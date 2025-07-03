Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
В Минфине опровергли ужесточение требований к семейной ипотеке
В министерстве финансов заявили о стабильной работе программы «Семейная ипотека» и отсутствии планов по ужесточению ее условий, выдача ипотеки не приостанавливалась ни в одном из банков страны.
«Ужесточать требования к льготной ипотечной программе не планируется… Сейчас банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается», – ответили РИА «Новости» в пресс-службе Минфина.
В ведомстве подчеркнули, что выдача кредитов по этой программе по поручению президента России продлена до 2030 года. Ею могу воспользоваться семьи с одним ребенком в возрасте до шести лет и двумя детьми до 18 лет, также программа распространена на вторичный рынок жилья в городах с низким уровнем строительства.
«В 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ будет увеличен с 1,3 трлн до 2 трлн рублей. Задержек в предоставлении субсидий банкам в рамках льготных ипотек нет», – добавили в Минфине.
Ранее несколько Telegram-каналов сообщали о возможных ограничениях программы семейной ипотеки с июля и подготовке банками сокращать выдачи таких кредитов.
Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, минимальные ставки по ипотеке поддерживают не только строительную отрасль, но и позволяют сохранить рабочие места в компаниях сектора, сообщил президент России Владимир Путин.