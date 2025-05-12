Tекст: Дмитрий Зубарев

Австралийский сапер Ник Парсонс был ликвидирован в Харьковской области после подрыва на взрывном устройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на корпорацию ABC. Инцидент произошел неподалеку от города Изюм. До прибытия на Украину Парсонс проходил службу в армии Австралии.

По данным ABC, вместе с Парсонсом погиб британский гражданин Кристофер Гаррет, принимавший участие в боевых действиях на Украине на стороне националистического объединения «Азов» (запрещено в РФ). Гаррет был основателем организации Prevail, которая занималась разминированием на востоке Украины. Его гибель была подтверждена еще 8 апреля. В Донецкой народной республике Гаррет был заочно приговорен к 14 с половиной годам лишения свободы за участие в деятельности «Азова». С 2022 по 2024 год он воевал в составе украинского интернационального легиона.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и МИД страны подтвердили гибель Парсонса и призвали граждан Австралии воздержаться от поездок на Украину. Канберра настаивает, что погибший был сотрудником благотворительной организации, а не наемником.

Как писала газета ВЗГЛЯД, наемник Дженкинс поехал на Украину из-за пропаганды в австралийских СМИ. Австралия подтвердила нахождение Дженкинса под стражей в России. Посла России вызывали в МИД Австралии из-за пленения этого наемника.