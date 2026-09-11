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NYP: В США могут разрешить проносить бутылки с водой в самолет, но не всем пассажирам
Администрация транспортной безопасности США (TSA) может отменить действующее ограничение на провоз наполненных бутылок с водой через пункты досмотра в аэропортах. Однако воспользоваться возможным нововведением смогут, вероятно, только участники программы ускоренного досмотра TSA PreCheck
Причиной пересмотра правил может стать внедрение современных трехмерных компьютерных томографов, сообщает New York Post. Такие сканеры способны определять содержимое емкостей с жидкостями и потенциально позволят пассажирам не выбрасывать воду перед прохождением контроля.
Официально TSA пока не подтвердила изменение требований. Представители ведомства заявили изданию, что служба постоянно ищет способы повысить уровень безопасности и сделать путешествия удобнее. При этом любые корректировки правил досмотра будут объявлены через официальные каналы.
Предполагается, что послабление в первую очередь коснется пассажиров TSA PreCheck. Участники этой программы смогут проходить контроль и некоторые зоны у выходов на посадку без авиабилета благодаря проекту Gateside by TSA. Сейчас он действует в 13 аэропортах, а после оценки результатов первоначального запуска его планируют расширить.
Членство в TSA PreCheck обходится максимум в 85 долл. и действует пять лет. Для участия необходимо пройти проверку безопасности и другие процедуры оценки благонадежности. В обмен пассажиры пользуются ускоренным досмотром: им обычно не требуется снимать обувь и ремни, а также доставать из багажа ноутбуки.
На текущий момент в США действует правило 3-1-1, введенное в 2006 году. Оно разрешает провозить в ручной клади жидкости в емкостях объемом не более 3,4 унции, или примерно 100 миллилитров. Новые сканеры могут изменить порядок контроля, но точные сроки и условия возможного отказа от ограничений пока неизвестны.
В рамках обновленного режима Gateside пассажирам, имеющим право на ускоренный досмотр, может не понадобиться предъявлять посадочный талон или документ с отметкой PreCheck. Вместо этого система Touchless ID использует усовершенствованную технологию распознавания лица Traveler Verification Service. Она фиксирует изображение пассажира в реальном времени, например при сдаче багажа или проходе к выходу на посадку, а затем сопоставляет его с фотографией, ранее переданной федеральным властям, в том числе паспортным снимком. Такой формат должен сделать проверку быстрее и сократить количество документов, необходимых при прохождении контроля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной американская служба безопасности TSA столкнулась с рекордными очередями из-за кадрового коллапса. Летом российское правительство анонсировало масштабирование сервиса быстрого прохождения предполетных проверок по биометрии. В прошлом году Федеральная антимонопольная служба поручила усилить контроль за ценами на питьевую воду в аэропортах.