    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать тёплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Исчезнет ли Украина в 2026 году

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.

    4 января 2026, 09:31 • Новости дня

    Системы ПВО сбили 42 украинских беспилотника над регионами России

    Tекст: Ольга Иванова

    В утренние часы российские системы ПВО перехватили и уничтожили 42 беспилотника самолетного типа, из которых 12 сбиты над Рязанской областью, сообщили в Минобороны РФ.

    Российские системы противовоздушной обороны сработали утром четвертого января и сбили 42 украинских беспилотника, передает РИА «Новости». По информации Минобороны России, дроны были перехвачены в период с семи до девяти часов утра по московскому времени над несколькими регионами страны.

    В ведомстве уточнили: «Четвертого января текущего года в период с 07.00 мск до 09.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

    Наибольшее число дронов было зафиксировано над Рязанской областью – здесь сбили 12 аппаратов, еще 11 уничтожили в Белгородской области. Шесть беспилотников сбиты над Воронежской, по четыре – над Курской и Липецкой, два – над Тульской, по одному – в Орловской, Калужской и Тамбовской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны заявило, что силы ПВО за ночь уничтожили 90 беспилотников над девятью регионами России.

    3 января 2026, 16:15 • Новости дня
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Акт США в Венесуэле лишает аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что действия США в Венесуэле ставят под сомнение обвинения в адрес России относительно ситуации на Украине.

    Ишингер подчеркнул, что аргументы, которые используются западными странами в дискуссиях о спецоперации на Украине, становятся менее убедительными на фоне действий США в других регионах без обсуждения на уровне ООН, передает ТАСС.

    «Если США сейчас вмешиваются в ситуацию в Венесуэле – без мандата ООН, – то аргумент, что Россия ни в коем случае не могла вмешиваться в ситуацию на Украине, не созвав Совет Безопасности ООН, теряет свое политическое и международно-правовое значение, не так ли?», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее власти Швейцарии призвали США к деэскалации вокруг Венесуэлы.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призвал внести ясность в ситуацию с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    3 января 2026, 21:41 • Новости дня
    В Черниговской области уничтожили украинскую оккультистку Лану Черногорскую

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе удара по складам и казармам операторов беспилотников в Черниговской области была уничтожена известная активистка Лана Черногорская, увлекавшаяся оккультизмом, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Черногорская состояла в структуре «Украинской добровольческой армии» (боевое крыло «Правого сектора», организация признана террористической в России и запрещена), сказал собеседник ТАСС.

    Ее ликвидировали в Семеновке в Черниговской области при уничтожении складов хранения и казарм операторов беспилотников в регионе.

    Украинские источники заявляют, что была якобы уничтожена стоянка с техникой местной больницы, однако на стоянке видны военизированные пикапы, используемые ВСУ.

    При этом, как отметил собеседник, украинская пропаганда скрывает факт ликвидации Черногорской.

    В августе в городе Краматорск уничтожили Ивана Смаглюка, известного как медиапредставителя бригады «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещена в России).

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    3 января 2026, 13:23 • Новости дня
    Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в выступлении в мемориальном комплексе

    Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в праве выступить в мемориальном комплексе

    Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в выступлении в мемориальном комплексе
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель комплекса «Яд Вашем» Дани Даян сообщил в интервью немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung, что отклонил предложение Владимира Зеленского выступить в мемориале.

    Председатель правления мемориального комплекса «Яд Вашем» Дани Даян сообщил, что отказал президенту Владимиру Зеленскому в возможности выступить в центре, передает ТАСС. В интервью немецкому изданию Neue Osnabrucker Zeitung Даян рассказал: «Он хотел произнести речь перед тремя сотнями человек, и это должно было транслироваться по всему миру. Я это отклонил».

    По словам Даяна, он сразу понял, на какую аудиторию был нацелен Зеленский, и отметил: не каждое военное преступление является геноцидом, и не любой геноцид – Холокост. Руководитель комплекса пояснил, что во время Холокоста на Украине были не только жертвы, но и соучастники, а иногда и главные преступники из числа украинцев.

    Даян подчеркнул, что решение об отказе было правильным, потому что миссия «Яд Вашем» – память о жертвах Холокоста, и именно этому должен быть посвящен мемориал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий вручил Владимиру Зеленскому двухтомник с документами о гибели поляков во время Волынской резни.

    Польские власти планируют эксгумировать останки жертв Волынской резни в четырех-пяти местах на Украине в 2026 году.

    4 января 2026, 07:35 • Новости дня
    BZ назвала атаку США на Венесуэлу сигналом Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Разочарование на Украине нарастает, и не только из-за ситуации на фронте, но из-за Венесуэлы, пишет немецкая Berliner Zeitung. Газета призывает порадоваться за ослабление союзника России, поскольку Венесуэла считается ее союзником в экономическом, политическом и военном отношении, но на Украине считают иначе.

    «Хотя реальные попытки Трампа установить мир между Украиной и Россией в конечном итоге обернулись бы скорее капитуляцией для первой, президент США – со своими непредсказуемыми изменениями курса – всё ещё представляет собой один из немногих проблесков надежды для местного населения», – пишет Berliner Zeitung (BZ).

    Однако США заподозрили в том, что, извлекая уроки из своих действий против Венесуэлы, Вашингтон потерял всякий интерес к прекращению войны на Украине.

    «Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте», – цитирует газета солдата из Харькова.

    Еще со времен переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске на Украине подозревали, что политические лидеры договорились о чем-то явно невыгодном для Киева, что добавило долю разочарований украинской стороне.

    «В то время широко распространялись слухи о том, что между двумя лидерами обсуждалась сделка, предоставляющая США более или менее полную свободу действий в Венесуэле, а взамен – России на Украине», – резюмировала BZ.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.  Глава Белого дома также заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    3 января 2026, 14:20 • Новости дня
    Сальдо: Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы
    Сальдо: Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский принимал непосредственное участие в планировании атак на резиденцию президента России и херсонское село Хорлы, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, атака была задумана именно накануне Нового года. «Конечно же, это киевский режим, и сам Зеленский спланировал эти акции на прошлой неделе – попытка удара по резиденции президента, а теперь вот [Хорлы] именно под Новый год, именно под самый Новый год», – заявил Сальдо в эфире «России 1».

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    Напомним, число жертв ударов по кафе и гостинице в Хорлах достигло 28 человек. Количество пострадавших превысило 60 человек.

    Ранее Сальдо сообщил о сгоревших до неузнаваемости телах в Хорлах.

    3 января 2026, 16:58 • Новости дня
    Киеву предрекли потерю Одессы из-за отказа от честных переговоров

    The National Interest: Украина лишится Одессы без честных переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина может потерять Одессу, если не согласится на честные переговоры с Россией, сообщает The National Interest.

    «Москва освободит этот важный портовый город, если Киев в ближайшее время не начнет вести переговоры честно», – отмечается в публикации The National Interest, передает РИА «Новости».

    Автор статьи считает, что недавние удары России по объектам в Одессе стали предупреждением для украинской стороны. По его мнению, это сигнал о том, что Москва не намерена отказываться от давления.

    В материале также подчеркивается, что потеря Одессы лишит Украину выхода к морю. В этом случае страна, считает обозреватель, станет полностью зависимой от Европы и США.

    В конце декабря Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу с Россией, отметив предварительную необходимость переговоров с партнерами из США и Европы в январе.

    Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с украинским правительством, которое он назвал террористической организацией, после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина.

    3 января 2026, 13:00 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, радиолокационной станции ПВО, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 15 управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 124 беспилотника.

    Всего с начала спец операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 107 003 беспилотника, 642 ЗРК, 26 871 танк и другие бронемашины, 1 636 боевых машин РСЗО, 32 360 орудий полевой артиллерии и минометов,50 714 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, 1 января ВКС России сбили украинский самолет Су-27.

    А последний день прошлого года ВС России поразили используемые в интересах ВПК Украины объекты энергетики.

    Ранее ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ.

    4 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Генштаб Украины заявил о согласовании с США некоего документа о поддержке ВСУ

    Генштаб Украины заявил о согласовании с США документа о поддержке ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На брифинге по итогам встречи советников национальной безопасности европейских стран начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил о согласовании с США документа о поддержке украинской армии.

    «Украина и США провели двустороннюю работу на уровне генеральных штабов и согласовали отдельный военный документ; сегодня аналогичная работа проводится с европейскими коллегами, чтобы согласовать все аспекты мирного соглашения. Об этом заявил начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов на брифинге», – сообщило агентство Укринформ.

    По словам Гнатова, двусторонняя работа Украины с США на уровне генеральных штабов привела к согласованию военного документа из четырех глав о том, как будет поддерживаться Украина, Вооруженные силы Украины, обеспечение Вооруженных сил, их восстановление, их модернизация.

    Также в документе прописано, как будет вестись мониторинг соблюдения соглашений и какой будет реакция в случае нарушения договоренностей, передает ТАСС.

    Гнатов добавил, что такая же работа проводится с другими странами-партнерами и одним из разделов документа является деятельность «коалиции желающих».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон в начале декабря обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта. ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ. Зеленский заявил о согласовании США и Украиной гарантий безопасности на 100%.

    3 января 2026, 14:30 • Новости дня
    Умеров сообщил о визите советников Европы в Киев

    Умеров: Советники по вопросам нацбезопасности стран Европы прибыли в Киев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о визите советников по вопросам нацбезопасности ряда европейских стран в Киев.

    По его словам, представители Германии, Франции, Британии, Италии, Испании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Дании и Норвегии прибыли для участия в запланированных переговорах, передает RT.

    Встречи в украинской столице также посетят представители НАТО, Европейского союза и Европейской комиссии, написал Умеров в своем Telegram-канале.

    Ранее что европейские политики провели телефонный разговор после атаки украинских дронов по резиденции российского президента Владимира Путина и заявления о пересмотре Москвы позиции на переговорах.

    3 января 2026, 13:53 • Новости дня
    Сальдо сообщил о сгоревших до неузнаваемости телах в Хорлах

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что после удара ВСУ по селу Хорлы более 19 тел погибших были сожжены почти полностью.

    Более 19 тел погибших в результате удара Вооружённых сил Украины по селу Хорлы Херсонской области практически полностью сгорели, сообщает ТАСС. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 1».

    По словам Сальдо, «в первые минуты Нового года тут же был нанесен удар уже с боеприпасом, который, очевидно, был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения». Губернатор также отметил, что от большинства тел остались лишь отдельные фрагменты, а характер поражения в 80% случаев указывает на сильное термическое воздействие.

    Местные власти занимаются идентификацией погибших и продолжают работы на месте происшествия. Информация о числе пострадавших в результате этого удара уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв ударов по кафе и гостинице в Хорлах достигло 28 человек. Количество пострадавших превысило 60 человек. Люди, отмечавшие Новый год в этом заведении, вынуждены были спасаться бегством по битому стеклу после удара беспилотников. Вооруженные силы Украины при атаке применили средства поражения, которые обычно используют для уничтожения укрепленных бункеров.


    3 января 2026, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Бондарное в ДНР
    Российские войска освободили Бондарное в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки в результате освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Закотного, Кондратовки, Константиновки, Малиновки и Резниковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом противник потерял до 220 военнослужащих, 11 бронемашин и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны возле Груновки, Кондратовки, Писаревки и Шостки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Старицей, Терновой и Чугуновкой.

    ВСУ потеряли до 215 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Грушевки, Купянска-Узлового, Сеньково и Смородьковки Харьковской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 210 военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие и станция РЭБ. Уничтожены пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Нового Донбасса, Родинского, Торецкого, Удачного ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери противника составили до 400 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Зализничного, Петровки, Воздвижевки и Риздвянки Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, шесть бронемашин, две боевые машины РСЗО, в том числе чешскую Vampire, и артиллерийское орудие. Уничтожен склад матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска освободили девять населенных пунктов за неделю.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в декабре армия России освободила более 700 кв. километров территории.

    4 января 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» рассказали об ожидании мясных «штурмов» у Варачино и Алексеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» уверенно продвигаются вглубь Сумской области при поддержке авиации ВКС России, артиллерии и «Солнцепеков», при этом противник оказывает ожесточенное сопротивление, используя необстрелянные резервы и «мясные штурмы».

    «В подчинение командованию 71 оебр ДШВ ВСУ передан батальон 1 отмбр в качестве штурмовиков. Переданный личный состав вероятно будет задействован в «мясных штурмах» Варачино и Алексеевки», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Они добавили, что в район села Грабовского Краснопольского района украинское командование перебрасывает личный состав батальонов обеспечения учебных центров ВСУ. В основном там «ограниченно-годные мобилизованные без боевого опыта».

    Но это не мешает «Северянам» в Сумском районе продвинуться на восьми участках, в районе Грабовского – на трех и отметить за сутки общее продвижение до 700 м.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия «Севера» громила выявленные позиции ВСУ в районе Рыжевки.

    В Харьковской области суровые бои идут по всем направлениям. ВСУ проводят перегруппировку и укрепляют оборонительные рубежи. С помощью БПЛА «Герань» были поражены цеха по производству ударных дронов самолетного типа на территории завода «Хартрон-Аркос» в Харькове.

    В районе Старицы за сутки «Северяне» продвинулись на четырех участках на 400 м. В лесу возле Лимана штурмовики ушли на 500 м вглубь и захватили три опорных пункта ВСУ, а в Волчанских Хуторах продвинулись в восточном направлении на 250 м и закрепились.

    Российские бойцы сообщили, что кроме дезертирства среди мобилизованных военнослужащих в 3 отмбр отмечены факты самовольного оставления части младшим офицерским составом.

    «Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414 обрБпС «Птахи Мадяра», – рассказали они.

    В сводке группы войск отмечено, что за сутки потери противника составили свыше 110 человек (из них более 65 в Сумской области и свыше 45 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что в Сумской и Харьковской областях полоса безопасности активно растет. «Северяне» уничтожили казармы операторов дронов ВСУ в Черниговской области. До этого в Черниговской области Украины расчеты ударных БПЛА «Герань-2» группировки войск «Север» уничтожили пункт дислокации сотрудников ТЦК.

    3 января 2026, 17:14 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников над Курской областью

    Минобороны: Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Курской областью

    Tекст: Мария Иванова

    Три украинских беспилотника самолетного типа были сбиты средствами ПВО над Курской областью с 14 до 16 часов по Москве.

    В период с 14.00 до 16.00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области, сообщает Минобороны России.

    В ведомстве подчеркнули, что целью ударов стали именно объекты на территории региона, однако угрозы для мирных жителей и инфраструктуры не было.

    Министерство обороны  отметило продолжение постоянного мониторинга воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что средства ПВО за минуашую ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем. В частности, беспилотники были уничтожены в четырех районах Ростовской области.


    3 января 2026, 16:05 • Новости дня
    Зеленский предложил Шмыгаля на пост вице-премьера и главы минэнерго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский предложил назначить действующего министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики.

    В своем Telegram-канале глава киевского режима сообщил, что встретился с Шмыгалем, поблагодарил его за работу в минобороны и поделился своими ожиданиями от нового назначения.

    «Именно такая системность необходима сейчас украинской энергетике», – отметил Зеленский. Он также сообщил о проведенных консультациях с премьер-министром Юлией Свириденко и выразил надежду, что Верховная рада поддержит кандидатуру Шмыгаля на должности первого вице-премьера и министра энергетики.

    В июле Зеленский заявил о переходе Шмыгаля на пост министра обороны. До этого он занимал должность премьер-министра Украины.

    3 января 2026, 18:10 • Новости дня
    В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на вылеты и прилеты

    В аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Калуги на неопределённый срок приостановлен приём и отправка рейсов, что связано с дополнительными мерами для безопасности полетов.

    В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.

    По словам Кореняко, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Пассажирам рекомендуется уточнять актуальные данные о рейсах у авиакомпаний и на сайте аэропорта. Ситуация находится под контролем служб гражданской авиации.

    Ранеев субботу аэропорт Краснодара ввел временные ограничения на выполнение рейсов.

    Накануне Росавиация вводила дополнительные временные ограничения на работу аэропорта Геленджика. В тот же день в Ижевске, Кирове и Нижнекамске вводили ограничения на работу аэропортов.

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    Трамп превращает Венесуэлу в Гаити

    США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вашингтон уже предъявил ему обвинения, по которым в случае признания вины грозит до четырех пожизненных сроков. Пока глава Белого дома Дональд Трамп заявляет о триумфальной победе, мировая общественность осуждает действия Вашингтона. Что стоит за операцией и каковы будут ее последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

