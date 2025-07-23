Сотрудники Пентагона подготовили письмо с требованием уволить Хегсета

Tекст: Ольга Иванова

Газета The Daily Mail со ссылкой на источники сообщает, что ряд сотрудников Пентагона собираются на следующей неделе опубликовать письмо с требованием об отставке министра обороны США Пита Хегсета, передает ТАСС. В письме чиновники обвиняют Хегсета в политизированных решениях, падении боевого духа и создании атмосферы паранойи в министерстве. Один из неназванных сотрудников Пентагона заявил: «Пусть американская общественность знает, что этот парень не имеет понятия, что он делает».

По информации издания, в тексте петиции также упоминается оборудование гримерки для Хегсета, постановочные фотосессии и сравнения происходящего с шоу-рестлингом. Среди обвинений – нерешительность, непоследовательность и возникновение недоверия между сотрудниками. Критика также касается отмены «политики многообразия», что, как сообщается, привело к увеличению расистских инцидентов и отсутствию диалога с советниками министра.

В ответ помощник министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл назвал готовящееся письмо «дворцовыми интригами» и «сплетнями ведущих СМИ», подчеркнув, что эти вопросы не волнуют американцев.

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