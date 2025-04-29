Бюрократические проволочки и слабые мощности задержали перевооружение Франции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию L'Express, бюрократические проволочки стали главной причиной замедления программы перевооружения Франции, а не финансовые трудности, как отмечал ранее ряд экспертов. Франция в последние годы значительно увеличила военный бюджет: на период с 2024 по 2030 годы планируется потратить 413 млрд евро, что на 40% больше, чем в предыдущем плановом цикле.

Журнал указывает, что предприятия оборонно-промышленного комплекса жалуются на медленное заключение контрактов и регулярные задержки выплат. Военное ведомство намерено нарастить ежегодные расходы с 50,5 млрд до 90 млрд евро, однако между подписанием договоров и фактическими поставками проходит слишком много времени из-за сложной структуры госзакупок.

Отдельно подчеркивается, что для реализации оборонных задач Франции, как и другим странам Западной Европы, не хватает необходимых производственных мощностей. При этом строительство новых предприятий сталкивается с юридическими, бюрократическими и экологическими трудностями из-за строгих нормативных ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция взяли на себя ведущую роль в координации и планировании гарантий безопасности для Украины, Франция занимается наведением украинских ударов по российским объектам, а подполье в Одессе пообещало противодействовать присутствию французских военных на Украине.