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ФАС объявила о проверке цен на воду в аэропортах России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверке цен на питьевую воду в аэропортах 28 регионов, особое внимание уделяя компаниям в стерильных зонах, заявил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский в рамках ПМЭФ-2025.
Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку цен на питьевую воду в аэропортах двадцати восьми российских регионов, передает РИА «Новости».
Глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что ведомство получило жалобы на стоимость воды в так называемой стерильной зоне аэропортов и поручило территориальным управлениям провести соответствующие проверки. Ведомство также должно выяснить, есть ли компании, занимающие доминирующее положение на рынке воды в этих зонах.
Шаскольский отметил, что для решения проблемы аэропортам необходимо установить бесплатные источники питьевой воды в перевозочных секторах.
По его словам, такие примеры уже существуют: фонтаны с бесплатной водой установили в московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково».
Ранее Московское управление УФАС возбудило антимонопольные дела против ООО «Регстаэр-М» из-за высоких цен на питьевую воду в аэропорту Внуково.