С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.8 комментариев
Польский министр обвинил Качиньского и Моравецкого в афере с генераторами
Польский министр по делам Евросоюза Адам Шлапка обвинил Ярослава Качиньского и Матеуша Моравецкого в скандале с поставкой генераторов Украине, что вызвало требование вернуть ЕС 90 млн евро.
Польский министр по делам Евросоюза Адам Шлапка обвинил бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского в афере с поставками электрогенераторов Украине, сообщается на сайте ТАСС.
Шлапка назвал это «скандальным делом» и выразил сомнения в том, был ли Качиньский в курсе событий, но отметил, что интуиция подсказывает ему активное участие Моравецкого в процессе.
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) потребовало возврата 90 млн евро, которые были выделены ЕС на покупку электрогенераторов для Украины. OLAF обосновало свое требование тем, что польская сторона намеренно завысила цены на генераторы и не обеспечила конкуренцию при их закупке. Закупкой генераторов занималось польское Государственное агентство стратегических резервов (ГАСР) во время правления партии «Право и справедливость» с 2015 по 2023 год.
Шлапка подчеркнул, что, хотя 90 млн евро и не являются критической суммой для экономики Польши, эти деньги могли бы быть использованы на другие цели. Он добавил, что отчет OLAF может стать важным доказательством для прокуратуры, которая расследует нарушения в деятельности ГАСР при правлении партии «Право и справедливость».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше начался скандал из-за продажи водки в упаковке, напоминающей детское питание. Польша продолжает активную милитаризацию, что приводит к серии скандалов. В руководстве Польши обнаружили «пророссийского предателя», что также стало причиной очередного резонансного события.