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Минфин решил убрать лимиты по семейной ипотеке
Минфин решил изменить правила семейной ипотеки по поручению Путина
Минфин России, следуя поручению президента России Владимира Путина, разработает изменения в программе семейной ипотеки, убрав механизм лимитов, что станет важным шагом для улучшения доступности жилья для семей.
Минфин России намерен внести изменения в правила семейной ипотеки. Эти меры будут приняты в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, которое он дал по итогам недавней прямой линии, передает RT.
Основное изменение, которое планируется внедрить, касается исключения механизма лимитов в программе семейной ипотеки. Это позволит сделать программу более доступной для семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия.
Ранее Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции отметил, что никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет. Кроме того, российский лидер заявил, что в России число женщин детородного возраста сократилось на 30%. Он подчеркнул важность поддержки семей и отметил, что свыше 10 млн детей и 320 тыс. беременных уже получают пособия.