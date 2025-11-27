В Нижегородской области раскрыли мошенников, кравших деньги у военных

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержанных обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а одного из фигурантов – в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений опасным способом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным следствия, с 2024 по 2025 год они создали группу для хищения денежных средств, положенных военнослужащим, по схемам фиктивных браков и поддельных доверенностей. Сумма ущерба превысила 4 млн рублей.

Один из обвиняемых убедил знакомого продать долю в квартире и заключить фиктивный брак с его падчерицей, чтобы получить доступ к военным выплатам. Для сокрытия преступлений этот же человек отравил своего знакомого и еще четверых человек метиловым спиртом.

Следователи СК задержали всех восьмерых обвиняемых. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее правоохранители установили злоумышленников, которые в Челябинской и Свердловской областях искали кандидатов на военную службу и отправку в зону спецоперации, чтобы присваивать себе их выплаты.

До этого в Петербурге поймали мошенников, которые обманом отправляли новобранцев в зону СВО и присваивали себе их выплаты.