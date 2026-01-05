Вирусолог заявила об опасности гонконгского гриппа для некоторых граждан

Вирусолог Малинникова назвала тех, для кого гонконгских грипп особо опасен

Tекст: Катерина Туманова

«Страдают в основном люди с хроническими заболеваниями легких, у них тяжелее протекает болезнь. И летальные случаи описаны у больных с хронической обструктивной болезнью легких», – сообщила она РИА «Новости».

Малинникова подчеркнула, что под особым риском находятся дети, беременные женщины и люди с каким-либо иммунодефицитом.

Она пояснила, что иммунодефицитные состояния могут быть как постоянными, так и временными, возникающими из-за переохлаждения, стресса или высокой физической нагрузки.

По ее словам, именно такие временные состояния способны утяжелить течение гонконгского гриппа.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, доктор Вахрушева перечислила симптомы гонконгского гриппа и назвала тех, кто наиболее перед ним уязвим. Эпидемиолог Рубис заявил, что боль в глазах может быть признаком гонконгского гриппа. Роспотребнадзор зафиксировал доминирование гонконгского штамма гриппа в конце декабря.