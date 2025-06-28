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Качиньский переизбран председателем ПиС на седьмом съезде партии
Ярослав Качиньский сохранил пост главы оппозиционной партии Польши «Право и справедливость»
На седьмом съезде партии «Право и справедливость» в польском городе Пшисуха Ярослав Качиньский вновь возглавил крупнейшую оппозиционную партию «Право и справедливость».
Ярослав Качиньский сохранил пост председателя партии «Право и справедливость» по итогам седьмого съезда, который прошел в городе Пшисуха, передает ТАСС.
В заявлении партии отмечается, что Качиньский избран на очередной срок.
Выступая перед делегатами, Качиньский заявил: «Мне уже много лет, но я думаю, что справлюсь».
Качиньский, которому недавно исполнилось 76 лет, занимает пост главы партии с 2003 года. Ранее он утверждал, что не планирует оставаться председателем после предыдущего срока, однако изменил решение.
Ранее польский министр по делам Евросоюза Адам Шлапка обвинил Ярослава Качиньского и Матеуша Моравецкого в скандале с поставкой генераторов Украине.