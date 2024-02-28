Мошенники придумали схему с «налогом на СВО»

Tекст: Алексей Дегтярев

После завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники начали рассылку по электронной почте от имени банков, в ней говорится, что со счетов клиентов скоро спишут новый налог на СВО, этого якобы требует новый закон, сообщили в банке, передает РИА «Новости».

Мошенники требовали срочно зайти в личный кабинет и подписать заявление на отказ от платежей, в ином случае жертвам грозили потерями в десятки тысяч рублей ежемесячно.

Рассылку получали клиенты крупных банков, она стилизована под фирменный стиль кредитных организаций. Для отказа от начислений от жертв требуют перехода по ссылке на поддельный сайт банка, похожий на настоящий.

В результате этого мошенники могут вывести все средства или оформить на имя жертвы кредит.