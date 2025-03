Пентагон решил сократить штат гражданских служащих

Пентагон решил сократить число гражданских должностей для повышения эффективности

Tекст: Мария Иванова

Хегсет подписал меморандум, согласно которому Пентагон намерен провести реструктуризацию гражданского персонала, чтобы сократить количество штатных должностей, передает РИА «Новости». В сообщении военного ведомства отмечается, что целью реформ является уменьшение дублирующих функций и снижение уровня бюрократии.

В рамках реформы будут изучены возможности для автоматизации рабочих процессов, и планируется сокращение числа штатных гражданских должностей. Речь идет о предложении добровольного досрочного выхода на пенсию для гражданских служащих, которые могут на него претендовать. Всего в Пентагоне трудится около 900 тыс. гражданских сотрудников.

В меморандуме также говорится о необходимости создать структуру вооруженных сил, которая будет «содержательной, поджарой и готовой к победе» (lean, mean and prepared to win).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон планирует отставку генералов и адмиралов, связанных с продвижением идей DEI («разнообразие, равенство и инклюзивность»).

Возглавляющий Пентагон Пит Хегсет приказал высшему военному руководству США разработать план, предусматривающий сокращение оборонного бюджета в течение пяти лет на 8% в год. Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета с ежегодным уменьшением трат Пентагона на 50 млрд долларов.