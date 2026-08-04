Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.2 комментария
Роскомнадзор заблокировал более 2 тыс. фишинговых сайтов за июль
В июле специалисты Роскомнадзора ограничили доступ к тысячам мошеннических ресурсов и отразили массированные кибератаки на системы государственного управления и финансового сектора, сообщили в ведомстве.
В июле было заблокировано 2,5 тыс. фишинговых ресурсов и 944 сайта с вредоносным программным обеспечением, указал регулятор, передает РИА «Новости».
Кроме того, специалисты отразили более 1 тыс. DDoS-атак на системы государственного управления, финансового сектора и операторов связи.
Максимальная мощность кибератак достигала 710,13 гигабита в секунду при скорости 73,9 млн пакетов в секунду. Самая продолжительная атака длилась пять дней 19 часов шесть минут.
Злоумышленники чаще всего использовали IP-адреса из США, Бразилии, Германии, Аргентины и Индии. Основной удар пришелся на телекоммуникационную отрасль, а большинство инцидентов зафиксировали в Центральном федеральном округе. Также ведомство устранило 1336 нарушений маршрутизации трафика у 263 организаций.
В конце июня российские компании столкнулись с высокоорганизованной серией кибератак.
Весной Роскомнадзор зафиксировал рекордный рост количества хакерских нападений на государственные информационные ресурсы.
В мае МВД предупредило россиян о массовых фишинговых рассылках под видом начисления социальных выплат.