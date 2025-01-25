Путин поручил продлить помощь многодетным семьям с детьми-инвалидами

Tекст: Дарья Григоренко

Путин дал перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года.

«Проработать вопрос и представить предложения о продлении срока предоставления многодетным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, мер социальной поддержки до достижения младшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения установлен до 5 марта 2025 года.

Путин также распорядился исключить из доходов семьи, учитываемых при расчете социальной помощи, ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка. Отмечается, что это должно быть учтено в изменениях законодательства.

Кроме того, президент предложил увеличить до 1 млн рублей не облагаемые налогами и страховыми взносами суммы выплат при рождении ребенка, которые выплачиваются работодателями. Эти расходы работодателей также могут быть включены в внереализационные, учитываемые при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Также поручено снять ограничение, касающееся максимальной длительности совокупного периода ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, засчитываемого в страховой стаж, а также установление коэффициента за полный календарный год иного засчитываемого в страховой стаж периода в отношении периода ухода одного из родителей за 5 и каждым последующим ребенком до достижения каждым из них возраста полутора лет.

Кроме того, Путин поручил распространить семейную ипотеку на вторичный рынок жилья в населенных пунктах, где строительство жилья осуществляется в недостаточном объеме. Предусматривается установление льготной процентной ставки не более 6% для семей с детьми до шести лет. Доклад по этому вопросу ожидается до 15 апреля 2025 года.

Ранее Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о расширении круга лиц, имеющих право на выплаты в размере 10 тыс. рублей по уходу за детьми-инвалидами.

Напомним, 20 декабря Путин на заседании Госсовета предложил распространять льготную семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье в регионах, где малодоступно новое строительство.