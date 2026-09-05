Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.3 комментария
В Госдуме предложили отменить проверки пострадавшего от дронов бизнеса
Первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина («Единая Россия») заявила о необходимости введения моратория на проверки малого бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников.
Когогина заявила, что дополнительные проверки становятся серьезной административной нагрузкой для пострадавших предпринимателей. По ее словам, позиция Генпрокуратуры по этому вопросу подтверждает необходимость введения временной и адресной меры.
«Поддержка такого бизнеса должна включать не только компенсацию последствий атак, но и снижение избыточного контроля», – подчеркнула Когогина.
Мораторий позволит компаниям, оказавшимся в зоне риска, не отвлекать ресурсы на контрольные процедуры, а направить их на восстановление объектов и сохранение рабочих мест.
Партия намерена последовательно добиваться снижения административного давления на бизнес. Следующим шагом станет перевод максимального объема отчетности на цифровые платформы для сокращения формальных процедур. Это соответствует приоритетам Народной программы и недавнему заявлению президента на Восточном экономическом форуме.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал отмену контрольных мероприятий для подвергшейся ударам дронов гражданской инфраструктуры.
Генеральный прокурор Александр Гуцан предложил освободить от проверок пострадавший от украинских беспилотников малый бизнес.
Ранее кабинет министров утвердил приостановление проверочных мероприятий для пострадавших от атак партнеров компании Wildberries.