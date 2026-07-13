  • Новость часаЕвросоюз ввел санкции против группы «российских хакеров» Turla
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    Бюджет России получил временное облегчение
    Алиев оценил отношения Азербайджана и России
    Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области
    Онищенко предложил изменить границы молодежного возраста
    В Госдуме заявили о срыве попытки Украины повторить операцию «Паутина»
    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска
    Япония решила создать новую разведку
    МИД Франции заявил о вызове посла России из-за «кампании кибератак»
    Британия объявила санкции против сотрудников ГРУ и центра «Рыбарь»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Милосердие – поповское слово?

    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    16 комментариев
    13 июля 2026, 13:12 • Новости дня

    Удар украинского дрона унес жизнь юноши в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один человек погиб, еще четверо пострадали из-за атаки БПЛА ВСУ на легковые автомобили в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    Трагический инцидент произошел на территории Луганской народной республики. Глава региона Леонид Пасечник в Мах поделился подробностями случившегося.

    «На автодороге Красный Луч – Дебальцево в Антрацитовском муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по легковой машине, в которой ехала молодежь. Ранения получили 18-летняя и 20-летняя девушки. К несчастью, 20-летний водитель погиб на месте», – заявил руководитель республики.

    Кроме того, атакам подверглись легковые автомобили в Сватовском и Старобельском муниципальных округах. В результате этих инцидентов ранения получили еще два водителя. Пострадали 42-летний мужчина и 65-летняя женщина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате ударов украинских беспилотников по муниципалитетам региона погиб один мирный житель.

    Несколькими днями ранее вражеский дрон атаковал гражданскую машину на трассе Первомайск – Ирмино.

    В начале месяца на дороге возле города Счастье из-за удара беспилотника пострадал водитель легкового автомобиля.

    13 июля 2026, 08:01 • Новости дня
    ВС России поразили порт Черноморска

    ВС России нанесли ночной удар по портовой инфраструктуре Черноморска

    ВС России поразили порт Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь с воскресенья на понедельник нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по портовой инфраструктуре Черноморска в Одесской области, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в том числе ударными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    Порт использовался для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, добавили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны уточнило, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений на побережье Черного моря.

    Днем ранее армия России нанесла удары по резервуарам с топливом в портах Южный и Измаил.

    Комментарии (9)
    13 июля 2026, 09:58 • Новости дня
    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска

    ВС России поразили док для подводных дронов ВСУ и склад ракет в Черноморске

    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе удара высокоточным оружием по порту Черноморск в Одесской области российские военные поразили несколько инфраструктурных объектов, использовавшихся ВСУ, включая плавучий док для автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщило Минобороны.

    В ходе удара поражены объекты портовой инфраструктуры, которую применяли для разгрузки и хранения военных грузов, резервуары с ГСМ, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, указало ведомство в Max.

    Также поражены склад с боеприпасами и ракетным вооружением, пункт управления контейнерными перевозками.

    Поражены два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, которыми доставляли грузы для ВСУ.

    Под удар попало коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), отметило ведомство.

    Военное судно «Шостка» (бортовой номер A852, ранее U852) – килекторное судно (судно обеспечения) проекта 419, входящее в состав ВМС Украины.

    Оно использовалось для десантных операций и было переоборудовано под западные образцы вооружения – десантные и безэкипажные катера.

    Спущено на воду в 1976 году на верфи Neptun Werft в городе Росток (ГДР). Первоначально вошло в состав Черноморского флота СССР под именем КИЛ-33. В 1997 году при разделе флота было передано Украине и переименовано в «Шостку».

    Длина судна – 87,3 метров, ширина – 14,8 метров, водоизмещение – 3151 тонн, грузоподъемность стрелы – до 65 тонн.

    Напомним, Минобороны поясняло, что этот удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными БПЛА.

    В воскресенье российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны отмечало, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений.

    Комментарии (4)
    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    13 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    При атаке беспилотников в Подмосковье погибли три человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три человека погибли, еще трое ранены из-за атаки БПЛА в поселке Пионерский в Истре в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили масштабный налет на Московскую область, передает канал губернатора Андрея Воробьева на платформе Mах. Над территорией региона удалось сбить и подавить 81 аппарат. «В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения... Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – заявил глава региона.

    Из-за падения обломков вспыхнул пожар в пяти частных жилых домах. Беспилотники были уничтожены над множеством населенных пунктов, включая Одинцово, Подольск, Домодедово и Коломну. В Солнечногорске повреждения получил многоквартирный дом, там ранены два человека. Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино, где пострадали два частных домовладения. В Можайске повреждены карниз и остекление многоквартирного здания, однако обошлось без жертв. На местах происшествий продолжают работу оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня при падении беспилотника в подмосковном Егорьевске погиб шестимесячный ребенок.

    В середине прошлого месяца в результате массированного налета дронов на регион пострадали семнадцать человек.

    За несколько дней до этого системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией области 86 аппаратов.

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    13 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили о срыве попытки Украины повторить операцию «Паутина»

    Депутат Колесник: Попытка Украины атаковать военные аэродромы – продолжение операции «Паутина»

    В Госдуме заявили о срыве попытки Украины повторить операцию «Паутина»
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев попыткой атаки на стратегические аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях преследовал несколько целей. Первая – всколыхнуть в российском обществе пессимистичные настроения. Вторая – парализовать работу стратегической авиации России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в ФСБ сообщили, что Украина хотела атаковать аэродромы 24 FPV-дронами.

    «Киев сосредоточился на террористическом применении БПЛА. Вместе с тем, поскольку дальность полета беспилотных аппаратов ограничена, противник активно обращается к тактике контрабандистов», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его оценкам, в том, что украинские спецслужбы на беспилотниках и аэростатах забросили в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами, которые позднее перевозили на легковых автомобилях с прицепами с двойным дном, нет ничего нового.

    «Приемы со специальными перегородками в фурах и других машинах – известный метод контрабандистов. Видимо, у Украины в этом большой опыт», – добавил парламентарий. Собеседник высоко оценил работу сотрудников ФСБ, которые отследили передвижения исполнителей и пособников сорванных терактов на аэродромах в Амурской и Челябинской областях.

    По его мнению, Киев преследовал несколько целей. «Первая – вызвать в российском обществе пессимистичные настроения, посеять панику. Вторая – лишить Россию возможности использовать свои аэродромы, парализовать работу стратегической авиации», – рассуждает Колесник. На этом фоне он упомянул недавние сообщения о том, что НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по выводу из строя российских авиабаз.

    Депутат полагает, что предотвращенные теракты – продолжение украинской операции «Паутина». Он напомнил, что в июне 2025 года беспилотники атаковали российские военные аэродромы в Мурманской и Иркутской областях. Тогда для перевозки и запуска дронов использовались фуры. «Противник не оставит попыток диверсионных атак. Поэтому нам надо быть, что называется, во всеоружии», – подчеркнул собеседник.

    «Так, гражданам следует проявлять бдительность. Кроме того, все дорожные перевозки грузов должны подлежать тщательной проверке, а автолюбителям стоит относиться к ним с пониманием, потому что речь идет о безопасности наших людей и нашей страны. Также важно применить дополнительные меры по охране аэродромов и усилить контрразведывательную работу», – заключил Колесник.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов на военных аэродромах Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Силовики провели оперативно-разыскные и контрразведывательные мероприятия. По их итогам они узнали о заброске украинскими спецслужбами в Брянскую область FPV-дронов с боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

    Сообщается, что сначала дроны доставлялись в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах. Затем агенты украинских спецслужб перевозили их в прицепах с двойным дном, груженными бытовой техникой. Вблизи аэродромов злоумышленники арендовали гаражи для сборки беспилотников и подготовки к удару.

    «Каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось. В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов», – говорится в сообщении ФСБ.

    У задержанных изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к РЭБ. БПЛА были снаряжены взрывчаткой весом более одного килограмма. Также были найдены две мобильные наземные станции управлениями беспилотниками по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Их оснастили устройствами самоуничтожения.

    Напомним, в минувшую пятницу ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный, который пыталось организовать Главное управление разведки Украины. Целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиапарка. Противник планировал использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ и взрывчаткой.

    Россиянин, которого украинские кураторы привлекли для помощи, сообщил обо всем правоохранителям. «От сотрудника ГУР были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению теракта. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – заявили в ФСБ.

    За день до этого ФСБ предотвратила серию терактов на объектах военной инфраструктуры и ведущем предприятии ВПК. По подозрению была задержана россиянка 2001 года рождения. Ее завербовали украинские спецслужбы в 2024 году через WhatsApp (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

    Ее координатор имитировал романтические отношения и обещал продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его поручению россиянка арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военного с трансляцией на Украину.

    Девушка также подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания исполнителя теракта. Сама она хотела уехать из России на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. На нее завели уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».

    Кроме того, в Краснодаре был задержан россиянин 1978 года рождения за подготовку теракта против высокопоставленного военного Минобороны. В 2002 году подозреваемый был осужден за кражу и разбой. После освобождения он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

    После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил видеокамеры, чтобы наблюдать за объектом покушения, а также купил накладные усы, бороду и очки. Мужчина хотел узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой на входе в подъезд. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

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    12 июля 2026, 22:15 • Новости дня
    ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР

    Пасечник: В результате атаки ВСУ на автобус в ЛНР пострадали две женщины

    ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР
    @ Леонид Пасечник/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    Рейсовый автобус «Стаханов – Москва» подвергся атаке ВСУ; по предварительным данным, пострадали две женщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Стаханов – Москва», был атакован вооруженными силами Украины в Лутугинском муниципальном округе, сообщил Пасечник, в «Максе».

    «Украинская преступная хунта продолжает совершать террористические атаки на мирных жителей», – заявил глава региона.

    По его словам, в момент удара в салоне находились 13 пассажиров и два водителя, предварительно пострадали две женщины, которых оперативно доставили в медицинские учреждения. Остальные пассажиры эвакуированы в безопасные места.

    Пасечник отметил, что ВСУ пытаются повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Он добавил, что мобильные огневые группы продолжают отражать эти атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы.

    Пасечник сообщал о ранении 12 человек при ударе украинских войск по пассажирскому автобусу в Лисичанске.

    Кроме того, результате удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Кременная – Луганск, и автозаправке в ЛНР ранения получили семь мирных жителей.

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    13 июля 2026, 02:58 • Новости дня
    Пожар произошел в промзоне в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА
    Пожар произошел в промзоне в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в Max

    Tекст: Антон Антонов

    В Шпаковском округе Ставропольского края в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

    «В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он добавил, что никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные и экстренные службы, а также глава округа Игорь Серов.

    Владимиров напомнил об административной ответственности за публикацию кадров работы систем ПВО и мест падения обломков.

    Глава региона призвал жителей сохранять бдительность, так как угроза беспилотников остается в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад возгорание из-за атаки дронов произошло на территории промышленного предприятия в хуторе Вязники.

    БПЛА также атаковали Москву.

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    12 июля 2026, 22:32 • Новости дня
    ПВО сбила 220 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    ПВО сбила 220 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 220 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    С 8.00 мск до 20.00 мск атаки дронов были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, сообщает Минобороны в «Максе».

    Кроме того, вражеские БПЛА были ликвидированы в небе над Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. Также беспилотники сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 349 украинских беспилотников.

    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников.

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    13 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве с начала суток были уничтожены 24 БПЛА, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в воскресенье силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 16 дронов.

    В Шпаковском округе Ставропольского края в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне.

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    12 июля 2026, 19:11 • Новости дня
    Балицкий сообщил о гибели трех человек в Энергодаре при атаке дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    В Энергодаре беспилотник Вооруженных сил Украины нанес целенаправленный удар по гражданскому автомобилю, в результате чего жертвами атаки стали три человека.

    Украинский беспилотник атаковал гражданскую машину в Энергодаре, из-за чего погибли три мирных жителя, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    «В результате циничной атаки киевских террористов на Энергодар погибли три мирных жителя. FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль», – сообщил Балицкий в своем канале на платформе «Макс».

    По словам главы региона, другие вражеские дроны продолжали кружить в районе происшествия. Это не позволило оперативно оказать помощь пострадавшим. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля атаки украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре Запорожской области привели к гибели трех человек.

    Месяцем ранее в результате удара ВСУ по автомобилю на трассе между Новониколаевкой и Трудовым погибли водитель и пассажир.

    В конце мая украинский беспилотник нанес смертельный удар по машине местного жителя в самом Энергодаре.

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    13 июля 2026, 01:44 • Новости дня
    Масштабные отключения электроэнергии произошли в Чернигове

    Tекст: Антон Антонов

    После серии российских ударов в Чернигове и Черниговской области Украины произошли масштабные отключения электроэнергии, сообщают Черниговоблэнерго и украинские СМИ.

    «В Чернигове и области — масштабные отключения электроэнергии из-за атак РФ», – пишут украинские СМИ.

    Черниговоблэнерго сообщает в соцсетях, что без света остались почти 70 тыс. абонентов в Черниговском и Корюковском районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина лишилась половины мощностей по производству электроэнергии.

    В начале июля украинский энергохолдинг ДТЭК ввел экстренные отключения света в Киеве.

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    13 июля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области

    Эксперт Онуфриенко: Киев запугивает пророссийских жителей черниговского приграничья

    Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области
    @ Yevhen Kotenko/Ukrinform/Cover/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская карательная операция в Черниговской области направлена на выселение местных жителей из их домов и организации там военных пунктов. Киев запугивает пророссийски настроенный регион и готовится к возможным боям с российскими бойцами, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее сообщилось о планируемом рейде силовиков со спецназом КОРД в приграничных черниговских селах.

    «Регулярные карательные операции украинских силовиков в регионах проводятся для запугивания местного населения под видом поиска «предателей». Привлечение спецназа в этот раз говорит о том, что СБУ уже не справляется своими силами. Местные жители начинают оказывать реальное физическое сопротивление», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Собеседник обратил внимание на то, что перед силовиками поставлена задача задержать не менее «70 пророссийски настроенных жителей». «Очевидно, это в первую очередь не поисковая, а именно карательная операция против тех, кто уже давно находится на карандаше у спецслужб», – продолжил он.

    Спикер уточнил, что место для проведения рейда было выбрано неслучайно. «Черниговская область – это во многом русский регион. Местные жители вывешивали российские флаги и Знамя Победы в 2014 и в 2022 годах», – напомнил Онуфриенко. «Кроме того, на Банковой давно беспокоятся о возможном наступлении вооруженных сил России в Черниговской области, понимая важное стратегическое значение этого направления. Поэтому нынешняя операция, скорее всего, будет направлена и на то, чтобы насильно выселить гражданских из приграничных населенных пунктов», – считает он.

    «Судя по всему, дома местных жителей будут использованы для организации штабных объектов, пунктов управления БПЛА и мониторинга обстановки. Все это нужно ВСУ для координации возможного удара в случае российского наступления. Впрочем, не думаю, что это сильно скажется на наших возможностях проведения освободительных операций», – добавил эксперт.

    Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что власти Черниговской области готовят карательные операции в приграничных селах со спецназом полиции КОРД. «Националистам поставлена задача задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей», – сказал источник. По его словам, сейчас отряд, не имеющий опыта работы в зоне боевых действий, ищет дрон-детекторы для перемещения в приграничных районах.

    Несколькими днями ранее сообщалось, что украинские националисты получили команду минировать приграничные водоемы в Черниговской области. По мнению украинского командования, это должно стать «дополнительным стимулом для выезда пророссийски настроенного населения». Кроме того, стало известно о переброске в этот регион второго батальона 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    В начале июля жители двух приграничных сел Чайкино и Карабани в Черниговской области отказались освобождать собственные дома для нужд ВСУ. С начала июля в 12 региональных приграничных населенных пунктах объявлена обязательная эвакуация. По данным местной администрации, это был запрос военных.

    Стоит напомнить, что в первый день СВО – 24 февраля 2022 года – российские силы блокировали Чернигов. Вскоре после встречи в Стамбуле замминистра обороны России Александр Фомин заявил о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. По его словам, это было сделано «в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров».

    Российские войска покинули территорию украинских регионов в рамках перегруппировки, отмечал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, целью маневра была «активизация действий на приоритетных направлениях, а прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса», сообщает «Интерфакс».

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    12 июля 2026, 23:42 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 16
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 16
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых за последние часы на подлете к Москве БПЛА выросло до 16, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», – указал глава города в «Максе».

    В настоящее время на месте падения фрагментов уничтоженных аппаратов находятся представители экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали еще три беспилотных летательных аппарата на подлете к российской столице.

    Позже военные перехватили пять направлявшихся к столице дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    12 июля 2026, 23:12 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников
    Силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили еще пять дронов на подлете к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    В настоящее время специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников.

    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    12 июля 2026, 22:46 • Новости дня
    Сбиты летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

    Сбиты летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты три беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    В настоящее время на местах падения обломков дронов работают профильные специалисты экстренных служб.

    Столичные аэропорты Домодедово и Внуково ввели временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация в «Максе».

    Прием и отправка рейсов осуществляются по согласованию с компетентными органами для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется следить за статусом рейсов через онлайн-табло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 8.00 мск до 20.00 мск ПВО сбила 220 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями

    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    13 июля 2026, 12:25 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении российских войск к Дружковке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ безуспешно пытаются задействовать авиацию, чтобы сдержать наступление российских силу у поселка Алексеево-Дружковка по направлению к городу Дружковка в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин..

    Вооруженные силы России продолжают продвигаться к городу Дружковка в Донецкой народной республике, передают «Вести». Глава региона Денис Пушилин отметил, что украинская авиация не способна остановить наступление.

    «Наши подразделения уже продвигаются в районе Алексеево-Дружковки. Там мы видим, что противник пытается применять в том числе даже авиацию для того, чтобы сдержать продвижение наших подразделений по трассе уже непосредственно к самой Дружковке. Но наши бойцы понимают, что с этим делать, работа продолжается», – рассказал глава ДНР.

    На соседнем Красноармейско-Добропольском направлении российские военные улучшили тактическое положение после взятия под контроль Васильевки. Сейчас они продвигаются в районе Белицкого и поселка Шевченко к юго-востоку от Доброполья.

    Накануне командир батальона с позывным «Бизон» сообщил, что российская армия полностью контролирует воздушное пространство в районе Алексеево-Дружковки. Это лишает украинские войска возможности снабжать свои оставшиеся подразделения в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о начале боев за Алексеево-Дружковку.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил об отступлении украинских подразделений к Дружковке.

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