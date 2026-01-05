Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.5 комментариев
Вирусолог Малинникова назвала тех, для кого гонконгских грипп особо опасен
Особую угрозу при заражении гонконгским гриппом представляют хронические болезни легких и временные иммунодефициты, связанные со стрессом или переохлаждением, сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
«Страдают в основном люди с хроническими заболеваниями легких, у них тяжелее протекает болезнь. И летальные случаи описаны у больных с хронической обструктивной болезнью легких», – сообщила она РИА «Новости».
Малинникова подчеркнула, что под особым риском находятся дети, беременные женщины и люди с каким-либо иммунодефицитом.
Она пояснила, что иммунодефицитные состояния могут быть как постоянными, так и временными, возникающими из-за переохлаждения, стресса или высокой физической нагрузки.
По ее словам, именно такие временные состояния способны утяжелить течение гонконгского гриппа.
