Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и, особенно, папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».0 комментариев
Рябков назвал угрозой для России военно-биологическую активность Запада
Рябков сообщил об угрозе безопасности из-за военно-биологической деятельности Запада
Военно-биологическая активность западных стран за пределами их территории вызывает серьезную обеспокоенность в связи с возможными рисками для России, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
По словам Рябкова, Россия на протяжении длительного времени выражает особую обеспокоенность по поводу военно-биологической деятельности западных стран, передает ТАСС.
Рябков отметил, что эта деятельность проводится при непосредственном участии военных ведомств в зарубежных лабораториях, в том числе вблизи российских границ.
По словам дипломата, подобные проекты часто реализуются через аффилированные структуры и частные компании, выступающие в роли подрядчиков. Рябков отметил, что эта активность рассматривается как угроза национальной безопасности России.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что Москва регулярно выражает глубокую обеспокоенность в связи с военной биологической деятельностью, проводимой при участии США вблизи границ России.
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