтернативным каналам связи при любых нестандартных просьбах, особенно если они касаются передачи конфиденциальных данных, кодов подтверждения или перевода денежных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Совфеде заявили об использовании мошенниками нейросетей для подделки фотографий родственников.

    Также глава управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Москве Антон Кононенко заявил о записи телефонных разговоров для последующего преобразования голоса жертвы с применением искусственного интеллекта.

    Кроме того, в МВД сообщили о возможности распознать дипфейки по неестественному поведению цифровых копий.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Чачава покинул совет директоров Яндекса

    Чачава вышел из совета директоров Яндекса из-за санкций ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Александр Чачава покинул совет директоров МКПАО «Яндекс» после введения в отношении него персональных санкций Европейского союза.

    Александр Чачава вышел из состава совета директоров МКПАО «Яндекс», сообщает Яндекс. Изменение состава совета директоров не повлияет на операционную деятельность и стратегию компании, отмечается в релизе.

    Яндекс продолжает работать в обычном режиме под руководством команды менеджеров, добавили в компании.

    Указано, что персональные санкции Европейского союза в отношении Александра Чачавы не распространяются на головную компанию МКПАО «Яндекс» и дочерние предприятия группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Совет Евросоюза ввел ограничительные меры в отношении 49 российских кредитных организаций и оператора электронных платежей «ЮMoney».

    Европейские власти приняли постановление о введении санкций против 12 управляющих нефтеперерабатывающими заводами компаний.

    Евросоюз включил в санкционные списки обозревателя Алексея Стефанова, телеведущих Петра Марченко и Виталия Елисеева.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 11:23 • Новости дня
    Россия объявила о планах развивать искусственный интеллект со странами АТЭС

    МИД: Россия будет взаимодействовать с партнерами по АТЭС в сфере ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия планирует активно сотрудничать с участниками Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в области развития технологий искусственного интеллекта, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Намерены активно взаимодействовать в АТЭС с партнерами в этой сфере», – заявил Бердыев в интервью РИА «Новости».

    По его словам, технологии искусственного интеллекта уже прочно закрепились в повестке форума, а лидером по их развитию является Азиатско-Тихоокеанский регион.

    Посол отметил, что Россия входит в число лидеров по внедрению технологий искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что отечественные языковые модели сопоставимы с ведущими зарубежными разработками.

    Бердыев добавил, что российские разработки способны локально дообучаться и встраиваться в местный социокультурный контекст, а хранение данных обеспечивается в самой стране-клиенте, что защищает ее суверенитет. В АТЭС входит 21 экономика региона, включая Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Бердыев сообщил о поддержке восемью странами заявки России на председательство в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

    В субботу он заявил о логичности и востребованности возможной трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    В тот же день директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о подготовке документов к предстоящему саммиту объединения в Шэньчжэне.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 10:13 • Новости дня
    США включили Nvidia в список национальных ИИ-лидеров

    WSJ: США включили Nvidia в число более 20 национальных лидеров в сфере ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация решила присвоить оказавшейся в центре скандала компании Nvidia статус национального лидера в сфере искусственного интеллекта.

    Власти США планируют указать компанию Nvidia в качестве одного из более чем 20 национальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Ожидается, что официальное объявление сделают в течение ближайшей недели. Эта инициатива является частью стратегии Вашингтона по расширению присутствия американских ИИ-компаний на зарубежных рынках.

    Получившие такой статус корпорации смогут рассчитывать на ускоренное получение экспортных лицензий для поставок чипов и других технологий, государственную поддержку деятельности за рубежом и доступ к федеральному финансированию. Помимо Nvidia, в список войдут Amazon, Microsoft, OpenAI и Anthropic.

    В четверг корпорация Nvidia объявила об отставке Дженсена Хуанга с постов президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которую подозревают в работе на власти Китая. МИД КНР назвал утверждения о китайском шпионаже беспочвенными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио подготовил секретную записку о предполагаемых отношениях Дженсена Хуанга с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг.

    В пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора Nvidia явиться на открытые слушания.

    В четверг Хуанг покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 05:12 • Новости дня
    Провайдер Beget восстановил 215 тыс. сайтов после кибератаки

    Провайдер Beget восстановил 215 тыс. сайтов после DDoS-атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский хостинг-провайдер Beget восстановил работу около 215 тыс. сайтов из резервных копий после масштабной кибератаки, сообщили в компании.

    Хостинг-провайдер Beget сообщил о восстановлении работы около 215 тыс. сайтов из резервных копий после масштабной DDoS-атаки.

    «На текущий момент из резервных копий восстановлена работа уже более 215 тыс. сайтов. Восстановление виртуального хостинга близится к завершению, и мы продолжаем работать над оставшимися ресурсами», – сообщается в посте компании в Telegram-канале.

    Несмотря на продолжающуюся DDoS-атаку высокой интенсивности, она не оказывает влияния на работу уже восстановленных сервисов и ресурсов клиентов.

    В Beget отметили, что постепенно возвращается функциональность панели управления, для пользователей виртуального хостинга уже восстановлена работа разделов Crontab и Backup.

    Пользователей попросили ориентироваться только на официальную информацию компании в связи с появлением в СМИ сообщений о DDoS-атаке.

    «Мы продолжаем устранять последствия инцидента, восстанавливать недоступные ресурсы и возвращать пользователям привычную функциональность сервисов», – сообщили в Beget.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье компания Beget заявила о сохранении работы восстановленных сервисов во время кибератаки. Инфраструктура провайдера подверглась массированной DDoS-атаке. На прошлой неделе координационный центр доменов .ru/.рф приостановил аккредитацию Beget в национальных доменных зонах.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Alibaba представила защищенную от кибератак модель ИИ

    SCMP: Alibaba выпустила ИИ-модель со строгой защитой от кибератак

    Tекст: Вера Басилая

    Китайская компания Alibaba Group Holding запустила новую модель искусственного интеллекта Qwen4-Max, которая отличается строгими мерами кибербезопасности.

    Alibaba представила свою самую совершенную ИИ-модель Qwen4-Max, пишет South China Morning Post.

    Компания намеренно отфильтровала обучающие данные, чтобы исключить возможности применения модели для наступательных кибератак. При этом ИИ сохранил полезные для киберзащиты функции, в частности способность обнаруживать уязвимости.

    В компании отметили, что для новой модели были созданы специальные наборы данных и проведены дополнительные настройки. Это сделано для снижения рисков использования ИИ в создании химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре генеральный директор Alibaba У Юнмин представил новое поколение чипов Zhenwu V900 с максимальной производительностью в Китае.

    До этого американская корпорация Apple совместно с китайской компанией Alibaba создала специализированную модель искусственного интеллекта для рынка КНР.

    Также Alibaba Group представила усовершенствованную языковую модель Qwen3.5-Plus.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 10:57 • Новости дня
    Власти Иордании заблокировали Telegram из-за угрозы национальной безопасности

    Власти Иордании заблокировали доступ к мессенджеру Telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Иордании заблокировали доступ к мессенджеру Telegram, так как приложение угрожает национальной безопасности, сообщило Управление общественной безопасности королевства.

    Доступ к Telegram закрыт «в рамках усилий по укреплению цифровой безопасности и защиты пользователей», передает РИА «Новости» заявление ведомства.

    Власти Иордании считают, что мессенджер используется как площадка для распространения экстремизма и совершения киберпреступлений, что представляет угрозу для национальной безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти Индии дали Telegram 15 дней на блокировку распространяющих пиратский контент каналов.

    В июне работу мессенджера ограничили в Индии для борьбы с мошенниками.

    В мае приложение закрыло канал российской правозащитной организации «Белый интернет».

    Комментарии (0)
    Главное
    Каллас предложила выкрасть у России данные об участниках спецоперации
    Экс-премьер Минич вступил в должность президента Республики Сербской
    Алиханов предложил встроить в «Атом» суперприложение всех зарядных сервисов
    В Турции успешно испытали систему уничтожения дронов на кабельном управлении
    Лукашенко поинтересовался долей евреев в Еврейской автономной области
    РФС презентовал ретроформу сборной России на заключительный матч года
    Умерла мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова

    Как Россия преодолеет урановый дефицит

    Одно из важнейших для всей планеты полезных ископаемых – уран – уже в ближайшей перспективе ожидает существенный дефицит. Это будет иметь глобальные последствия, особенно с учетом резкого распространения атомной энергетики. Как этот дефицит коснется Россию и каким способом она уже сейчас готовится его преодолеть? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией

    Кая Каллас не примет участие как представитель Европы в возможных переговорах с Россией. И дело не только в том, что ее фигура категорически не устраивает Москву – даже в Брюсселе сомневаются в компетентности главы евродипломатии и поэтому не готовы доверить ей решение вопросов о европейском будущем. Но означает ли поиск Евросоюзом более квалифицированных переговорщиков готовность ЕС к содержательному диалогу с Москвой? Подробности

    Перейти в раздел

    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии

    Украина рассчитывает получить 16 учебно-тренировочных чешских самолетов L-39 Skyfox. Киев уже согласовал получение четырех машин и сейчас идет подготовка летчиков. Машины предполагается использовать не только для учебно-тренировочных полетов, но и перехвата ударных беспилотников. Насколько выгоднее применять реактивный самолет по сравнению с зенитными дронами или мобильными группами? Придется ли России предпринимать контрмеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

      Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации