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В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
Как указал представитель Росавиации в своем Telegram-канале, «аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово. Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами».
В сообщении аэропорта Шереметьево отмечается, что в периметре воздушного пространства действуют специальные меры безопасности, передает РИА «Новости».
Несмотря на ограничения, аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет, исходя из реальной возможности и по очередности. Администрация уточнила, что обслуживание рейсов осуществляется по факту готовности и технической возможности.
Пассажиров просят быть готовыми к увеличению времени ожидания при вылете и прилете из-за принимаемых мер. Такие меры, как подчеркивают в Шереметьево, проводятся в целях обеспечения безопасности всех участников воздушного движения.
Напомним, в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево уже вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже Росавиация сообщила о снятии ограничений.