В московских аэропортах и Пулково отменили более 110 рейсов за сутки

Tекст: Валерия Городецкая

По информации Росавиации, к 8.00 мск 21 июля в аэропортах московского региона и Пулково суммарно отменили 118 рейсов, а 203 задержали более чем на два часа, передает ТАСС. Ограничения затронули Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский и Пулково.

За сутки, с 8.00 мск 20 июля до 8.00 мск 21 июля, 59 самолетов были направлены на запасные аэродромы, что на 56% меньше, чем днем ранее.

Из них 36 самолетов, следовавших в Шереметьево, отправились на альтернативные площадки, 19 – во Внуково, три – в Домодедово, один – в Жуковский. В сообщении отмечается, что ситуация с отправкой самолетов на запасные аэродромы за сутки улучшилась по сравнению с показателями за 19–20 июля.

Ранее в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.