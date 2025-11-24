Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Комета 3I/ATLAS приблизилась к Земле на расстояние меньше 300 млн километров
ИКИ РАН: Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжит сближаться с Землей до 19 декабря
Межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября сблизился с Землей на дистанцию менее 300 млн км и дальше ежедневно продолжит сокращать разрыв примерно на 2 млн км.
Межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября пересек границу в 300 млн км от Земли и теперь находится ближе этой отметки, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
В лаборатории уточнили, что небесное тело сокращает расстояние до нашей планеты примерно на 2 млн км в сутки благодаря тому, что движение Земли и траектория кометы-корабля сейчас сходятся.
Астрономы отмечают, что сближение продолжится почти 4 недели, до 19 декабря, когда между объектом и Землёй будет минимальное расстояние – около 269 млн км. После этого комета начнёт удаляться. Расчёты сближения уже не раз менялись из-за заметного негравитационного ускорения объекта, что требует постоянных пересчётов орбиты.
Специалисты подчеркивают: даже при текущих изменениях движения минимальная дистанция между объектом и Землей будет гораздо больше «психологической отметки» в 200 млн км и не приблизится к опасным значениям.
В лаборатории также с иронией добавили, что, если вдруг расстояние сократится ниже 200 млн км, они готовятся встречать гостей с плакатами: «добро пожаловать, господа пришельцы».
Отметим, что в понедельник ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был создан для доставки технологических устройств к орбите Юпитера.
При этом российский астроном Владимир Сурдин заявил, что отклонение траектории кометы 3I/ATLAS объясняется стандартными физическими причинами и не является необычным явлением.
Астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS 1 июля.