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    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было, и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

    2 комментария
    21 июля 2025, 16:20 • Новости дня

    В московских аэропортах и Пулково отменили более 110 рейсов за сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ряде столичных и петербургском аэропортах за сутки отменили 118 рейсов, еще 203 были задержаны дольше двух часов из-за ограничений.

    По информации Росавиации, к 8.00 мск 21 июля в аэропортах московского региона и Пулково суммарно отменили 118 рейсов, а 203 задержали более чем на два часа, передает ТАСС. Ограничения затронули Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский и Пулково.

    За сутки, с 8.00 мск 20 июля до 8.00 мск 21 июля, 59 самолетов были направлены на запасные аэродромы, что на 56% меньше, чем днем ранее.

    Из них 36 самолетов, следовавших в Шереметьево, отправились на альтернативные площадки, 19 – во Внуково, три – в Домодедово, один – в Жуковский. В сообщении отмечается, что ситуация с отправкой самолетов на запасные аэродромы за сутки улучшилась по сравнению с показателями за 19–20 июля.

    Ранее в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    18 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова

    ФНС приостановила операции по счетам певца Антонова

    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная налоговая служба приняла меры по приостановлению операций по счетам композитора и певца Юрия Антонова.

    В материалах сервиса «Контур.Фокус» указано, что на 18 июля были зафиксированы решения ФНС о полном или частичном ограничении доступа к некоторым счетам артиста, передает РИА «Новости».

    Антонов официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с 1997 года, основным указанием деятельности в реестрах значится исполнительское искусство. Решение ФНС обозначено без пояснения причин, подробности о характере ограничений также не раскрываются.

    Ранее ФНС заблокировала счета лейбла рэпера Элджея из-за долгов.

    В июне двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева столкнулась с блокировкой счетов в России после возникновения долга перед налоговыми органами.

    В прошлом году счета артиста Павла Прилучного в трех разных российских банках были заблокированы ФНС, блокировку ввели из-за отсутствующей налоговой декларации.

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    19 июля 2025, 05:43 • Новости дня
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    @ МИД РФ/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на заявление главы нацразведки США Тулси Габбард о безосновательной лжи администрации Барака Обамы насчет якобы вмешательства России в выборы 2016 года, напомнив о том, что эта американская «утка» имела для Москвы ощутимые последствия.

    «Не стоит забывать, что из-за этой «утки» на Россию были наложены вполне конкретные санкции. Отобрана недвижимость в США, высланы дипломаты, в частности», – написал он в Telegram-канале.

    Полянский задался риторическими вопросами, кто теперь будет с этим разбираться? И есть ли у США такие планы вообще?

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

    Сенатор Пушков призвал заявление главы нацразведки США Габбард изучать в Бухаресте, где, подобно администрации Обамы, огульно принялись обвинять Россию в подобном же.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    19 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России

    Журналист Фази раскритиковал сравнение Мерца ситуации на Украине с Израилем

    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России
    @ Bernd Elme/IMAGO/ESDES.Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики продолжают делать все более искажающие реальность заявления, что заметно на примере сравнения Фридриха Мерца ситуации на Украине с позицией Израиля, заявил журналист Томас Фази.

    Фази, комментируя сравнение канцлером Германии Фридрихом Мерцем украинского вопроса с Израилем, заявил, что европейские лидеры все чаще делают абсурдные заявления о России, чувствуя собственную безнаказанность, передает РИА «Новости».

    По его словам, заявления политиков являются «феноменом, завораживающим с точки зрения психиатрии». По мнению журналиста, подобные высказывания становятся все более изощренными.

    Ранее председатель партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что нельзя проводить параллели между конфликтом на Украине и ситуацией вокруг Израиля.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес в июне раскритиковал двойные стандарты Европейского союза по отношению к России и Израилю.

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    19 июля 2025, 15:38 • Новости дня
    ВСУ обстреляли центр Донецка из HIMARS
    ВСУ обстреляли центр Донецка из HIMARS
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины обстреляли многоэтажный дома в центре Донецка при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    Также уточняется, что в результате обстрела пострадал мирный житель.

    В субботу в Донецке прогремели несколько взрывов.

    Ранее Украина нанесла удар по рынку в Донецке крылатой ракетой Storm Shadow.

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    20 июля 2025, 07:39 • Новости дня
    Посол Озеров назвал заказчика порчи отношений между Россией и Молдавией

    Tекст: Ирма Каплан

    Охлаждение отношений Москвы и Кишинева связано с влиянием Евросоюза и поддержкой молдавской правящей партии со стороны Запада, рассказал посол России в Молдавии Олег Озеров.

    «Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем, на молдавское руководство по принципу «кто не с нами, тот против нас», – рассказал дипломат ТАСС.

    По словам Озерова, высылки российских дипломатов из Кишинева не только не дали позитивных результатов, но и ухудшили положение обеих сторон.

    Комплекс мер, предпринятый молдавским руководством во многом под давлением Брюсселя и стран НАТО, привел к существенному осложнению двусторонних отношений, добавил посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военное присутствие России в Приднестровье сейчас сведено к минимуму, причем почти все тяжелое вооружение уже вывезено из региона. Как писал обозреватель норвежской газеты Steigan, ЕС выразил желание превратить Молдавию во «вторую Украину».

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    19 июля 2025, 06:29 • Новости дня
    В РЖД сообщили о задержании более 50 поездов из-за падения обломков БПЛА на пути
    В РЖД сообщили о задержании более 50 поездов из-за падения обломков БПЛА на пути
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    На перегоне Лихая – Замчалово Ростовской области временно остановили движение поездов из-за повреждения контактной сети после падения обломков беспилотника, сообщили в Telegram-канале РЖД.

    «В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов. В настоящее время в пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек», – сказано в сообщении.

    В РЖД уточнили, что после обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети и стараются максимально ускорить возобновление движения.

    «Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше четырех часов – питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», – добавили в РЖД.

    Об изменениях пассажиры поездов информируются по СМС. Также организован  оперативный штаб для ликвидации последствий.

    «Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)», – напомнили в компании.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, атака украинских дронов на Ростовскую область в ночь на субботу привела к остановке поезда Адлер – Москва, возгоранию жилых домов, отключению электричества и ландшафтному пожару, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

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    19 июля 2025, 21:27 • Новости дня
    Источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выступила с инициативой провести новый раунд переговоров с Россией на следующей неделе, однако конкретная дата обсуждения пока не определена, заявил близкий к российской переговорной группе источник.

    Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе, передает ТАСС. Об этом сообщил источник, близкий к российской переговорной группе.

    При этом точные даты возможной встречи пока не определены. Источник подчеркнул: «Дат пока нет, будет согласовано».

    Он также отметил, что Россия давно готова к продолжению диалога, а сигналы из Киева позволяют надеяться на скорое согласование конкретной даты, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

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    20 июля 2025, 01:35 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами

    Марочко: ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами против дезертирства

    Tекст: Ирма Каплан

    Командование ВСУ по указке Киева выставило многочисленные блокпосты и заградотряды вокруг Купянска Харьковской области, чтобы предотвратить дезертирство в рядах солдат, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь ситуация осложняется тем, что весь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами. Действительно, очень тщательно контролируется передвижение военнослужащих в Купянске», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, тактика работает эффективно, так как бежать тем, кого насильно мобилизовали или закинули в Купянск, практически невозможно.

    «Абсолютно везде стоят шлагбаумы и выйти из этого населенного пункта практически невозможно», – добавил он.

    Напомним, днем ранее Марочко сообщал, что пункты управления украинскими войсками перенесли за пределы Купянска и почти все офицеры были выведены из города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска начали замыкать котел у Купянска. ВС России сообщали, что готовили ВСУ окружение под Купянском.

    Бойцы Вооруженных сил России разбили подразделения ВСУ под Купянском,  сообщил 17 июля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

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    19 июля 2025, 14:22 • Новости дня
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в июне освободили самую большую с начала 2025 года площадь территорий на Украине, пишет The New York Times (NYT).

    По мнению NYT, этому способствовали эффективное использование авиационной поддержки, массированные удары крылатыми ракетами, численное превосходство российских войск и увеличение количества атак с применением беспилотников, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что непрекращающиеся атаки российских военных оказывают значительное давление на украинские войска, которые уже сталкиваются с проблемами в комплектации и численности личного состава.

    Также, по версии NYT, перспективы Украины по продолжению активных боевых действий остаются неопределенными из-за того, что администрация Дональда Трампа, по оценке издания, отправляет противоречивые сигналы относительно дальнейшей военной поддержки Киева.

    Ранее в ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    Российская армия расширила зону контроля вдоль реки Волчьей в Харьковской области.

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    18 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Россия прекратила соглашение с ФРГ о военном сотрудничестве

    Мишустин прекратил соглашение с ФРГ о военном сотрудничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с правительством Германии о военно-техническом сотрудничестве.

    Теперь Министерство иностранных дел России должно официально уведомить германскую сторону о принятом решении, передает ТАСС.

    В июне МИД распространил заявление о намерении российской стороны прекратить действие соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве. Газета ВЗГЛЯД писала, почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал Россию дистанцироваться от Европы.

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    19 июля 2025, 06:59 • Новости дня
    Новые штрафы за нарушения ПДД вступили в силу
    Новые штрафы за нарушения ПДД вступили в силу
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    С 18 июля в стране вступили в силу новые санкции за нарушения ПДД, которые отличаются более высокими суммами взыскания за игнорирование требований инспекторов и неправильную перевозку грузов.

    Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые  предусматривают новые санкции для водителей и владельцев транспортных средств, нарушающих ПДД, вступили в силу 18 июля, согласно федеральному закону за подписью президента России Владимира Путина.

    Основные изменения касаются увеличения штрафов за отказ выполнить требование сотрудника ГИБДД об остановке транспортного средства – сумма штрафа составит от 7 до 10 тыс. рублей.

    Водителям грузовых автомобилей установлен штраф 600 тыс. рублей за нарушение правил при въезде на автоматический пункт весогабаритного контроля. Превышение допустимых габаритов груза на 10 см повлечет штраф в 150 тыс. рублей. Норма теперь применяется к собственнику транспортного средства, а не к водителю, как было ранее.

    Штраф 150 тыс. рублей за превышение габаритов до 10 см предусмотрен только для собственников, а не водителей. Срок давности привлечения к ответственности по ст. 12.12.1 КоАП (санкции за перевозку нестандартного груза без разрешения) увеличен с двух месяцев до года.

    Новые правила призваны сделать соблюдение закона экономически выгодным для водителей, чтобы штрафы не были меньшим злом по сравнению с потенциальным ущербом, указано в пояснительной записке к поправкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство подписало постановление, уточняющее правила перевозки детей в автомобилях, которое исключает использование небезопасных альтернативных (несертифицированных) устройств.


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    18 июля 2025, 21:10 • Новости дня
    Россиянам разрешили давать экстренным службам позвонить
    Россиянам разрешили давать экстренным службам позвонить
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 сентября представители государственных органов и экстренных служб смогут использовать телефоны россиян для служебных звонков без риска нарушения закона.

    Перечень лиц, которым гражданин вправе передать свой абонентский номер, указан в утвержденном правительством постановлении, передает ТАСС. В этот список вошли представители органов государственной власти, местного самоуправления и экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей.

    Напомним, в Госдуме одобрили новые поправки, предусматривающие введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера.

    Сенатор Артем Шейкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяcнил необходимость запрещающего передачу сим-карт законопроекта.

    Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Олег Матвейчев подчеркнул важность введения данного законопроекта для усиленной борьбы с мошенниками на Украине.

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    18 июля 2025, 20:30 • Новости дня
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    @ REUTERS/Ivan Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии перейти в наступление, как того якобы требует президент США Дональд Трамп, пишут украинские СМИ.

    Прошлогоднее вторжение в Курскую область осталось единственным наступательным маневром ВСУ, а текущие атаки приводят лишь к «незначительным продвижениям или вовсе завершаются без результатов, лишь замедляя при этом наступление российских войск», пишет издание «Страна», передает РИА «Новости»

    «У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду «стачивания» штурмовых отрядов. Без серьезных успехов, но с большими потерями», – отмечают журналисты.

    Также в публикации напомнили о частой критике в украинском обществе попыток безрезультатного наступления и призывах к переходу на стратегическую оборону ради минимизации потерь. Авторы материала выражают сомнения в наличии у ВСУ резервов для «большого» наступления и назвали сообщения о призыве Трампа к наступлению элементом внутренней пропаганды Киева, направленной на поддержание боевого духа и объяснение неудач в тактике контрударов.

    Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам.

    В феврале российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область.

    В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    19 июля 2025, 22:07 • Новости дня
    Турция заявила об ожидании конкретики по третьему раунду переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара ждет согласования конкретной даты возможного третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые могут пройти в Стамбуле, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Турция ожидает от всех участников переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине более определенной информации о вероятном третьем раунде встреч в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Турецкий дипломатический источник отметил, что Анкара ждет, «когда они согласуют время и объявят об этом».

    Ранее источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе.

    В субботу Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

    Официальный представитель Мария Захарова подтверждала готовность российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров.

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    19 июля 2025, 11:59 • Новости дня
    Ветерана Великой Отечественной войны выдворили из Латвии за отказ осудить Россию

    Власти Латвии выдворили пожилого ветерана за отказ заполнять «анкету лояльности»

    Ветерана Великой Отечественной войны выдворили из Латвии за отказ осудить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Латвии не продлили вид на жительство 98-летнему Василию Москальенову, ветерану Великой Отечественной войны, после его отказа заполнять так называемую «анкету лояльности», его выдворили из страны.

    Ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова, которому 98 лет, выдворили из Латвии после отказа подписывать так называемую «анкету лояльности», сообщает радио Sputnik.

    Власти страны не продлили ему вид на жительство, так как ветеран отказался осудить спецоперацию на Украине и признать Крым украинским.

    После 60 лет жизни в Латвии Москальенов был вынужден уехать в Россию. В переезде ему помогли российские дипломаты. На границе Псковской области ветерана встретили журналисты и губернатор, который заверил, что фронтовику окажут всю необходимую помощь.

    Ранее 83-летний гражданин Латвии Александрс Димитриевс получил вид на жительство в России.

    Также Из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова. В Калининграде Каткову выделили двухкомнатную служебную квартиру, он продолжает работать в Балтийском федеральном университете имени Канта.

    Также латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам из Риги из-за того, что они не смогли пройти экзамен по латышскому языку. Оба страдают глухонемотой.

    МИД России заявил, что Литва, Латвия и Эстония угрожают депортацией русскоязычных, усиливая русофобские настроения и затрагивая тысячи человек.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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