В МВД раскрыли ходовые схемы мошенничества в отношении участников СВО
Деньги и данные у участников СВО чаще всего мошенники выманивают под предлогом помощи в поиске попавшего в плен друга или выплат компенсации средств за лекарства, следует из документов МВД России.
По данным МВД, мошенники чаще всего пишут в мессенджеры участникам СВО, предлагая помочь найти раненого или попавшего в плен друга. Перед началом поисков они требуют перечислить деньги на счет или телефонный номер. В худшем случае уговаривают взять кредит якобы «для дополнительной помощи», узнало РИА «Новости».
Киберпреступники могут начать звонить участнику СВО после заказа лекарств, убеждая, что он приобрел подделку. За это они предложат компенсацию от 150 тыс. рублей и более, а если жертва согласится, начнут выманивать деньги якобы на подоходный налог с суммы.
Происшествия с родственником бойца СВО – очередная схема, по которой мошенники часто разыгрывают сценарии обмана, предлагая военнослужащему перевести деньги на «раскрытие преступления». Еще вариант объяснения – для помощи человеку, ставшему фигурантом уголовного дела.
Злоумышленники используют и схемы с оформлением кредита, предлагая скачать программу удаленного доступа к гаджету, и отправляют бойцам СВО ложные сообщения о переводе средств, требуя вернуть, и шлют MMS-сообщения с вирусом, из-за которого происходит списание денег со счета.
Чтоб избежать любой из этих схем в МВД снова призвали прервать любой подозрительный звонок, не сообщать пароли и коды. К тому же оперативно-розыскные и следственные действия по телефону не проводятся, напомнили в ведомстве.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области раскрыли мошенников, кравших деньги у военных. В Петербурге поймали мошенников, которые обманом отправляли новобранцев в зону СВО и присваивали себе их выплаты.
Депутаты предложили меры против фиктивных браков с бойцами СВО ради выплат.