  Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили четыре воздушные цели
    Западу для войн нового типа понадобилась Украина
    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир
    В Москве напомнили собравшейся выходить из СНГ Молдавии о долге перед Содружеством
    В России стартовал эксперимент по внедрению «белых» банкоматов
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    Эвакуированные в Армению сотрудники АЭС «Бушер» отправились в Россию
    На Кипре сообщили о подтягивании танков Турции к линии разграничения
    Пашинян заявил о небывало высоком уровне отношений с Россией
    Зеленский пожаловался на симпатии Трампа к России
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    16 апреля 2026, 00:49 • Новости дня

    Турецкая полиция задержала угрожавшего напасть на школы подростка

    Tекст: Антон Антонов

    В турецкой провинции Сивас правоохранительные органы задержали десятиклассника, который в социальных сетях угрожал совершить нападение на местные школы, сообщает руководство провинции.

    «В среду в соцсетях были обнаружены публикации с угрозой совершить нападение на школы», – говорится в заявлении местных властей.

    Поводом для немедленного реагирования стали недавние инциденты в других регионах страны, передает РИА «Новости».

    «Был установлен и задержан автор публикаций – ученик 10 класса Э. А.», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в турецком городе Кахраманмараш жертвами стрельбы в школе стали четыре человека. В провинции Шанлыурфа устроивший вооруженное нападение на лицей юноша погиб во время спецоперации по его захвату. При этом инциденте различные ранения получили шестнадцать граждан.

    14 апреля 2026, 00:52 • Новости дня
    Эрдоган пригрозил военными действиями против Израиля
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Турция может предпринять военные действия против Израиля в случае необходимости, предупреждает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обвинил Израиль в совершении зверств против Палестины и Ливана и пригрозил возможными военными действиями против еврейского государства.

    «Запятнанная кровью сеть геноцида продолжает убивать невинных детей, женщин и гражданских лиц без каких-либо правил или принципов, игнорируя все виды человеческих ценностей», – приводит Jerusalem Post слова Эрдогана на Международной конференции политических партий Азии в Стамбуле.

    По словам турецкого лидера, несмотря на прекращение огня, Израиль вынудил 1,2 млн ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения, несмотря на то, что и Израиль, и Соединенные Штаты отвергли заявления о включении Ливана в нынешнее соглашение о прекращении огня с Ираном.

    Эрдоган назвал действия Израиля «варварскими», сославшись при этом на спорный закон, недавно принятый Кнессетом об утверждении смертной казни для террористов, который, по словам турецкого лидера, предназначен «только для палестинских заключенных».

    Позже в беседе с журналистами Эрдоган обострил риторику, предположив, что Анкара может принять решение о военном взаимодействии с Израилем.

    «Мы должны быть сильными, чтобы помешать Израилю сделать это с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Ничто не мешает нам сделать это. Нам просто нужно быть сильными, чтобы мы могли предпринять эти шаги», – сказал Эрдоган.

    Напомним, в 2024 году Международный уголовный суд выписал ордер на арест премьер-министра Израиля за военные преступления. Президент Турции Тайип Эрдоган публично поддержал данное решение международной инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган обвинил Израиль в разжигании кризиса вокруг Ирана и спрогнозировал мировую борьбу за новый дефицитный природный ресурс.

    Прокуратура Турциипотребовала пожизненного заключения для Нетаньяху.


    13 апреля 2026, 17:41 • Новости дня
    Заслуженный учитель России оценил идею вернуть в школах уборку классов учениками
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Трудовое воспитание школьников, включая уборку классов и благоустройство территории школы, – это не новшество, а норма федерального воспитательного стандарта, где предусмотрены дежурства, субботники и даже волонтерская деятельность, сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя идею ввести в школах общественно-полезный труд.

    В российских школах предложили вернуть общественно-полезный труд в виде дежурства, уборки класса после занятий, приведения в порядок рабочих мест и подготовки кабинетов к следующим урокам, а также приобщать детей к садовым работам и благоустройству территорий. Отмечается, что такая практика поможет детям развивать практические навыки, чувство ответственности и умение работать в коллективе.

    «Не вижу здесь ничего нового. Труд, в том числе по уборке или на пришкольном участке,  может быть введен в образовательную программу, в части программы воспитания», – говорит Пратусевич. По его словам, в Федеральной рабочей программе воспитания существует отдельный пункт, посвященный трудовому воспитанию. Там предусматривается участие «в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей местности)». Образовательная программа принимается школой самостоятельно и может включать, например, обязательное дежурство по школе и классу.

    «По опыту нашей школы могу сказать, что практикуются и дежурства по классу и по школе, и волонтерская деятельность, например, субботники, починка мебели. Также имеет место быть организация силами детей рабочих пространств и тому подобное», – заключил Пратусевич.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    15 апреля 2026, 19:56 • Новости дня
    На Кипре сообщили о подтягивании танков Турции к линии разграничения
    @ Petros Karadjias/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция перебросила 15 танков к буферной зоне на Кипре, сообщило Кипрское информационное агентство.

    По данным агентства, танки были размещены в районе деревни Пила, где также появился новый флаг самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), передают «Вести». Кроме того, в этот район прибыли несколько десятков полицейских ТРСК в штатском.

    ТРСК признается только Турцией, отмечает издание. Параллельно к Пиле подходит подкрепление со стороны британской военной базы Декелия, а также усилено присутствие миротворцев ООН, сказано в материале.

    Миссия ООН на Кипре ранее заявила в соцсетях, что патрулирует район Пила и держит ситуацию под пристальным наблюдением. Спецпредставитель генсека ООН и глава миротворцев Хасим Диань призвал стороны сохранять спокойствие и сдержанность.

    Напомним, Кипр после конфликта 1974 года разделен «зеленой линией» – буферной зоной под контролем ООН, протяженностью около 180 км, которая разграничивает греческую часть Республики Кипр на юге и самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (признанную только Турцией) на севере.

    В начале марта Северный Кипр заявил о получении партии F-16 из Турции.

    14 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Пропавшую трехлетнюю девочку из Самарской области нашли и доставили в больницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Девочка, которую искали в Самарской области после пропажи, была обнаружена местными жителями и доставлена в центральную районную больницу.

    О госпитализации найденной трехлетней девочки сообщил координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области Михаил Жилин, передает ТАСС.

    Он заявил, что ребенок был найден в природной среде и оперативно доставлен в медицинское учреждение сотрудниками полиции.

    По словам Михаила Жилина, к поискам ребенка подключились более 400 человек, было выдано около 80 задач. В операции участвовали сотрудники полиции, следственного комитета, поисково-спасательные службы, водолазы и добровольцы из других регионов.

    Девочка пропала 13 апреля в деревне Сухарь Матак Исаклинского района. По данным следственного управления СК России по Самарской области, она ушла гулять со старшими детьми и не вернулась.

    Позже ребенка обнаружили в соседней деревне, после чего доставили в больницу. Уголовное дело по факту исчезновения ребенка было возбуждено сразу после пропажи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Самарской области развернули операцию по поиску малолетней жительницы деревни Сухарь Матак, которая ушла из дома.

    В Иркутске разыскивают шестнадцатилетнего подростка, пропавшего по дороге в лицей.

    Обе школьницы, пропавшие в Нижнем Тагиле, уже вернулись домой и чувствуют себя хорошо.

    13 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    Фидан сообщил о риске признания Турции врагом Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    После Ирана Израиль может рассматривать Турцию своим следующим противником, поскольку он не может существовать без врага, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

    Израиль может рассматривать Турцию в качестве нового противника после Ирана, поскольку он «не может существовать без врага», заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Анадолу».

    Фидан подчеркнул, что для укрепления мира странам Ближнего Востока следует взять обязательства по взаимному уважению территориальной целостности, суверенитета и безопасности. Он предложил создать для этого специальный региональный пакт о безопасности.

    Министр также отметил, что Иран и США, по его мнению, действительно заинтересованы в прекращении огня, однако израильские действия могут помешать этому процессу.

    Фидан напомнил, что Анкара выступает за мирное открытие Ормузского пролива, а любые вооруженные действия, по его словам, способны привести к тяжелым последствиям для региона.

    Ранее турецкая пресса заявила о попытках недружественных сил спровоцировать военное столкновение Анкары с Израилем.

    Израильские журналисты предупреждали о риске начала полномасштабной войны с Турцией.

    13 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Мальчику после взрыва петарды в Подмосковье ампутировали часть пальцев

    Tекст: Вера Басилая

    Врачи провели операцию подростку из Орехово-Зуева, получившему травмы рук в результате взрыва петарды, и удалили часть пальцев, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин.

    Мальчику, пострадавшему от взрыва петарды в подмосковном Орехово-Зуеве, ампутировали часть пальцев, передает ТАСС.

    Зампред правительства и министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, что ребенок уже прооперирован, а его состояние оценивается как удовлетворительное.

    Сейчас подросток остается под наблюдением медиков. К его лечению привлекли психологов, реабилитологов и других специалистов.

    Напомним, в Орехово-Зуево 11-летний мальчик получил тяжелую травму кисти во время игр с пиротехникой, возбуждено уголовное дело.

    15 апреля 2026, 01:20 • Новости дня
    Врач из Екатеринбурга спасла мальчика на рейсе из Таиланда во время перелета

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время ночного перелета из Таиланда восьмилетний мальчик почувствовал себя плохо на борту самолета, чтобы его спасти уральские врачи оказали ему экстренную помощь и более четырех часов поддерживали его жизнедеятельность, сообщили в Минздраве Свердловской области.

    Врач-гинеколог екатеринбургской «Новой больницы» Татьяна Норицина и реаниматолог из Тюмени оказали помощь 8-летнему мальчику, который находился в тяжелом состоянии во время рейса Пхукет–Кольцово.

    Экипаж обратился к пассажирам с просьбой о помощи, когда у ребенка резко поднялась температура, начались рвота и боли в животе.

    «Помочь ребёнку вызвались реаниматолог из Тюмени и гинеколог екатеринбургской «Новой больницы» Татьяна Норицина, за плечами которой первая медицинская специализация по профилю «педиатрия» и восемь лет работы в бригаде скорой медицинской помощи», – сообщили в Telegram-канале «Здоровье уральцев».

    Медики развернули импровизированную больничную койку у аварийного выхода и на протяжении 4,5 часов стабилизировали состояние мальчика. Они установили внутривенный катетер и проводили инфузионную терапию, используя препараты из бортовой медицинской укладки.

    По словам Норициной, во время посадки ребенок лежал на трех креслах вместе с мамой и тетей, а турбулентность не помешала завершить процедуры.

    Сразу после приземления мальчика передали сотрудникам скорой помощи, которые доставили его в инфекционное отделение Детской городской больницы №15 Екатеринбурга.

    В больнице лечение мальчика продолжили, и к утру его состояние улучшилось настолько, что его выписали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года медсестра из Тульской области  спасла женщину на борту самолета. До этого медсестра-анестезист Якутской республиканской офтальмологической больницы Суугунай Сарыада  оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, потерявшей сознание на рейсе из Иркутска в Петербург.

    В марте врач тульского ФК «Арсенал» спас жизнь пассажирам рейса Москва – Хабаровск.

    14 апреля 2026, 22:17 • Новости дня
    При ДТП с грузовиком в Пензенской области погибли трое детей и женщина

    Tекст: Катерина Туманова

    По предварительным данным, 14 апреля около 18 часов на 767-м км Федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» водитель автомобиля «ВАЗ-2112» совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КамАЗ», сообщили в прокуратуре региона.

    «В результате ДТП женщина–водитель автомобиля «ВАЗ-2112» и три несовершеннолетних пассажира легкового транспортного средства от полученных травм скончались», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

    По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

    Кроме того, прокуратура Кузнецкого района проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, чтобы установить обстоятельства, причины и условия происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения Lada с трактором в Татарстане погибли четыре человека. Жертвами ДТП в Саратовской области стали четыре человека. На востоке Москвы авто с пассажирами врезалось в отбойник и рухнуло в канаву.

    14 апреля 2026, 12:15 • Новости дня
    Напавший на школу в Турции погиб в ходе операции сил спецназа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Напавший на школу на юго-востоке Турции погиб во время операции сил спецназа по его захвату, сообщил губернатор провинции Шанлыурфа, где произошел инцидент, Хасан Шылдак.

    На юго-востоке Турции, в провинции Шанлыурфа, произошла стрельба в одной из школ, сообщает ТАСС.

    В результате происшествия нападавший, 2007 года рождения, погиб во время операции спецназа по его задержанию. Губернатор региона Хасан Шылдак уточнил, что при инциденте пострадали 16 человек.

    По словам губернатора, среди пострадавших оказались четверо учителей, десять учеников, один сотрудник полиции и работник школьной столовой. «К счастью, обошлось без жертв. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Все были доставлены в больницы», – отметил Шылдак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года пермский подросток напал с ножом на учительницу возле школы.

    В феврале вооруженный мужчина устроил стрельбу в учебном заведении таиландского города Хатъяй.

    Летом 2025 года в результате нападения на австрийскую школу погибли несколько подростков и педагог.

    14 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    Лавров и Фидан обсудили выход из кризиса вокруг Ирана и Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонные переговоры, во время которых рассмотрели ситуацию вокруг Ирана и Украины.

    В ходе беседы стороны затронули вопросы кризиса, возникшего после нападения США и Израиля на Иран, и подчеркнули готовность поддерживать усилия по мирному урегулированию ситуации, говорится в сообщении на сайте МИД.

    Лавров и Фидан также обсудили развитие событий вокруг Украины и возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием США.

    Министр иностранных дел Турции подтвердил готовность предоставить стамбульскую площадку для таких переговоров. В комментарии МИД России говорится: «Хакан Фидан затронул также последнее развитие событий вокруг Украины и перспективы возобновления трехстороннего переговорного процесса с участием США, подтвердив готовность предоставить для этих целей стамбульскую площадку. Сергей Лавров изложил оценки действий и заявлений киевского режима на нынешнем этапе».

    Кроме того, стороны выразили обоюдную заинтересованность в содействии дипломатическим усилиям по мирному урегулированию кризиса на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана провели телефонный разговор.

    Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

    15 апреля 2026, 09:21 • Новости дня
    Шеремет назвал подлыми слова мэра Хельсинки об отдыхе детей в «Артеке»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет осудил мэра Хельсинки Даниэля Сазонова за критику участия финских детей в сменах детского центра «Артек» в Крыму, назвав такие заявления подлыми.

    Шеремет подчеркнул, что мешать детям проводить отдых в «Артеке» и политизировать их досуг – это «по меньшей мере подло и недостойно». Он напомнил, что «Артек» считается одним из лучших международных детских центров, способствующих здоровому развитию детей, передает РИА «Новости».

    Также депутат призвал мэра Хельсинки быть осторожнее в заявлениях о России и отметил, что не стоит «плевать в колодец, из которого предстоит еще не раз напиться».

    Напомним, мэр Хельсинки Сазонов назвал «отвратительными» поездки финских детей в «Артек».

    Ранее финские чиновники выражали недовольство поездками местных школьников в крымский лагерь.

    13 апреля 2026, 06:29 • Новости дня
    Россия почти вдвое увеличила закупки турецких ковров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в феврале почти в два раза в годовом выражении нарастила импорт ковров из Турции – более чем до 2 миллионов долларов, следует из данных турецкой статслужбы.

    Россия почти в два раза увеличила импорт ковров из Турции в феврале 2025 года, передает РИА «Новости». По данным турецкой статслужбы, российские компании приобрели ковров на сумму 2,2 млн долларов, тогда как годом ранее эта сумма составляла лишь 1,2 млн долларов. Рост закупок за год составил 1,8 раза.

    Тем не менее, доля России среди всех покупателей турецких ковров осталась ниже 1%. Основными импортерами турецких ковров по итогам февраля стали США с долей 25,4%, Саудовская Аравия с 17% и Британия с 7,7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай продал Соединенным Штатам ковры на рекордные 88 млн долларов.

    В феврале Россия сократила импорт турецких сигар до минимальной за пять лет суммы.

    Отечественные компании в три раза снизили объемы экспорта водки в Турцию.

    15 апреля 2026, 14:28 • Новости дня
    Эрдоган предупредил Израиль о недопустимости угроз Турции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о недопустимости угроз со стороны Израиля в адрес его самого и Турецкой Республики.

    Такое заявление он сделал на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития в парламенте страны, передает ТАСС.

    «Вновь напоминаю убийцам детей, критикующим нашу страну: Турция – не рядовое государство. Никто не может грозить пальцем Турецкой Республике и ее президенту», – заявил Эрдоган, реагируя на очередные резкие заявления израильской стороны по поводу позиции Анкары по палестинской проблеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о возможности военных действий против Израиля в случае необходимости.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан отметил, что после Ирана Израиль может считать Турцию своим следующим противником, так как не может существовать без врага.

    13 апреля 2026, 06:38 • Новости дня
    МВД включило тему вовлечения детей в преступления в «Разговоры о важном»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тематика предупреждения втягивания детей в преступную деятельность включена в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», сообщили в пресс-центре МВД России .

    Тематика предупреждения вовлечения детей в преступную деятельность теперь включена в цикл занятий «Разговоры о важном», передает ТАСС. В МВД объяснили, что эта инициатива согласована с Минпросвещения и направлена на развитие правовой грамотности и повышение безопасности школьников. «Тематика правовой подготовленности учащихся, безопасности, предупреждения втягивания их в противоправную деятельность включена по согласованию с Минпросвещения России в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», – заявили в пресс-центре ведомства.

    Параллельно подготовлены методические материалы для родителей по вопросам противодействия негативному влиянию на подростков и формированию критического отношения к преступлениям, связанным с использованием интернета и других технологий. В МВД также сообщили о проведении профилактических мероприятий в учебных заведениях с участием социальных специалистов.

    В 2025 году полицейские провели 756,4 тыс. бесед и лекций для детей, 93,2 тыс. выступлений для родителей и опубликовали 52,9 тыс. материалов по теме в СМИ. Значимую роль играют и общественные организации: в их рядах сейчас почти 48,5 тыс. подконтрольных полиции подростков – это почти половина всех состоящих на профилактическом учете. В частности, в «Движении первых» состоят 29,4 тыс. подростков, в «Юнармии» – 6,3 тыс. В 89 регионах страны действуют 36,5 тыс. отрядов «Юных инспекторов движения».

    В ведомстве подчеркнули, что в преддверии летних каникул особое внимание уделяется организации досуга молодежи, особенно для тех, кто стоит на учете. Программы специализированных смен доказали свою эффективность в формировании гражданского самосознания и патриотизма, а также в профилактике девиантного поведения.

    По итогам прошлого лета принятые меры позволили снизить число преступлений среди несовершеннолетних на 11,2% – с 2,8 тыс. до 2,5 тыс. случаев за май–сентябрь, а количество опасных деяний осталось на прежнем уровне – 1,7 тыс. Преступления подконтрольных МВД подростков также сократились на 4%, с 813 до 780 случаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости оперативного выявления вербовщиков подростков.

    МВД России назвало мессенджер Telegram главной площадкой для втягивания детей в мошенничество.

     Детский омбудсмен Мария Львова-Белова посоветовала родителям регулярно обсуждать с детьми риски общения в интернете.

    15 апреля 2026, 06:16 • Новости дня
    В Турции захотели открыть новые курорты для россиян

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    География заграничного отдыха граждан России может существенно расшириться за счет запуска свежих туристических направлений на турецком побережье Черного моря, сообщил замглавы Ассоциации турагентств Турции (TURSAB) Давут Гюнайдын.

    «Возможно, мы откроем и новые направления, включая черноморский регион», – сказал Гюнайдын, передает РИА «Новости».

    По его словам, местные власти заинтересованы в том, чтобы гости из России путешествовали по всей территории страны.

    Гюнайдын добавил, что предпочтения туристов постепенно меняются. Если раньше они выбирали исключительно Анталью, то сейчас стабильно растет спрос на поездки в Стамбул, Бодрум, Каппадокию и регионы Эгейского моря. Путешественники высоко оценивают уровень местного сервиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году россияне заняли первое место среди иностранных туристов в Турции. Президент Владимир Путин сообщал о рекордном потоке в 6,7 млн отдыхающих из России.

    Песков: Россия и Китай заранее предупреждали о тяжелых последствиях войны против Ирана
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    Чемпионка России рассказала о тренировке охотников на дронов
    Губернатор Дрозденко прокомментировал перебои с интернетом в Ленобласти
    Кравцов: Россия отказалась от введения единой школьной формы
    Россия уступила первенство по числу туристов в Грузии
    Гимнастке Ильтеряковой вынесено предупреждение за инцидент с флагом Украины

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», почему разработчики отошли от еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по инфраструктурным объектам? Подробности

    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы

    После обмена выпадами между президентом США и премьером Италии, а также проигрыша власти на выборах в Венгрии, у Вашингтона не осталось ни одного союзника в Европе. Но это не последний политический удар по Дональду Трампа со стороны Ватикана. В лице Льва XIV, папы римского, он нажил себе врага. А на кону власть в самих США. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

