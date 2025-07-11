Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.10 комментариев
Одобренный бюджет США увеличил помощь Украине и продлил USAI до 2028 года
Комитет сената по вооруженным силам поддержал проект оборонного бюджета США с увеличением помощи Украине по линии безопасности до 500 млн долларов.
На закрытом голосовани 26 сенаторов поддержали законопроект, лишь один высказался против. Документ предусматривает продление Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и увеличение финансирования до 500 млн долларов., передает РИА «Новости».
Законопроект также обязывает министра обороны США продолжать разведывательную поддержку, включая предоставление информации, разведданных и изображений правительству Украины. Помимо этого, бюджет запрещает сокращать численность американских вооруженных сил в Европе и отказываться от командования ОВС НАТО в данном регионе до получения подтверждения от министра обороны о целесообразности подобных действий для интересов США и НАТО.
Проект предполагает, что оценку рисков любых сокращений должны проводить председатель Объединенного комитета начальников штабов и командующий Европейским командованием ВС США. Принятый комитетом документ теперь должен быть утвержден полным составом сената и подписан президентом Дональдом Трампом.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Вашингтона продажа вооружения НАТО на Украину является вопросом бизнеса.
Ранее Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также президент США заявил, что готов направлять Украине больше оружия, чтобы она могла лучше защищать себя.