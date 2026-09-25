Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!2 комментария
Украинца отправили в штурмовой полк после применения перцового баллончика
Украинский военнопленный Алексей Шаробоков оказался на передовой после того, как сотрудники военкомата применили к нему перцовый баллончик при мобилизации.
Шаробоков попал в 425-й отдельный штурмовой полк после жесткого задержания военкомами, передает ТАСС. На видеозаписи Минобороны России пленный поделился обстоятельствами призыва.
«Отправили в «Скалу». «А что ты не хочешь идти?» Я говорю: «Да не хочу». Давай меня баллонами заливать в глаза. И очнулся я уже в этой «Скале», – рассказал Шаробоков.
Позднее подразделению приказали держать оборону в лесополосе. По словам пленного, из всей группы до позиции добрались только два человека, остальные погибли под плотным огнем и атаками беспилотников. Оказавшись в безвыходной ситуации, выжившие бойцы приняли решение сдаться в плен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный Валерий Мазур рассказал о массовых расстрелах мобилизованных бойцов в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала».
Население Украины ненавидит это подразделение из-за постоянных пыток и огромных потерь.
В конце прошлого года другой украинский военнослужащий пожаловался на применение газового баллончика сотрудниками военкомата при насильственном задержании на улице.