Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?2 комментария
Австралийский наемник-сапер подорвался на мине в Харьковской области
Взрыв у Изюма в Харьковской области стал причиной гибели австралийского сапера Ника Парсонса, ранее служившего в армии Австралии.
Австралийский сапер Ник Парсонс был ликвидирован в Харьковской области после подрыва на взрывном устройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на корпорацию ABC. Инцидент произошел неподалеку от города Изюм. До прибытия на Украину Парсонс проходил службу в армии Австралии.
По данным ABC, вместе с Парсонсом погиб британский гражданин Кристофер Гаррет, принимавший участие в боевых действиях на Украине на стороне националистического объединения «Азов» (запрещено в РФ). Гаррет был основателем организации Prevail, которая занималась разминированием на востоке Украины. Его гибель была подтверждена еще 8 апреля. В Донецкой народной республике Гаррет был заочно приговорен к 14 с половиной годам лишения свободы за участие в деятельности «Азова». С 2022 по 2024 год он воевал в составе украинского интернационального легиона.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и МИД страны подтвердили гибель Парсонса и призвали граждан Австралии воздержаться от поездок на Украину. Канберра настаивает, что погибший был сотрудником благотворительной организации, а не наемником.
Как писала газета ВЗГЛЯД, наемник Дженкинс поехал на Украину из-за пропаганды в австралийских СМИ. Австралия подтвердила нахождение Дженкинса под стражей в России. Посла России вызывали в МИД Австралии из-за пленения этого наемника.