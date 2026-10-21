Верховные суды России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

Главы верховных судов России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатели Верховного суда России Игорь Краснов и Верховного Народного суда КНР Чжан Цзюнь подписали в Пекине соглашение о сотрудничестве между инстанциями, передает ТАСС.

«Убежден, что наша встреча выводит уже имеющееся сотрудничество на качественно новый уровень. Подписание обновленного соглашения между Верховными судами создает для этого необходимую основу», – заявил Краснов.

Он предложил разработать программу взаимодействия на 2027–2028 годы. Среди ключевых направлений Краснов выделил взаимные визиты судей для обмена опытом, совместное развитие научно-образовательной сферы и цифровую трансформацию правосудия.

В пресс-службе Верховного суда России подчеркнули, что соглашение стало логическим продолжением многолетнего партнерства двух стран и открывает новые возможности для профессионального диалога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Игорь Краснов прибыл с визитом в Китай.

Он назвал судебное партнерство Москвы и Пекина фактором защиты общих интересов.

В понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.