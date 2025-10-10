Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.9 комментариев
В Петербурге раскрыли серию мошенничеств на 80 млн рублей с участниками СВО
Полицейские установили, что четыре человека обманом обеспечивали отправку новобранцев в зону СВО и присваивали их выплаты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали местного жителя и троих приезжих из Псковской области, подозреваемых в мошенничестве с отправкой контрактников в зону СВО, указала Волк в своем Telegram-канале.
По данным следствия, группа действовала с середины прошлого года, используя связи в военкоматах Псковской области для сбора информации о гражданах, которым было отказано в заключении контракта.
Аферисты связывались с такими лицами и обещали помочь с поступлением на военную службу. Новобранцев доставляли в Петербург, где через поддельные документы и связи в районных администрациях обеспечивали заключение контракта.
Потерпевшим оформляли банковские карты для получения социальных выплат, которые мошенники сразу же переводили на свои счета, обещая вернуть карты после удержания комиссии. В результате, все средства пострадавших присваивались злоумышленниками.
Возбуждены уголовные дела. Известно более чем о 40 пострадавших, часть которых погибла в зоне СВО. Ущерб оценивается свыше 80 млн рублей.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать сайты, имитирующие благотворительные фонды, чтобы выманивать деньги и данные у участников спецоперации и их родственников.
В 2024 году аферисты начали рассылку клиентам банков с предупреждением о списании «нового налога на СВО».