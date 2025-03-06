Россиянина приговорили к 15 годам за передачу Киеву данных о ВМФ России

Tекст: Мария Иванова

Южный окружной военный суд приговорил россиянина Дмитрия Левина к 15 годам заключения в колонии строгого режима за государственную измену. Первые три года он будет отбывать срок в тюрьме, сообщает ТАСС.

По информации суда, Левин осуществлял визуальное наблюдение за деятельностью Военно-морского флота России в Новороссийске. Он собирал сведения о количестве военных кораблей и их местонахождении, а также о дислокации воинских частей и административных зданий в городе.

Собранные данные Левин передавал представителям ГУР МО Украины и террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Суд признал его виновным в шпионаже и госизмене. Деятельность «Русского добровольческого корпуса» запрещена на территории России по решению 2-го Западного окружного военного суда, который признал организацию террористической.

Согласно приговору, Дмитрий Левин будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а его связь с украинской разведкой и террористами стала ключевым фактом в вынесении вердикта суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Донецкой народной республики приговорил жителя Донецка к 15 годам заключения за государственную измену.

Мурманский областной суд приговорил 25-летнего Артема Константинова к 13 годам колонии строгого режима за контакт с украинским вооруженным формированием для участия в боевых действиях против ВС РФ.

Ранее Челябинский областной суд вынес приговор экс-полицейскому за участие в террористической организации, координируемой украинскими спецслужбами, и совершение диверсии на объекте транспортной инфраструктуры.