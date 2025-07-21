ФАС поручила усилить контроль цен на воду в аэропортах

Tекст: Валерия Городецкая

В службе напомнили о недопустимости необоснованного повышения стоимости и сообщили о поступивших жалобах на завышенные цены в зонах вылета, передает ТАСС.

«ФАС поручила Московскому и областному УФАС усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на соответствующую продукцию в аэропортах столицы», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в ряде столичных и петербургском аэропортах за сутки отменили 118 рейсов, еще 203 были задержаны дольше двух часов из-за ограничений.

В феврале ФАС возбудила дела из-за высоких цен на питьевую воду в аэропорту Внуково.

В июне ведомство приступило к проверке цен на питьевую воду в аэропортах 28 регионов, особое внимание уделяя компаниям в стерильных зонах.