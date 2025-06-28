Качиньский переизбран председателем ПиС на седьмом съезде партии

Ярослав Качиньский сохранил пост главы оппозиционной партии Польши «Право и справедливость»

Tекст: Мария Иванова

Ярослав Качиньский сохранил пост председателя партии «Право и справедливость» по итогам седьмого съезда, который прошел в городе Пшисуха, передает ТАСС.

В заявлении партии отмечается, что Качиньский избран на очередной срок.

Выступая перед делегатами, Качиньский заявил: «Мне уже много лет, но я думаю, что справлюсь».

Качиньский, которому недавно исполнилось 76 лет, занимает пост главы партии с 2003 года. Ранее он утверждал, что не планирует оставаться председателем после предыдущего срока, однако изменил решение.

Ранее польский министр по делам Евросоюза Адам Шлапка обвинил Ярослава Качиньского и Матеуша Моравецкого в скандале с поставкой генераторов Украине.



