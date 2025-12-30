В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
Роспотребнадзор зафиксировал доминирование гонконгского штамма гриппа
На фоне сохранения сезонной заболеваемости респираторными инфекциями в России врачи фиксируют преобладание гонконгского штамма гриппа H3N2 при охвате вакцинацией в 54,8%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями в России стабилен, среди вирусов гриппа сегодня преобладает так называемый гонконгский штамм H3N2, передает ТАСС.
По данным пресс-службы Роспотребнадзора, штамм A(H3N2) сохраняет ведущие позиции среди циркулирующих вирусов.
В ведомстве отмечают, что высокие показатели вакцинации населения сдерживают дальнейшее распространение гриппа. На данный момент охват иммунизацией в стране составляет 54,8% от совокупного числа жителей.
Специалисты призывают продолжать соблюдать меры профилактики и обращать особое внимание на здоровье в период роста сезонной заболеваемости.
Накануне собщалось, что в США зафиксировали всплеск гонконгского гриппа из-за мутации.
Мутация вируса H3N2 сопровождается у заболевших болью в глазных яблоках, но проблем со зрением обычно не возникает, отметили воачи.
Между тем по состоянию на 25 декабря в 26 регионах России число заболевших гриппом превысило эпидемический порог, однако сам вирус H3N2 Роспотребнадзор называет хорошо известным и ожидаемым.