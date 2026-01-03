Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.22 комментария
Минобороны доложило о ликвидации за 7,5 часов более 100 дронов над Россией
Минобороны в Telegram-канале доложило о ликвидации за 7,5 часов 103 дронов над десятью регионами России и акваторией Азовского моря.
«В период с 16.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано там.
В оборонном ведомстве уточнили, что 44 БПЛА было уничтожено над территорией Брянской области, по 18 дронов сбито над Калужской областью и Московским регионом, еще пять беспилотников ликвидировано над Тульской областью.
По четыре БПЛА сбито над Орловской областью, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря, три дрона ликвидированы над Ростовской областью и по одному беспилотнику – над территориями Курской и Тверской областей, а также Краснодарского края.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем.