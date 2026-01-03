Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.2 комментария
Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция вооружённых сил США в Венесуэле, предусматривавшая захват президента Николаса Мадуро, была тщательно подготовлена и завершилась успешно.
Операция вооружённых сил США в Венесуэле, включая захват президента Николаса Мадуро, была заранее хорошо подготовлена и реализована на высшем уровне, передает ТАСС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии изданию The New York Times. «Она была хорошо спланирована, в ней приняло участие множество замечательных военнослужащих и людей в целом. В общем, это была блестящая операция», – отметил американский лидер.
Дональд Трамп подчеркнул, что операция стала результатом скоординированных действий и эффективного взаимодействия внутри армии и специальных служб. При этом он не уточнил, обсуждалась ли она с Конгрессом США, пообещав раскрыть детали на специальной пресс-конференции.
Ожидается, что брифинг по этому вопросу пройдет сегодня в 19.00 по московскому времени. На нем Трамп планирует ответить на наиболее острые вопросы и рассказать о возможных дальнейших шагах Вашингтона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США.
Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.
Президент США Дональд Трамп заявил об успешных ударах по Венесуэле, а также о захвате Николаса Мадуро и его супруги и их вывозе из страны.