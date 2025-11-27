Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
ИКИ РАН: У 3I/ATLAS сохраняется редкий пылевой антихвост
У межзвездного объекта 3I/ATLAS, прозванного «инопланетным кораблем», наблюдается редкий антихвост, который сохраняется дольше, чем у обычных комет, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
В Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о продолжительном наблюдении редкого пылевого антихвоста у межзвездного объекта 3I/ATLAS, который часто именуют «инопланетным кораблем». В официальном сообщении лаборатории отмечается: «По мере удаления 3I/ATLAS от Солнца, как и ожидалось, начинают поступать все более качественные фотографии объекта, позволяющие разглядеть некоторые ранее скрытые (или отсутствовавшие) детали. Наиболее замечательной из них, безусловно, является антихвост, ориентированный противоположно основному обычному хвосту».
Ученые пояснили, что такие антихвосты известны и у обычных комет, однако появление аналогичного явления у 3I/ATLAS не совпадает с традиционными объяснениями, так как Земля пока не пересекает плоскость его орбиты. Явление антихвоста наблюдается дольше одного-двух дней и, вероятно, присутствовало еще с момента открытия этого межзвездного объекта.
Специалисты подчеркнули, что подобных явлений в природе известно немало, однако в случае с 3I/ATLAS вопрос о будущем антихвоста остается открытым. Астрономы продолжают наблюдать за объектом, выясняя, изменится ли форма или длительность антихвоста после прохождения земной плоскости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября сблизился с Землей на дистанцию менее 300 млн км.
Российский астроном Владимир Сурдин объяснил отклонение траектории этого объекта стандартными физическими причинами.
Комета 3I/ATLAS является всего лишь третьим известным объектом, который прошел через Солнечную систему извне.