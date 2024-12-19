Минфин решил убрать лимиты по семейной ипотеке

Минфин решил изменить правила семейной ипотеки по поручению Путина

Tекст: Дарья Григоренко

Минфин России намерен внести изменения в правила семейной ипотеки. Эти меры будут приняты в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, которое он дал по итогам недавней прямой линии, передает RT.

Основное изменение, которое планируется внедрить, касается исключения механизма лимитов в программе семейной ипотеки. Это позволит сделать программу более доступной для семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия.

Ранее Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции отметил, что никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет. Кроме того, российский лидер заявил, что в России число женщин детородного возраста сократилось на 30%. Он подчеркнул важность поддержки семей и отметил, что свыше 10 млн детей и 320 тыс. беременных уже получают пособия.