В Петербурге раскрыли серию мошенничеств на 80 млн рублей с участниками СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали местного жителя и троих приезжих из Псковской области, подозреваемых в мошенничестве с отправкой контрактников в зону СВО, указала Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, группа действовала с середины прошлого года, используя связи в военкоматах Псковской области для сбора информации о гражданах, которым было отказано в заключении контракта.

Аферисты связывались с такими лицами и обещали помочь с поступлением на военную службу. Новобранцев доставляли в Петербург, где через поддельные документы и связи в районных администрациях обеспечивали заключение контракта.

Потерпевшим оформляли банковские карты для получения социальных выплат, которые мошенники сразу же переводили на свои счета, обещая вернуть карты после удержания комиссии. В результате, все средства пострадавших присваивались злоумышленниками.

Возбуждены уголовные дела. Известно более чем о 40 пострадавших, часть которых погибла в зоне СВО. Ущерб оценивается свыше 80 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать сайты, имитирующие благотворительные фонды, чтобы выманивать деньги и данные у участников спецоперации и их родственников.

В 2024 году аферисты начали рассылку клиентам банков с предупреждением о списании «нового налога на СВО».