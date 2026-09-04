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При атаках ВСУ пострадали четверо жителей Запорожской области
Балицкий сообщил о ранении четырех мирных жителей Запорожской области из-за ВСУ
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о четырех пострадавших мирных жителях в результате ударов украинских войск по гражданским объектам региона.
Четыре человека получили ранения в результате обстрелов гражданских объектов Запорожской области за прошедшие сутки, передает губернатор региона в своем канале на платформе Mах.
«За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть раненые», – отметил глава региона.
Пострадавшие зафиксированы в поселке Андреевка, городе Васильевке, вблизи села Владимировка, а также на подъезде к Мелитополю. Кроме того, удар пришелся по Дому культуры в селе Скельки Васильевского муниципального округа, здание получило повреждения.
Помимо этого, украинские войска повредили частные дома в селе Новопетровка и в Васильевке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа в результате обстрелов населенных пунктов Запорожской области погибли два мирных жителя.
Несколькими днями ранее глава региона Евгений Балицкий сообщил о ранении трех человек при атаках беспилотников.
В июле от ударов по гражданским объектам пострадали еще четыре жителя региона.