Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.0 комментариев
При ударах ВСУ в Белгородской области ранения получили три человека
В результате ударов украинских дронов-камикадзе по приграничным районам Белгородской области пострадали три человека, сообщили в оперативном штабе региона.
Атаки беспилотной авиации затронули несколько округов региона, говорится в сообщении штаба в Max.
Власти направили бригады скорой помощи к местам взрывов.
«ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам, пострадали три человека. В Корочанском округе в селе Подкопаевка беспилотник ударил по машине», – отмечается в посте.
Двум женщинам с акубаротравмами медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались.
Кроме того, в селе Толоконное из-за атаки дрона мужчина получил осколочные ранения плеча и голени. Сейчас врачи оказывают ему помощь в Октябрьской районной больнице. Также ударам подверглись город Шебекино и еще несколько приграничных населенных пунктов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля атаки украинских беспилотников по территории региона привели к ранениям четырех гражданских лиц.
Днем ранее в результате ударов дронов погиб один мирный житель.
В начале прошлого месяца трое граждан получили осколочные ранения при налете на поселок Борисовка и город Шебекино.