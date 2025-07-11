Одобренный бюджет США увеличил помощь Украине и продлил USAI до 2028 года

Tекст: Евгения Караваева

На закрытом голосовани 26 сенаторов поддержали законопроект, лишь один высказался против. Документ предусматривает продление Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и увеличение финансирования до 500 млн долларов., передает РИА «Новости».

Законопроект также обязывает министра обороны США продолжать разведывательную поддержку, включая предоставление информации, разведданных и изображений правительству Украины. Помимо этого, бюджет запрещает сокращать численность американских вооруженных сил в Европе и отказываться от командования ОВС НАТО в данном регионе до получения подтверждения от министра обороны о целесообразности подобных действий для интересов США и НАТО.

Проект предполагает, что оценку рисков любых сокращений должны проводить председатель Объединенного комитета начальников штабов и командующий Европейским командованием ВС США. Принятый комитетом документ теперь должен быть утвержден полным составом сената и подписан президентом Дональдом Трампом.

Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Вашингтона продажа вооружения НАТО на Украину является вопросом бизнеса.

Ранее Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также президент США заявил, что готов направлять Украине больше оружия, чтобы она могла лучше защищать себя.



