ФАС объявила о проверке цен на воду в аэропортах России

Tекст: Вера Басилая

Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку цен на питьевую воду в аэропортах двадцати восьми российских регионов, передает РИА «Новости».

Глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что ведомство получило жалобы на стоимость воды в так называемой стерильной зоне аэропортов и поручило территориальным управлениям провести соответствующие проверки. Ведомство также должно выяснить, есть ли компании, занимающие доминирующее положение на рынке воды в этих зонах.

Шаскольский отметил, что для решения проблемы аэропортам необходимо установить бесплатные источники питьевой воды в перевозочных секторах.

По его словам, такие примеры уже существуют: фонтаны с бесплатной водой установили в московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково».

Ранее Московское управление УФАС возбудило антимонопольные дела против ООО «Регстаэр-М» из-за высоких цен на питьевую воду в аэропорту Внуково.