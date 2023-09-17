СК возбудил дело об отравлении хлором посетителей бассейна в Подмосковье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, по предварительным данным ведомства, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования.

Как сообщили в СК, по результатам проведенной доследственной проверки по факту отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов СК по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», передает РИА «Новости».

Там добавили, что следователями и криминалистами продолжается работа на месте для установления всех обстоятельств, приведших к отравлению людей.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Подмосковья Деятельность бассейна в фитнес-центре в Сергиевом Посаде, в котором посетители отравились хлором, приостановлена.

Между тем в пресс-службе минздрава Московской области сообщили, что трое детей, госпитализированных из-за отравления парами хлора в бассейне в Сергиевом Посаде, находятся в удовлетворительном состоянии, всем проведены медицинские обследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне.