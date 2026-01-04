Системы ПВО сбили 42 украинских беспилотника над регионами России

Tекст: Ольга Иванова

Российские системы противовоздушной обороны сработали утром четвертого января и сбили 42 украинских беспилотника, передает РИА «Новости». По информации Минобороны России, дроны были перехвачены в период с семи до девяти часов утра по московскому времени над несколькими регионами страны.

В ведомстве уточнили: «Четвертого января текущего года в период с 07.00 мск до 09.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

Наибольшее число дронов было зафиксировано над Рязанской областью – здесь сбили 12 аппаратов, еще 11 уничтожили в Белгородской области. Шесть беспилотников сбиты над Воронежской, по четыре – над Курской и Липецкой, два – над Тульской, по одному – в Орловской, Калужской и Тамбовской областях.

