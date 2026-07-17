Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.0 комментариев
Греф сообщил о переходе искусственного интеллекта в физический мир
Глобальное развитие умных систем достигло этапа, на котором нейросети учатся не просто отвечать на вопросы, а самостоятельно реализовывать поставленные задачи на практике, отметил глава Сбербанка Герман Греф.
Выступая на заседании Совета Федерации, глава Сбербанка Герман Греф описал текущий статус современных технологий, передает РИА «Новости».
«На сегодняшний день мы находимся на стадии третьего этапа развития искусственного интеллекта, когда генеративный ИИ из очень умной вопрос-ответной модели превращается в системы, которые позволяют доводить исполнение задач до реализации», – сказал он.
До этого нейросети прошли путь от специализированных алгоритмов для распознавания картинок и перевода текстов до создания уникального контента. Теперь же начинается четвертый уровень, подразумевающий интеграцию умных систем в реальность.
По словам топ-менеджера, вычислительные мощности переносятся непосредственно на конечные устройства, такие как беспилотные автомобили и летающие дроны.
Глава финансовой организации выразил уверенность, что зависимость общества от подобных технологий будет только увеличиваться. Эффективность любого специалиста вскоре начнет напрямую определяться его умением взаимодействовать с алгоритмами. Экспертиза перестала быть монополией крупных корпораций, так как машины научились делать глубокие аналитические выводы за считаные минуты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф предрек скорый переход мира к новой агентной экономике.
Президент России Владимир Путин указал на достижение интеллектуальными помощниками нового уровня самостоятельности.