Переехавший из США в Крым режиссер Тремблей намерен получить гражданство России

Переехавший из США в Крым режиссер Тремблей намерен получить гражданство РФ

Tекст: Катерина Туманова

«Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда. Поэтому намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении российского паспорта», – сказал он РИА «Новости».

Тремблей живет в Ялте с марта 2020 года, а в 2025 году получил вид на жительство. Он отметил, что впервые приехал в Россию в 2016 году, чтобы узнать правду о возвращении Крыма.

По его словам, опыт жизни в России и знакомство с местной культурой убедили его остаться здесь. За время проживания в Крыму режиссер снял серию фильмов о жизни полуострова.

Реджинальд Тремблей занимается волонтерской деятельностью в ялтинском центре «Вместе», который оказывает помощь детям и молодежи с ограниченными возможностями. Он также основал организацию «Друзья Крыма в США» и координирует работу этой структуры.

