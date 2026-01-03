Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.9 комментариев
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на вылеты и прилеты
В аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Калуги на неопределённый срок приостановлен приём и отправка рейсов, что связано с дополнительными мерами для безопасности полетов.
В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.
По словам Кореняко, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам рекомендуется уточнять актуальные данные о рейсах у авиакомпаний и на сайте аэропорта. Ситуация находится под контролем служб гражданской авиации.
Ранеев субботу аэропорт Краснодара ввел временные ограничения на выполнение рейсов.
Накануне Росавиация вводила дополнительные временные ограничения на работу аэропорта Геленджика. В тот же день в Ижевске, Кирове и Нижнекамске вводили ограничения на работу аэропортов.