Кремль опубликовал кадры работы переводчиков на «Итогах года»

Путин попросил прислать выпечку из пекарни «Машенька»

Tекст: Дарья Григоренко

«Может пришлете чего-нибудь вкусненького, а я со своей стороны поработаю с правительством», – отметил Путин во время прямой линии.

Владелец пекарни «Машенька» пообещал выполнить просьбу и отправить президенту выпечку, а также рассказал, что назвал заведение в честь своей старшей дочери. Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия 24».

Отвечая на вопрос владельца пекарни и говоря о льготах для индивидуальных предпринимателей, президент сообщил, что стало фиксироваться использование этих мер для ввоза серого и черного импорта.

«В свое время принимались решения по всяким формам льготирования и поддержки индивидуального предпринимательства, малого бизнеса. Что произошло за последнее время? Что фиксировало правительство, как они мне докладывали? Особенно это касается торгового бизнеса, индивидуального предпринимательства и малого. Начались процессы, связанные с использованием этих инструментов и этих форм бизнеса для бесконтрольного завоза серого и черного импорта. Вот откуда возникла проблема», – сказал Путин.

Путин добавил, что повышение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22% не будет постоянной мерой. «Я ваш намек понял по поводу того, будет ли это вечно. Конечно, нет. Конечная цель – это снижение налогового бремени в будущем», – сказал глава государства.

При этом президент отметил: любые повышения налогов повышают риск ухода предприятий в тень, и это – актуальная проблема, которую необходимо решать. «Когда повышается налоговое бремя, налог повышается, сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога. И раньше такая задача стояла, и сейчас она стала еще более актуальной», – сказал Путин.

Он также обращает внимание правительства на то, что изменения в налогообложении малого и среднего предпринимательства не должны создавать сложностей для производственных предприятий. Президент подчеркнул, что правительство уже фиксировало попытки использования льготных режимов малым бизнесом для серого и черного импорта, и пообещал следить за балансом между поддержкой предпринимательства и предотвращением злоупотреблений.



Напомним, Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых.

Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% в 2026 году связано с регулированием бюджета.