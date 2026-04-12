    Любой компромисс Ирана и США будет разрушен третьей страной
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
    Военкор предположил, как ВСУ атаковали космодром Плесецк
    Украина нарушила пасхальное перемирие почти 2 тыс. раз
    Эксперт объяснил неудачу переговоров Ирана и США
    Трамп пригрозил Китаю большими проблемами
    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане
    На выборах в Венгрии отмечена высокая явка
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Российский космос развивается не громко, но уверенно

    После старта американской лунной миссии Artemis II многие спрашивали: почему то же самое не делает Роскосмос? Где наша сверхтяжелая ракета, где лунные пилотируемые миссии?

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живет без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счетов, ни для неолуддитских инициатив.

    12 апреля 2026, 14:55 • Новости дня

    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане

    @ Ronen Zvulun/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В телеобращении премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что конфликт с Ираном продолжается. Он заявил, что структуры ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», отмечает The New York Times. В своем 13-минутном телеобращении он попытался ответить на критику в Израиле, что конфликт не достиг ключевых целей, однако подчеркнул, что страна уже добилась «исторических успехов» в боях.

    Политик не стал подробно обсуждать переговоры между США и Ираном, прошедшие в Пакистане и не приведшие к окончанию войны. Ранее Дональд Трамп объявил о двухнедельном режиме прекращения огня для обсуждения дипломатического урегулирования. По словам вице-президента США Джей Ди Ванса, Вашингтон продолжает настаивать на гарантиях, что Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

    Некоторые союзники Нетаньяху считают, что заявления Ванса свидетельствуют о тесной координации Израиля и США по условиям перемирия. Мики Зоар, министр правительства, отметил в соцсетях: «Американская настойчивость в предотвращении появления у Ирана ядерного оружия доказывает полную координацию между странами».

    По данным опросов, многие израильтяне выступают против перемирия с Ираном, считая его навязанным США вопреки интересам Израиля. Критики указывают, что нет явных успехов в уничтожении иранских ядерных и ракетных программ, хотя бывшие военные отмечают тактические достижения в ходе более чем месячных боев.

    Нетаньяху в телеобращении сообщил о ликвидации ключевых иранских лидеров, включая верховного руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи. Он также подчеркнул удары по структурам ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане, которые, по словам премьера, не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Американские разведслужбы, однако, сомневаются в заявлениях о серьезном ущербе иранским ракетным возможностям. По их данным, Иран быстро восстанавливает подземные арсеналы, несмотря на удары, а в ходе конфликта иранская армия выпустила залпы баллистических ракет и дронов, что привело к нехватке перехватчиков в ряде стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы».

    12 апреля 2026, 05:16 • Новости дня
    Вэнс: Иран отверг «окончательное и лучшее предложение» США
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация завершила переговоры с Ираном в Исламабаде без соглашения, иранская сторона отказалась принять предложенные условия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он отметил, что иранская сторона отказалась принимать предложения Соединенных Штатов. По словам Вэнса, американская делегация оставила «очень простое предложение – вариант взаимопонимания, который является окончательным и лучшим предложением» со стороны США.

    Вэнс подчеркнул, что США обозначили свои «красные линии» и максимально ясно изложили, по каким вопросам готовы идти навстречу, а по каким – нет, однако иранская сторона не приняла эти условия.

    «Я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки», – сказал Вэнс. Он подчеркнул, что американская сторона проявила достаточную гибкость в ходе обсуждения.

    «Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения», – заявил он.

    США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие, заявил американский вице-президент. «Пока мы этого [обязательства] не увидели. Мы надеемся, что увидим», – сообщил он.

    По его словам, вопрос о замороженных активах Тегерана был затронут на консультациях в Пакистане, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник, близкий к иранской переговорной группе, подчеркивал, что иранская сторона оценивает требования США на переговорах в Пакистане как чрезмерные. МИД Ирана заявил, что успех дипломатического процесса будет зависеть от готовности США отказаться от чрезмерных и незаконных требований и признать законные права и интересы Ирана.

    12 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Трамп пообещал Китаю «большие проблемы» в случае военной помощи Ирану
    Трамп пообещал Китаю «большие проблемы» в случае военной помощи Ирану
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Ирана со стороны Китая в военной сфере приведет к серьезным последствиям для Пекина, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если Китай сделает это, у него будут большие проблемы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщает, что Китай намерен поставить Ирану новые системы ПВО через третьи страны. Поставки новых систем ПВО из Китая в Иран готовятся в ближайшие недели, заявлает CNN.

    Кроме того, ранее сообщалось, что китайские компании начали продавать данные о вооружениях и перемещениях вооруженных сил США в условиях конфликта с Ираном. Информация берется из открытых источников с последующей обработкой искусственным интеллектом.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    11 апреля 2026, 22:16 • Новости дня
    Иранская сторона сочла требования США на переговорах в Пакистане чрезмерными

    Tекст: Антон Антонов

    В Исламабаде представители США на переговорах с Ираном настаивают на чрезмерных требованиях, сообщают информационные агентства.

    «Требования США относительно Ормузского пролива и многих других вопросов крайне завышены», – сообщил источник РИА «Новости», близкий к иранской переговорной группе.

    По мнению иранской стороны, США хотят получить то, что не смогли «за 40 дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения». В Тегеране подчеркивают, что намерены отстоять успехи, достигнутые во время конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные представители США и Ирана проводят третий этап консультаций в Исламабаде. Иран допустил возможность продления переговоров с США еще на один день. Tasnim сообщает, что делегации США и Ирана столкнулись с серьезными противоречиями при обсуждении статуса Ормузского пролива.

    12 апреля 2026, 07:31 • Новости дня
    Иран рассказал об атмосфере недоверия на переговорах с США

    Иран рассказал об атмосфере недоверия на переговорах с США

    Иран рассказал об атмосфере недоверия на переговорах с США
    @ Qamar Zaman/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между США и Ираном завершились без соглашения из-за разногласий по двум-трем ключевым вопросам при общей атмосфере недоверия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Эти переговоры… проводились в атмосфере недоверия и подозрений. Естественно, что с самого начала нам не стоило ждать достижения соглашения за один раз. Никто и не имел таких ожиданий», – приводит слова Багаи РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.

    По словам Багаи, сторонам удалось достичь определенного взаимопонимания по отдельным вопросам, однако по двум-трем важным пунктам мнения участников оказались слишком далеки друг от друга. В итоге переговоры завершились без заключения итогового соглашения.

    Багаи отметил, что данный раунд переговоров стал самым продолжительным в 2026 году и занял в общей сложности 24 или 25 часов. Он также добавил, что Иран намерен продолжать поддерживать контакты с Пакистаном и другими странами региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Исламабаде состоялись консультации между делегациями Ирана и США, но стороны не достигли соглашения.

    12 апреля 2026, 13:32 • Новости дня
    Эксперт объяснил неудачу переговоров Ирана и США

    Эксперт объяснил неудачу переговоров Ирана и США
    @ CFOTO/Sipa/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Переговоры Ирана и США не дали результата, поскольку Вашингтон не был готов к курсу Тегерана на тотальную победу в дипломатическом поле и отказ от финансовых преференций ради достижения долгосрочных целей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее США и Иран обвинили друг друга в провале 21-часовых переговоров в Исламабаде.

    «США впервые со времен вьетнамской кампании вели переговоры с равным по силе противником, которого не смогли победить на поле боя. Поэтому американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом приехала в Исламабад на фоне некой обреченности на диалог», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, в Вашингтоне рассчитывали, что Тегеран сдаст переговорные позиции после предъявления американской стороной своих козырей. Но этого не произошло. У США же, видимо, пока нет понимания, как действовать в ситуации, когда саммит идет не по их сценарию. Поэтому 25-часовой диалог, по сути, ничем не увенчался», – детализировал эксперт.

    «Иран, со своей стороны, готов выстаивать в условиях тяжелой экономической ситуации, нехватки товаров и топлива. Тегерану нужна тотальная победа по итогам переговоров с пакетным принятием его требований. Поэтому иранская сторона не согласится на отдельные преференции, даже весьма привлекательные, вроде размораживания средств в других странах», – продолжил спикер.

    «Исходя из этого, думаю, диалог США и Ирана может продлиться вплоть до нескольких лет, перейдя в форму вялотекущих переговоров. При этом в ближайшее время Вашингтон, вероятно, сам сделает шаги для придания динамики процессу. Например, американская делегация может предложить Тегерану взимать транзитные сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив – до тех пор, пока не будет компенсирован ущерб, понесенный иранской стороной от военных действий», – спрогнозировал аналитик.

    «Стоит также отметить, что в случае достижения Ираном каких-либо фундаментальных и долгосрочных договоренностей с США, судьбу Израиля можно будет ставить на обратный отсчет. На мой взгляд, политика Тель-Авива слишком противоречит ближневосточной культуре – цивилизационно и политически. Думаю, сначала израильское государство будет изолировано, а затем Иран и Турция попросту дожмут его при невмешательстве Вашингтона», – считает политолог.

    Ранее стало известно, что США и Иран в Исламабаде не смогли достичь соглашения о прекращении войны. Каждая из сторон обвинила другую в провале 21-часовых переговоров, сообщает Reuters.

    «Мы не достигли соглашения. Думаю, это более плохая новость для Ирана, чем для США», – заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, Тегеран решил не принимать условия Белого дома, в том числе по отказу от создания ядерного оружия – главной цели президента Дональда Трампа.

    Вэнс заявил, что во время переговоров он созванивался с Трампом около 10 раз. Сам американский лидер заявил, что достижение соглашения не является абсолютно необходимым для Вашингтона. «Заключим мы сделку или нет, для меня это не имеет значения, потому что мы победили», – подчеркнул он.

    В свою очередь агентство Tasnim сообщило, что Тегеран выдвигал инициативы и прилагал усилия, чтобы призвать американскую сторону к реализму. «Однако завышенные требования Америки на каждом этапе препятствовали достижению общей рамочной основы», – пишет издание. По данным иранской стороны, было достигнуто соглашение по ряду вопросов, но основными разногласиями остаются Ормузский пролив и ядерная программа Ирана.

    Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры проходили в атмосфере недоверия. «Естественно, мы не должны были ожидать достижения соглашения всего за одну сессию», – указал он. Со своей стороны, министр безопасности Израиля Зеев Элькин заявил, что дальнейшие переговоры США и Ирана по-прежнему возможны, но предупредил: «Иранцы играют с огнем».

    Помимо освобождения активов за рубежом, Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, взимания платы за транзит через него, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, включая Ливан. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему перемирие США и Ирана находится под угрозой срыва.

    11 апреля 2026, 20:05 • Новости дня
    Пентагон заявил о проходе двух эсминцев США через Ормузский пролив

    Tекст: Мария Иванова

    Два боевых корабля США вошли в Персидский залив для проведения операции по очистке вод от заложенных Ираном морских мин, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

    Военно-морские силы провели операцию в Персидском заливе, передает РИА «Новости. Шеф американского оборонного ведомства Пит Хегсет подтвердил этот маневр в соцсети».

    «USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению того, чтобы пролив был полностью очищен от морских мин, установленных КСИР», – заявил министр.

    Ранее президент Штатов Дональд Трамп обещал очистить воды от иранских взрывных устройств. Он назвал это одолжением государствам, которым не хватает смелости решить проблему самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о начале расчистки Ормузского пролива от иранских мин.

    Портал Axios отмечал, что маневр произошел без согласования с Тегераном на фоне двусторонних переговоров в Исламабаде.

    При этом высокопоставленный представитель Вооруженных сил Ирана опроверг информацию о проходе американских эсминцев через эту акваторию.


    12 апреля 2026, 14:24 • Новости дня
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    @ THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе 39-дневной боевой операции против Ирана американские ВВС лишились десятков воздушных судов, при этом наибольший урон понес парк беспилотников.

    За время проведения операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) Соединенные Штаты совершили более 13 тыс. боевых вылетов, потеряв при этом 39 самолетов, пишет The War Zone.

    Еще 10 машин получили повреждения различной степени тяжести. Реальное число потерь может оказаться выше, поскольку данные подтверждаются только по открытым источникам.

    Основной удар пришелся на американские беспилотники, на долю которых пришлось более 60% общих боевых потерь. По информации журналиста Джима Лапорты и телеканала CBS, были уничтожены до 24 дронов MQ-9 Reaper. В воздухе сбили пять истребителей: четыре F-15E Strike Eagle и один штурмовик A-10 Warthog.

    Истребитель пятого поколения F-35A получил повреждения над территорией Ирана, однако пилот смог благополучно совершить экстренную посадку. Отмечается, что 20% потерь произошло из-за «дружественного огня» или преднамеренного уничтожения техники для предотвращения ее захвата. Среди наиболее ощутимых потерь выделяется полное уничтожение ценного самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское агентство Mehr публиковало список из 43 уничтоженных американских воздушных судов. Также сообщалось, что вооруженные силы США потеряли 11 единиц авиатехники во время спасения пилотов сбитого истребителя F-15E. Иранские военные уничтожили два тяжелых беспилотника MQ-9 Reaper в районе города Исфахан.

    12 апреля 2026, 01:42 • Новости дня
    Переговоры Ирана и США в Исламабаде завершились
    Переговоры Ирана и США в Исламабаде завершились
    @ Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Исламабаде завершился третий раунд консультаций между делегациями Ирана и США, переговоры продолжались 14 часов, сообщили правительство исламской республики и гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Как передает IRIB, третий раунд консультаций завершился. Стороны «при участии экспертных и технических групп обмениваются текстами обсуждаемых вопросов», передает РИА «Новости».

    Правительство исламской республики отметило, что «ирано-американские переговоры при посредничестве Пакистана завершились после 14 часов». Подчеркивается, что несмотря на сохраняющиеся разногласия, стороны намерены продолжить переговоры, передает ТАСС.

    По данным иранского агентства Tasnim, между делегациями сохраняются серьезные противоречия. «Теперь дело за США – им предстоит преодолеть свои завышенные требования и заменить свои амбиции реалистичным подходом», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран не исключал возможность продления переговоров с США еще на один день. При этом источник, близкий к иранской переговорной группе, подчеркивал, что иранская сторона оценивает требования США на переговорах в Пакистане как чрезмерные.

    11 апреля 2026, 20:40 • Новости дня
    Британия оценила роль украинских дронов в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Для восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе международная коалиция может задействовать более 200 украинских специалистов с опытом перехвата дальнобойных беспилотников, заявил британский министр по делам вооруженных сил Эл Карнс

    Киев может оказать поддержку коалиции из 30 государств в вопросе разблокировки важнейшего торгового маршрута, передает Reuters.

    На фоне иранской блокады Ормузского пролива британский министр по делам вооруженных сил Эл Карнс высоко оценил украинский опыт противодействия беспилотникам. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил участие страны в консультациях по защите судоходства.

    «У Украины есть одни из лучших в мире технологий, которые она разработала во время конфликта. Я думаю, это могло бы принести пользу на Ближнем Востоке, как мы уже видим в борьбе с беспилотниками «Шахед», – заявил Карнс во время визита в Киев.

    Ранее появлялись сообщения о том, что украинские власти направили в регион более 200 специалистов для перехвата дальнобойных дронов.

    Британский министр назвал украинские инновации в сфере искусственного интеллекта и беспилотников «настоящей революцией в военном деле» и подчеркнул, что союзникам по НАТО «необходимо активно перенимать этот передовой опыт». Карнс также призвал Киев ускорить выдачу экспортных лицензий на оборонные разработки, чтобы занять нишу на мировом рынке.

    При этом поддержка Украины остается главным приоритетом безопасности для Великобритании, отметил Карнс. Лондон продолжает финансировать и тренировать украинских военных.

    Ранее сообщалось, что Киев договорился о помощи странам Персидского залива в отражении атак иранских беспилотников в обмен на энергоресурсы.

    Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Британский премьер Кир Стармер в начале марта анонсировал отправку украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с дронами.

    12 апреля 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперт назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны

    Эксперт назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны
    @ Qamar Zaman/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уступки по итогам переговоров США и Ирана по какому-либо важному треку будут означать капитуляцию одной из сторон. Поэтому нынешний конфликт пока не предполагает дипломатического завершения. Вопрос лишь в том, выдержит ли Белый дом срок объявленного перемирия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Ранее США и Иран обвинили друг друга в провале 21-часовых переговоров в Исламабаде.

    «Провал переговоров Тегерана и Вашингтона предсказуем. Требования сторон совершенно нигде не стыкуются и даже противоречат друг другу. По принципиальному вопросу – ядерной программе – Иран никогда не согласится пойти на уступки ради достижения даже «нулевого» варианта», – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Контроль за Ормузским проливом Тегеран, возможно, захочет поделить с Оманом. Но и по этому треку никаких результатов, судя по всему, пока нет», – указал спикер. В целом, по его словам, уступки по какому-либо важному направлению и для США, и для Ирана будут означать капитуляцию. «Однако обе стороны уже заявили о своей победе в конфликте, – напомнил он. – Потому поступаться своими требованиями в создавшейся ситуации уже не станут».

    «Более того, в иранском Меджлисе звучат речи, сводящиеся к тому, что Тегеран не остановится, пока не поставит Вашингтон на колени. Все это свидетельствует о том, что нынешние переговоры в Исламабаде – только антракт перед вторым, возможно, более интенсивным этапом конфликта. Думаю, вопрос лишь в том, выдержит ли американская сторона срок объявленного ранее перемирия», – считает аналитик.

    «Я не вижу дипломатического выхода из сложившейся ситуации. Тем более что Иран готов на дальнейшие риски и жертвы – как чужие, так и свои. Иранское руководство помнит, что после прошлогоднего обострения властный режим в стране устоял. А для Тегерана сейчас это важнее, чем потенциальный ущерб от возобновления войны», – резюмировал эксперт.

    Ранее стало известно, что США и Иран в Исламабаде не смогли достичь соглашения о прекращении войны. Каждая из сторон обвинила другую в провале 21-часовых переговоров, сообщает Reuters.

    «Мы не достигли соглашения. Думаю, это плохая новость более для Ирана, чем для США», – заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, Тегеран решил не принимать условия Белого дома, в том числе по отказу от создания ядерного оружия – главной цели президента Дональда Трампа.

    Вэнс заявил, что во время переговоров он созванивался с Трампом около 10 раз. Сам американский лидер заявил, что достижение соглашения не является абсолютно необходимым для Вашингтона. «Заключим мы сделку или нет, для меня это не имеет значения, потому что мы победили», – подчеркнул он.

    В свою очередь, агентство Tasnim сообщило, что Тегеран выдвигал инициативы и прилагал усилия, чтобы призвать американскую сторону к реализму. «Однако завышенные требования Америки на каждом этапе препятствовали достижению общей рамочной основы», – пишет издание. По данным иранской стороны, было достигнуто соглашение по ряду вопросов, но основными разногласиями остаются Ормузский пролив и ядерная программа Ирана.

    Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры проходили в атмосфере недоверия. «Естественно, мы не должны были ожидать достижения соглашения всего за одну сессию», – указал он.

    Министр безопасности Израиля Зеев Элькин заявил, что дальнейшие переговоры США и Ирана по-прежнему возможны, но предупредил: «Иранцы играют с огнем».

    Помимо освобождения активов за рубежом, Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, взимания платы за транзит через него, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, включая Ливан. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему перемирие США и Ирана находится под угрозой срыва.

    11 апреля 2026, 16:56 • Новости дня
    Трамп заявил о начале расчистки Ормузского пролива от мин

    Трамп заявил о начале расчистки Ормузского пролива от мин
    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в качестве услуги странам, «не набравшимся смелости» сделать это самим.

    Американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты приступают к расчистке Ормузского пролива от иранских мин, передает РИА «Новости». По его словам, Вашингтон окажет эту услугу государствам, которым не хватило смелости заняться проблемой самостоятельно.

    «Мы сейчас начинаем процесс очистки Ормузского пролива в качестве услуги странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы сделать эту работу самим», – написал политик в соцсети Truth Social.

    Ранее стало известно об официальном старте переговоров делегаций США и Ирана в Исламабаде. Президент США отметил, что исход диалога для него не имеет значения, поскольку в случае неудачи Вашингтон готов возобновить военные действия. Кроме того, по данным портала Axios, несколько американских военных кораблей уже пересекли пролив без согласования с Тегераном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на две недели с учетом технических ограничений.

    Иранские СМИ ранее опубликовали схему расположения морских мин на основном маршруте движения судов.

    После начала перемирия Ормузский пролив остался практически закрытым для прохода нефтяных танкеров.

    11 апреля 2026, 20:31 • Новости дня
    Посольство Китая опровергло слухи о поставках комплексов ПВО Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Пекин категорически отверг утверждения о готовящейся в ближайшие недели тайной передаче Тегерану переносных зенитных ракетных комплексов при посредничестве третьих стран.

    Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне назвали ложными недавние заявления телеканала CNN, передает ТАСС.

    Ранее американские журналисты заявляли, что КНР якобы готовится тайно вооружить Тегеран переносными зенитными ракетными комплексами через третьи страны.

    «Китай никогда не поставлял вооружения ни одной из сторон конфликта, приведенная информация не соответствует действительности», – заявил пресс-секретарь посольства Лю Пэнъюй.

    Дипломат подчеркнул, что Пекин строго выполняет свои международные обязательства. Он также призвал Вашингтон отказаться от безосновательных обвинений, вредоносных спекуляций и погони за сенсациями ради снижения напряженности.

    7 апреля глава Белого дома объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Американский лидер назвал предложения Тегерана из десяти пунктов рабочей основой для дальнейших переговоров, отметив готовность исламской республики открыть Ормузский пролив. В ответ иранская сторона согласилась остановить атаки, после чего в Пакистане начались совместные консультации.

    Ранее канал CNN сообщил о подготовке Пекином поставок зенитно-ракетных комплексов Тегерану.

    До этого МИД КНР опровергал информацию о продаже Ирану противокорабельных ракет.

    12 апреля 2026, 06:59 • Новости дня
    Туркмения назвала недопустимыми удары по территории прикаспийских государств

    Tекст: Антон Антонов

    Туркмения обеспокоена военными ударами по территории прикаспийских государств, боевые действия в Каспийском регионе недопустимы, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

    Бердымухамедов выступил с заявлением о полной недопустимости военных действий в Каспийском регионе. Он отметил, что Туркмения обеспокоена нанесением ударов по территории сопредельного прикаспийского государства и категорически отвергает подобные действия, передает РИА «Новости» со ссылкой на TDH.

    Бердымухамедов напомнил, что на протяжении более 30 лет Туркмения совместно с Россией, Азербайджаном, Казахстаном и Ираном строила партнерские отношения в регионе. Итогом этого сотрудничества стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 2018 году, где закреплен статус Каспия как зоны мира и добрососедства, запрещено размещение иностранных вооруженных сил и любая военная активность государств, не имеющих выхода к морю. Он подчеркнул, что такие положения являются ключевым фактором безопасности региона.

    Бердымухамедов также сообщил, что Туркмения после изучения проекта Совместного заявления прикаспийских государств примет решение о его поддержке. По его словам, распространение ближневосточного конфликта на каспийский регион несет угрозу региональной стабильности.

    «Данный документ выражает наши принципиальные взгляды, а также наше мнение о неприемлемости расширения масштабов конфликта», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль атаковали территорию Ирана с 28 февраля. Иран ответил атаками по целям в регионе.

    В апреле США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. В субботу в Исламабаде состоялись консультации между делегациями Ирана и США, но стороны не достигли соглашения.

    12 апреля 2026, 08:12 • Новости дня
    Иранская делегация покинула Пакистан после переговоров с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранская делегация покинула Пакистан после завершения переговоров с США, передает агентство Mehr.

    Иранская делегация завершила переговоры с Соединёнными Штатами в Пакистане и покинула страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr. Диалог проходил в Исламабаде после заявления президента США Дональда Трампа о достижении договоренности с Тегераном о двухнедельном прекращении огня.

    Переговоры между Ираном и США продолжались в течение нескольких дней, однако, как отметил глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс, странам не удалось достичь окончательного соглашения. Он подчеркнул, что делегация США возвращается домой без подписания какого-либо документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Вашингтона и Тегерана начали переговоры при посредничестве Исламабада.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил об атмосфере недоверия на прошедших встречах.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил об отсутствии итогового соглашения между сторонами.

    11 апреля 2026, 21:21 • Новости дня
    Ормузский пролив вызвал разногласия на переговорах США и Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Делегации США и Ирана столкнулись с серьезными противоречиями при обсуждении статуса Ормузского пролива на переговорах в Исламабаде, передает иранское агентство Tasnim.

    Представители Вашингтона и Тегерана провели уже два раунда встреч в столице Пакистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim. Третий этап диалога намечен на вечер субботы.

    «Тема Ормузского пролива является одним из вопросов, вызывающих серьёзные разногласия в обсуждениях», – говорится в сообщении.

    Иранская сторона настаивает на сохранении своих военных достижений и обеспечении прав народа страны.

    Делегацию исламской республики возглавляет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. В ее состав также вошли глава МИД Аббас Аракчи, руководитель Центробанка Абдольнасер Хеммати и секретарь Совбеза Али Акбар Ахмадиан.

    Американскую группу переговорщиков представляет вице-президент Джей Ди Вэнс. Вместе с ним в Исламабад прибыли спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Ранее американский лидер объявил о двухнедельном прекращении огня. Как уточнил Высший совет нацбезопасности Ирана, Соединенные Штаты согласились с иранским планом урегулирования из десяти пунктов. Именно это решение открыло путь к организации текущих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация провела ночную встречу с командующим армией Пакистана Асимом Муниром.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива для прохода судов на две недели.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Тегеран серьезно подойти к переговорному процессу.

    В Совфеде оценили нарушения ВСУ пасхального перемирия
    Эксперт назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны
    На Украине сообщили о риске потери FPV-дронов без китайского оптоволокна
    Ирландец повредил военно-транспортный самолет США C-130 Hercules
    На эсминце ВМС США заметили пусковую установку для неизвестного оружия
    Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Донбасс
    Женщина впервые в истории стала главным тренером клуба Бундеслиги

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны?

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи?

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Любой компромисс Ирана и США будет разрушен третьей страной

    Начавшиеся было переговоры между Ираном и США сразу зашли в тупик. Уже заявлено о неких «двух-трех пунктах», по которым договориться не удалось. Что это за пункты и почему даже в случае, если Вашингтону и Тегерану удастся найти компромисс, его сразу же разрушит Израиль?

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

