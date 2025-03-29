То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Пентагон решил сократить штат гражданских служащих
Пентагон решил сократить число гражданских должностей для повышения эффективности
Министр обороны США Пит Хегсет поручил реструктурировать гражданский персонал Пентагона для сокращения количества штатных должностей, подписав соответствующий меморандум.
Хегсет подписал меморандум, согласно которому Пентагон намерен провести реструктуризацию гражданского персонала, чтобы сократить количество штатных должностей, передает РИА «Новости». В сообщении военного ведомства отмечается, что целью реформ является уменьшение дублирующих функций и снижение уровня бюрократии.
В рамках реформы будут изучены возможности для автоматизации рабочих процессов, и планируется сокращение числа штатных гражданских должностей. Речь идет о предложении добровольного досрочного выхода на пенсию для гражданских служащих, которые могут на него претендовать. Всего в Пентагоне трудится около 900 тыс. гражданских сотрудников.
В меморандуме также говорится о необходимости создать структуру вооруженных сил, которая будет «содержательной, поджарой и готовой к победе» (lean, mean and prepared to win).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон планирует отставку генералов и адмиралов, связанных с продвижением идей DEI («разнообразие, равенство и инклюзивность»).
Возглавляющий Пентагон Пит Хегсет приказал высшему военному руководству США разработать план, предусматривающий сокращение оборонного бюджета в течение пяти лет на 8% в год. Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета с ежегодным уменьшением трат Пентагона на 50 млрд долларов.