Путин: Никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет

Tекст: Ольга Иванова

«Мы с правительством эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет, потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства», – приводит его слова ТАСС.

Путин добавил, что «здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно… Мы договорились о том, что никаких лимитов не будет».

Он назвал безобразием политику банков, которые постоянно меняют условия выдачи семейной ипотеки, из-за чего молодые семьи не могут воспользоваться этой льготой.

«Спасибо вам за этот вопрос, за то, что обратили на это внимание. Это безобразие! Не должно быть никаких лимитов», – сказал он.

Также, по словам Путина, никаких лимитов не должна иметь сельская ипотека.

«Не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет», – сказал Путин на прямой линии. Он также добавил, что эту программу нужно сохранить.

Кроме того, Путин не видит необходимости закрывать льготную ИТ-ипотеку в России, по его словам, экономия для бюджета будет небольшая.

«То же самое касается ИТ-ипотеки, 6%. Это льготная ипотека, не так уж и много народу [ее запрашивает], совсем недавно мы это обсуждали. Кто-то предлагал ее прикрыть. Смысла большого с точки зрения экономии бюджетных средств нет», – сказал он.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».