Системы ПВО сбили 42 украинских беспилотника над регионами России
В утренние часы российские системы ПВО перехватили и уничтожили 42 беспилотника самолетного типа, из которых 12 сбиты над Рязанской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Российские системы противовоздушной обороны сработали утром четвертого января и сбили 42 украинских беспилотника, передает РИА «Новости». По информации Минобороны России, дроны были перехвачены в период с семи до девяти часов утра по московскому времени над несколькими регионами страны.
В ведомстве уточнили: «Четвертого января текущего года в период с 07.00 мск до 09.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».
Наибольшее число дронов было зафиксировано над Рязанской областью – здесь сбили 12 аппаратов, еще 11 уничтожили в Белгородской области. Шесть беспилотников сбиты над Воронежской, по четыре – над Курской и Липецкой, два – над Тульской, по одному – в Орловской, Калужской и Тамбовской областях.
