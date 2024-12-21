В Тюмени после купания в бассейне отравились 17 человек

В Тюменской области госпитализированы 15 детей и двое взрослых с отравлением после купания в бассейне

Tекст: Вера Басилая

Двое взрослых и 15 детей, среди которых трехмесячный ребенок, были госпитализированы в Тюменской области после купания в бассейне из-за отравления парами хлора. По факту предоставления небезопасных услуг возбуждено уголовное дело, следует из сообщения в Telegram-канале СУ СКР по Тюменской области.

Дети, пострадавшие в результате инцидента, находятся в состоянии средней степени тяжести. Всех пациентов доставили в Областную больницу №3, и специалисты оказывают им необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи, которые оперативно госпитализировали всех пострадавших. Пресс-служба департамента здравоохранения региона сообщает, что дети находятся под внимательным медицинским наблюдением.

Ранее в одном из бассейнов Севастополя шестеро детей отравились хлором.

В сентябре 2023 года в Сергиевом Посаде после посещения бассейна люди пострадали от отравления хлором, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.

До этого в Тюменской области после купания в бассейне на базе отдыха 13 детей почувствовали недомогание, троих из них госпитализировали.

