При ударах ВСУ в Белгородской области ранения получили три человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

Атаки беспилотной авиации затронули несколько округов региона, говорится в сообщении штаба в Max.

Власти направили бригады скорой помощи к местам взрывов.

«ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам, пострадали три человека. В Корочанском округе в селе Подкопаевка беспилотник ударил по машине», – отмечается в посте.

Двум женщинам с акубаротравмами медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались.

Кроме того, в селе Толоконное из-за атаки дрона мужчина получил осколочные ранения плеча и голени. Сейчас врачи оказывают ему помощь в Октябрьской районной больнице. Также ударам подверглись город Шебекино и еще несколько приграничных населенных пунктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля атаки украинских беспилотников по территории региона привели к ранениям четырех гражданских лиц.

Днем ранее в результате ударов дронов погиб один мирный житель.

В начале прошлого месяца трое граждан получили осколочные ранения при налете на поселок Борисовка и город Шебекино.