Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле

Tекст: Ольга Иванова

Операция вооружённых сил США в Венесуэле, включая захват президента Николаса Мадуро, была заранее хорошо подготовлена и реализована на высшем уровне, передает ТАСС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии изданию The New York Times. «Она была хорошо спланирована, в ней приняло участие множество замечательных военнослужащих и людей в целом. В общем, это была блестящая операция», – отметил американский лидер.

Дональд Трамп подчеркнул, что операция стала результатом скоординированных действий и эффективного взаимодействия внутри армии и специальных служб. При этом он не уточнил, обсуждалась ли она с Конгрессом США, пообещав раскрыть детали на специальной пресс-конференции.

Ожидается, что брифинг по этому вопросу пройдет сегодня в 19.00 по московскому времени. На нем Трамп планирует ответить на наиболее острые вопросы и рассказать о возможных дальнейших шагах Вашингтона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США.

Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

Президент США Дональд Трамп заявил об успешных ударах по Венесуэле, а также о захвате Николаса Мадуро и его супруги и их вывозе из страны.