Президент Франции Эммануэль Макрон практически не скрывает, что его политическое будущее находится за пределами родной страны. Он чрезвычайно непопулярен во Франции и сам понимает, что после истечения второго срока дома ему ничего хорошего не предстоит. Во французском языке появился даже новый глагол «макронить».2 комментария
Мошенники придумали схему с «налогом на СВО»
Аферисты начали рассылку клиентам банков с предупреждением о списании «нового налога на СВО», сообщили в пресс-службе Тинькофф-банка.
После завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники начали рассылку по электронной почте от имени банков, в ней говорится, что со счетов клиентов скоро спишут новый налог на СВО, этого якобы требует новый закон, сообщили в банке, передает РИА «Новости».
Мошенники требовали срочно зайти в личный кабинет и подписать заявление на отказ от платежей, в ином случае жертвам грозили потерями в десятки тысяч рублей ежемесячно.
Рассылку получали клиенты крупных банков, она стилизована под фирменный стиль кредитных организаций. Для отказа от начислений от жертв требуют перехода по ссылке на поддельный сайт банка, похожий на настоящий.
В результате этого мошенники могут вывести все средства или оформить на имя жертвы кредит.