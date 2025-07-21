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В московских аэропортах и Пулково отменили более 110 рейсов за сутки
В ряде столичных и петербургском аэропортах за сутки отменили 118 рейсов, еще 203 были задержаны дольше двух часов из-за ограничений.
По информации Росавиации, к 8.00 мск 21 июля в аэропортах московского региона и Пулково суммарно отменили 118 рейсов, а 203 задержали более чем на два часа, передает ТАСС. Ограничения затронули Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский и Пулково.
За сутки, с 8.00 мск 20 июля до 8.00 мск 21 июля, 59 самолетов были направлены на запасные аэродромы, что на 56% меньше, чем днем ранее.
Из них 36 самолетов, следовавших в Шереметьево, отправились на альтернативные площадки, 19 – во Внуково, три – в Домодедово, один – в Жуковский. В сообщении отмечается, что ситуация с отправкой самолетов на запасные аэродромы за сутки улучшилась по сравнению с показателями за 19–20 июля.
Ранее в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.