Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.27 комментариев
L'Express: Перевооружение Франции задержал бюрократический хаос
Бюрократические проволочки и слабые мощности задержали перевооружение Франции
Французские власти наращивают расходы на оборону, однако реализации планов мешают задержки в госзакупках и нехватка производственных мощностей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию L'Express, бюрократические проволочки стали главной причиной замедления программы перевооружения Франции, а не финансовые трудности, как отмечал ранее ряд экспертов. Франция в последние годы значительно увеличила военный бюджет: на период с 2024 по 2030 годы планируется потратить 413 млрд евро, что на 40% больше, чем в предыдущем плановом цикле.
Журнал указывает, что предприятия оборонно-промышленного комплекса жалуются на медленное заключение контрактов и регулярные задержки выплат. Военное ведомство намерено нарастить ежегодные расходы с 50,5 млрд до 90 млрд евро, однако между подписанием договоров и фактическими поставками проходит слишком много времени из-за сложной структуры госзакупок.
Отдельно подчеркивается, что для реализации оборонных задач Франции, как и другим странам Западной Европы, не хватает необходимых производственных мощностей. При этом строительство новых предприятий сталкивается с юридическими, бюрократическими и экологическими трудностями из-за строгих нормативных ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция взяли на себя ведущую роль в координации и планировании гарантий безопасности для Украины, Франция занимается наведением украинских ударов по российским объектам, а подполье в Одессе пообещало противодействовать присутствию французских военных на Украине.