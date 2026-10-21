Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Верховные суды России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве
Главы верховных судов России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве
Председатели Верховного суда России Игорь Краснов и Верховного Народного суда Китая Чжан Цзюнь подписали в Пекине соглашение о сотрудничестве между судами двух стран.
Председатели Верховного суда России Игорь Краснов и Верховного Народного суда КНР Чжан Цзюнь подписали в Пекине соглашение о сотрудничестве между инстанциями, передает ТАСС.
«Убежден, что наша встреча выводит уже имеющееся сотрудничество на качественно новый уровень. Подписание обновленного соглашения между Верховными судами создает для этого необходимую основу», – заявил Краснов.
Он предложил разработать программу взаимодействия на 2027–2028 годы. Среди ключевых направлений Краснов выделил взаимные визиты судей для обмена опытом, совместное развитие научно-образовательной сферы и цифровую трансформацию правосудия.
В пресс-службе Верховного суда России подчеркнули, что соглашение стало логическим продолжением многолетнего партнерства двух стран и открывает новые возможности для профессионального диалога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Игорь Краснов прибыл с визитом в Китай.
Он назвал судебное партнерство Москвы и Пекина фактором защиты общих интересов.
В понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.