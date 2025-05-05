То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
При стрельбе в ресторане Аризоны ранения получили девять человек
Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в одном из ресторанов Аризоны, в результате пострадали девять посетителей.
В результате стрельбы в одном из ресторанов штата Аризона пострадали как минимум девять человек, отмечает ABC со ссылкой на данные полиции. Инцидент произошел вечером, когда в заведении находились посетители, передает РИА «Новости».
Полиция сообщила, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, подробности о состоянии раненых и обстоятельствах произошедшего уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 апреля в университете Флориды произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и пятеро были госпитализированы. За день до этого в школе Далласа (Техас, США) произошла стрельба, в ходе которой, по данным полиции, пострадали три человека.